  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

Посещение римских виноградников и дегустация в погребе

Gianni B.
Gianni B. – Гид из Рима
Посещение римских виноградников и дегустация в погребе
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €87.5 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Посещение римских виноградников и дегустация в погребе
Посещение римских виноградников и дегустация в погребе

Что вы увидите

  • Посетите историческую и красивую сельскую местность Фраскати
  • ПОСЕЩЕНИЕ РИМСКИХ ВИНОГРАДНИКОВ И ДЕГУСТАЦИЯ В ПОГРЕБЕ!
Прогулка начинается с Рима!
Встреча на вокзале Термини и отправление на поезде 🚂. 30 минут путешествия пройдут быстро, слушая неопубликованные и загадочные истории 📖 о Риме и римских замках! Во Фраскати мы делаем короткий остановочный завтрак в баре и сразу вокруг исторического центра города, где пожелаете, вы можете купить типичные продукты на вынос!
Затем, на машине мы поедем в винодельню!
Где ждут нашего визита!
Визит включает в себя дегустацию 4 вин (два белых и два красных), которым предшествует краткое объяснение и история винодельни с итальянско-русским переводом, прогулка 👣 по винодельни и щедрая дегустация типичных местных продуктов на деревянной доске ( все включено). Не забывайте, что это земли Лукулла, римского полководца и дворянина, который стал известен в истории именно благодаря своим сочным и обильным обедам, которые он предлагал друзьям и не только...
Мы гарантируем красивые 🤩 фотографии 📸. вокруг винодельни и цветами, в погребе с амфорами и историческими инструментами, напоминающими о древности, винный магазин с приятными запахами, дегустацию на деревянной доске, общение с друзьями и с династией владельцев виноградников...
Мы гарантируем возможность совершить хорошие покупки вина! А затем, ближе к вечеру мы вернемся во Фраскати на вокзал и отправимся обратно в Рим. Здесь, в Риме, заканчивается небольшая прогулка, хороший кофе и множество советов, которые следует запомнить для путешествия вашего дальнейшего пребывания в Риме!
Что входит
  • Для группы из 4 чел, не более
  • Услуги local friend в течение всей поездки
  • дегустация типичных продуктов (сыры, porchetta, брускетта и т. д. )
  • дегустация 4-х вин, (только взрослые)
Что не входит
  • Трансфер Рим туда/обратно (билет на поезд € 2. 10)
  • обеды и ужины
Начало
🚩 Встреча на вокзале «Термини» в Риме
Место завершения
🏁 вокзал «Термини» в Риме
Посещение римских виноградников и дегустация в погребе
Посещение римских виноградников и дегустация в погребе
Посещение римских виноградников и дегустация в погребе
Посещение римских виноградников и дегустация в погребе
Посещение римских виноградников и дегустация в погребе
Посещение римских виноградников и дегустация в погребе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Gianni B.
Gianni B.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

Gianni B. проводит ещё 4 экскурсии

in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!
80
6 часов
in Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков!
11 отзывов
Гастрономическая прогулка в районе Прати
100
5 часов
Гастрономическая прогулка в районе Прати
1 отзыв
Поездка в Аутлет Кастель Романо/Castel Romano под Римом на весь день!
80
7 часов
Поездка в Аутлет Кастель Романо/Castel Romano под Римом на весь день!
Мастер Класс в итальянской кулинарной школе
155
5 часов
Мастер Класс в итальянской кулинарной школе

Еще несколько необычных экскурсий в Риме

Музеи Ватикана и собор Святого Петра
60
3 часа
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
1411 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Колизей и Древний Рим
57
3 часа
Колизей и Древний Рим
522 отзыва
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
20
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
514 отзывов
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
65
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
386 отзывов
Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
Ежедневная прогулка по Риму
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Риму
301 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Все дороги ведут в Рим
130
3.5 часа
Все дороги ведут в Рим
268 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств