Анна проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!

Факты и мифы о правителях и божествах, мистика в красках, 120 римских котиков и тысячи крабов

Анна
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Анна – ваш гид
Недорого, увлекательно, с юмором и по возможности безлюдно — такие экскурсии люблю я сама и такой я сделала для вас эту прогулку.

В городе, слегка окутанном вечерним драматизмом, вас будут ждать правда и вымысел о рождении Рима, истории о великих, топтавших эту землю 2000 лет назад, тайны ночных прапраправнуков древних крабов и многое другое!
50 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Встреча у метро Colosseo
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Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!

Что вас ожидает

Колизей и Форумы (снаружи)
Возле могучих построек Древнего мира я расскажу исторические факты и придуманные истории о появлении на свет легендарного Вечного города. Поговорим о том, что роднит общественные туалеты с Колизеем, о сильных мира сего, о личной жизни того самого Цезаря и потомках древних крабов, вылезающих ночью на землю.

Привет мэру и капитолийской волчице
На площади Венеции у грандиозного Алтаря Отечества вы узнаете о памятнике, воплощающем саму Италию, до которого обычным римлянам совершенно нет никакого дела. Откроете, почему Рим два раза отмечает день города, подниметесь на Капитолийский холм, где помашете ручкой мэру и знаменитой капитолийской волчице с Ромулом и Ремом. А еще увидите древний римский domus (жилой дом) и услышите, как поступали в древности с теми, кто не платил аренду.

Желание у фонтана Треви
Далее вы пройдёте по шопинговой улице Корсо к знаменитому фонтану Треви, где я научу вас правильно загадывать желание, чтобы оно точно осуществилось. Моё, например, сбылось за 6 евро. Фонтан любезно принимает не только евро, но и рубли, гривны, шекели и т.д.

Пантеон, римские котики и история о Цезаре в красках
Затем направите стопы к храму всех богов, который нужно осматривать не иначе как с благоговением, стряхнёте мурашки от рассказов о его божествах, трупах и лепестках роз. В баре неподалеку я предложу выпить чайку или кофейку, а оттуда — переместимся к заключительной точке: площади Ларго Арджентина, где вас будут ждать 120 римских котиков (живых и толстеньких), а также души умерших римлян в руинах античного храма и мой красочный рассказ в лицах о гибели Юлия Цезаря — его считали полубогом, поэтому это нормально, что ни жить, ни умереть по-человечески он не смог.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто ценит нервы и деньги: вам не придётся толкаться с тысячами других путешественников, вы всё спокойно осмотрите, послушаете, сфотографируете и до полуночи вернётесь в отель.

Организационные детали

  • Этот тур лучше бронировать на день вашего приезда, тогда я вовремя смогу поделиться полезными советами по «пользованию» городом, чтобы вы нигде потом не переплачивали и при этом не потеряли в качестве
  • Летом (примерно с мая по конец сентября) время начала экскурсии может немного сместиться к 21:00, чтоб не ходить по жаре
  • Бесплатных туалетов по пути у нас не будет, поэтому рассчитывайте свои силы :)
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!
Темная сторона Рима: познавательно и эмоционально!

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и субботу в 20:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Colosseo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Buongiorno! Я Анюта, рассказчик о Риме, переводчик и член римской ассоциации фотографов Fotografiamo. Живу в столице Италии 10 лет и обожаю ее до дрожи в коленках. Моя главная задача — очаровать вас Вечным городом. Я хочу, чтобы, приехав домой, вы посмотрели ваши чудесные снимки и с теплотой вспомнили Рим и нашу прогулку.
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