Прогулка начинается с Рима!

Встреча на вокзале Термини и отправление на поезде 🚂. 30 минут путешествия пройдут быстро, слушая неопубликованные и загадочные истории 📖 о Риме и римских замках! Во Фраскати мы делаем короткий остановочный завтрак в баре и сразу вокруг исторического центра города, где пожелаете, вы можете купить типичные продукты на вынос!

Затем, на машине мы поедем в винодельню!

Где ждут нашего визита!

Визит включает в себя дегустацию 4 вин (два белых и два красных), которым предшествует краткое объяснение и история винодельни с итальянско-русским переводом, прогулка 👣 по винодельни и щедрая дегустация типичных местных продуктов на деревянной доске ( все включено). Не забывайте, что это земли Лукулла, римского полководца и дворянина, который стал известен в истории именно благодаря своим сочным и обильным обедам, которые он предлагал друзьям и не только...

Мы гарантируем красивые 🤩 фотографии 📸. вокруг винодельни и цветами, в погребе с амфорами и историческими инструментами, напоминающими о древности, винный магазин с приятными запахами, дегустацию на деревянной доске, общение с друзьями и с династией владельцев виноградников...

Мы гарантируем возможность совершить хорошие покупки вина! А затем, ближе к вечеру мы вернемся во Фраскати на вокзал и отправимся обратно в Рим. Здесь, в Риме, заканчивается небольшая прогулка, хороший кофе и множество советов, которые следует запомнить для путешествия вашего дальнейшего пребывания в Риме!