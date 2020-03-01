Анна проводит ещё 3 экскурсии

Во время этой экскурсии я расскажу вам, как зарождалось христианство, почему именно здесь оказались Святые апостолы Петр и Павел и почему их убили, как попали в Рим христианские реликвии, и многое, многое другое!

В средневековье считалось, что все паломники, приехавшие в Рим, должны пешком обойти семь церквей в один день. Это был путь к месту смерти апостолов и месту нахождения важнейших христианских реликвий, сначала добровольный, а позднее — как высшая форма покаяния, очищения и отпущения грехов.

Программа

В состав этих семи церквей входят четыре патриарших базилики, церковь Святого Себастьяна вне стен, церковь Святого Лаврентия вне стен и церковь Святого Креста в Иерусалиме. Мы с вами посетим большую часть этих церквей, как когда-то средневековые паломники, но также я добавила в этот список и другие церкви, в которых находятся не менее важные христианские реликвии. Я расскажу историю христианского Рима и каждого места, которое мы посетим.

Наш маршрут: