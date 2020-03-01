Анна проводит ещё 3 экскурсии

В средневековье считалось, что все паломники, приехавшие в Рим, должны пешком обойти семь церквей в один день. Это был путь к месту смерти апостолов и месту нахождения важнейших христианских реликвий, сначала добровольный, а позднее — как высшая форма покаяния, очищения и отпущения грехов.
Программа
В состав этих семи церквей входят четыре патриарших базилики, церковь Святого Себастьяна вне стен, церковь Святого Лаврентия вне стен и церковь Святого Креста в Иерусалиме. Мы с вами посетим большую часть этих церквей, как когда-то средневековые паломники, но также я добавила в этот список и другие церкви, в которых находятся не менее важные христианские реликвии. Я расскажу историю христианского Рима и каждого места, которое мы посетим.
Наш маршрут:
Церковь San Pietro in Vincoli, где находятся цепи, которыми Святой Петр был прикован к кресту, и работа Микеланджело «Моисей».
Мы также попадем в Santa Maria Maggiore, одну из четырех патриарших базилик, в которой находятся ясли Иисуса.
В средневековой базилике Санта Прасседе хранится колонна, у которой бичевали Иисуса, а в Церкви Святого Альфонса — чудотворная икона Девы Марии.
Basilica San Giovanni также одна из четырех патриарших базилик.
Мы увидим очень красивый собор и первую резиденцию Пап Римских, Святую Лестницу (Scala Santa) из дворца Ирода, по которой Иисус Христос поднимался на суд к Понтию Пилату.
Мы попадем в Санта-Кроче-ин-Джерусалемме (что значит «Святой Крест в Иерусалиме»), которая хранит остатки Животворящего Креста.
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Местов встречи для начала тура метро Колизей.
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Здравствуйте. Меня зовут Анна и я профессиональный гид в Риме. Я родом из Санкт-Петербурга, а в Вечный город я переехала 10 лет назад по большой любви — любви к этому городу. Я получила диплом в Римском Университете, мы изучали историю Древнего Рима, археологию, историю искусств, во время учебы я начала показывать мой любимый город туристам. Так постепенно я стала гидом, чему безумно рада, ведь это профессия мечты! Я очень люблю необычные маршруты. Моя цель — чтобы на моей экскурсии вы узнали и увидели то, чего нет в путеводителях! Жду вас в Риме!
Необычное знакомство с Римом в волшебной атмосфере уютных улочек центра
Хотите погрузиться в мир сказки, полюбоваться творениями самых креативных римских ремесленников и насладиться всем этим, гуляя по очаровательным римским улочкам в центре? Тогда эта прогулка для вас! Для всех ценителей прекрасного, кто обожает историю и легенды безлюдных узеньких улицам старого города, дома, плотно увитые плющом, и великолепные витрины итальянских магазинчиков. Конечно же, рекомендую экскурсию всем, кто любит и ищет настоящий «Made in Italy».
Визитные карточки Рима, а также его самые нетуристические, но не менее прекрасные места
Эта экскурсия позволит вам познакомиться с наиболее популярными местами в Риме, но при этом я проведу вас к ним не типичными туристическими маршрутами, а постараюсь разнообразить и дополнить наш путь неизвестными основной массе путешественников улочками и монументами вдали от римской суеты. Это прекрасный способ узнать историю города и прочувствовать его настоящий дух.
Более глубокое знакомство с городом на экскурсии по не самым туристическим местам
Есть кое-какие места, в которые путешественники в Риме обычно не попадают. Если вы хотите узнать Рим более глубоко и оказываетесь здесь не первый раз — приглашаю отправиться по моему маршруту. Ну, а для тех, кто в первый раз, они тоже будут чрезвычайно интересны после обзорной экскурсии: вы поймете, что Рим — город безграничный, здесь вы можете найти все периоды истории, все направления искусства. Приезжать сюда можно бесконечно, вы всегда откроете для себя что-нибудь новое, а я буду рада вам в этом помочь.
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Вам предстоит полностью погрузиться в историю Древнего Рима и посетить главные памятники античности: Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Колизей без многочасовой очереди на входе. Вы откроете для себя величайшую империю древнего мира, рассматривая сохранившиеся памятники. Приготовьтесь почувствовать дыхание тысячелетий в самом сердце Вечного города!
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты
Синоним настоящего Рима — Трастевере — не стоит оставлять лишь на вечер или следующий приезд! Здесь всегда гостеприимно принимали людей всех профессий, национальностей и религий: вы увидите, как это отразилось на истории и в облике Трастевере. Приготовьтесь заплутать в улочках с гирляндами из сохнущего белья, отыскать произведения искусства в базиликах, открыть сюжеты за фасадами — и влюбиться в самый колоритный квартал Вечного города!
Изучить историю квартала в деталях и плениться его завораживающей атмосферой
На прогулке вы в полной мере ощутите магию самого живописного района Рима. Откроете тайны древних базилик, изучите фрески Пьетро Каваллини и услышите предание об основании ордена бенедиктинцев. Узнаете о знаменитых аристократах и увидите домик возлюбленной Рафаэля. А также поймете, что делало особенными жителей Трастевере, и познакомитесь с их самобытными традициями.
Историческая прогулка по главным местам Античного Рима
История Римской империи, которую мы изучали в школе, обычно состояла из скудного описания общего хода исторических событий. Поэтому современным людям сложно представить жизнь и образ мыслей людей Античной эпохи. А без этого невозможно увидеть Римскую цивилизацию как грандиозное историческое явление, которому не было равных по масштабам и влиянию. Заглянуть в это и есть задача экскурсии.
Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
Итальянская столица знаменита не только античными постройками, но и стилем барокко, прекрасно передающем ее живую и хаотичную атмосферу. Вы узнаете, почему именно Рим стал родиной барокко, что характерно для этого направления и как 500-летним творениям удается впечатлять нас по сей день.