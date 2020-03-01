Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Колизей и Форумы (снаружи)

Возле могучих построек Древнего мира я расскажу исторические факты и придуманные истории о появлении на свет легендарного Вечного города. Поговорим о том, что роднит общественные туалеты с Колизеем, о сильных мира сего, о личной жизни того самого Цезаря и потомках древних крабов, вылезающих ночью на землю.

Привет мэру и капитолийской волчице

На площади Венеции у грандиозного Алтаря Отечества вы узнаете о памятнике, воплощающем саму Италию, до которого обычным римлянам совершенно нет никакого дела. Откроете, почему Рим два раза отмечает день города, подниметесь на Капитолийский холм, где помашете ручкой мэру и знаменитой капитолийской волчице с Ромулом и Ремом. А еще увидите древний римский domus (жилой дом) и услышите, как поступали в древности с теми, кто не платил аренду.

Желание у фонтана Треви

Далее вы пройдёте по шопинговой улице Корсо к знаменитому фонтану Треви, где я научу вас правильно загадывать желание, чтобы оно точно осуществилось. Моё, например, сбылось за 6 евро. Фонтан любезно принимает не только евро, но и рубли, гривны, шекели и т.д.

Пантеон, римские котики и история о Цезаре в красках

Затем направите стопы к храму всех богов, который нужно осматривать не иначе как с благоговением, стряхнёте мурашки от рассказов о его божествах, трупах и лепестках роз. В баре неподалеку я предложу выпить чайку или кофейку, а оттуда — переместимся к заключительной точке: площади Ларго Арджентина, где вас будут ждать 120 римских котиков (живых и толстеньких), а также души умерших римлян в руинах античного храма и мой красочный рассказ в лицах о гибели Юлия Цезаря — его считали полубогом, поэтому это нормально, что ни жить, ни умереть по-человечески он не смог.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто ценит нервы и деньги: вам не придётся толкаться с тысячами других путешественников, вы всё спокойно осмотрите, послушаете, сфотографируете и до полуночи вернётесь в отель.