Евгения проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Трагедии собора Сан Джованни ин Латерано

Прикоснуться к истории главного католического храма в мире

Евгения
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Евгения – ваш гид
Базилика Сан Джованни, возведенная императором Константином и ставшая первым христианским храмом Западной Европы, как ни странно, находится в стороне от стандартных туристических маршрутов.

На экскурсии вы рассмотрите великолепную Базилику в её гордой и строгой красоте, обратите внимание на интересные архитектурные решения, познакомитесь с огромной коллекцией шедевров христианского искусства и откроете страницы трагической истории собора.
132 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Трагедии собора Сан Джованни ин Латерано
Трагедии собора Сан Джованни ин Латерано

Что вас ожидает

Сан Джованни ин Латерано – кафедральный собор Рима
Как же удивлены бывают гости Рима, узнав, что главный собор города – не прославленный Собор Святого Петра, что папа римский не всегда жил в Ватикане, а первым апостолом Вечного Города был не Петр. Всё это вы узнаете, рассматривая величественный и прекрасный Собор Сан Джованни ин Латерано, в архитектуре которого отразились основополагающие идеи католичества. Мы осмотрим собор изнутри, пройдем по внутреннему дворику – кьостро, увидим предшественницу Сикстинской капеллы и Святую Лестницу, по которой Иисус восходил на суд к Понтию Пилату.

Истоки католической церкви
В соборе Сан Джованни ил Латерано вы узнаете о зарождении римского христианства, его влиянии на искусство, а также на социальный и политический уклад Рима в период перехода от язычества к новой вере. Я расскажу вам о значимых событиях христианской истории, связанных с собором: о суде над мертым папой, авиньонском изгнании, о рождении нового папского государства и трагической перестройке собора, за которую Рим заплатит жизнью великого архитектора Франческо Борромини.

Шедевры христианского искусства
Отдельное внимание мы уделим внутреннему убранству собора, в котором собрана уникальная коллекция произведений искусства разных эпох. Вы увидите античные бронзовые двери курии Юлия Цезаря, прекрасный готический алтарь, фреску работы мастера Джотто, скульптуры и архитектурные новшества Франческо Борромини, а также работы французских мастеров 18 века, которые украсили капеллу.

Организационные детали

  • Вход в собор Сан Джованни ил Латерано и на Святую Лестницу бесплатный. Отдельно оплачиваются вход в капелла на вершине лестницы (3 евро/чел) и в кьостро (7 евро/чел), внутренний дворик.
Трагедии собора Сан Джованни ин Латерано
Трагедии собора Сан Джованни ин Латерано
Трагедии собора Сан Джованни ин Латерано
Трагедии собора Сан Джованни ин Латерано
Трагедии собора Сан Джованни ин Латерано
Трагедии собора Сан Джованни ин Латерано

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгения
Евгения
Добрый день, дорогие Путешественники! Меня зовут Евгения, я - историк искусства и сейчас продолжаю образование в аспирантуре Папского Грегорианского Университета Рима. Моя специализация - символизм искусства западного христианства. Однажды открыв для себя неиссякаемый источник его богатства, я захотела не только продолжать изучать искусство, но и рассказывать о нем, соединяя в общей живой картине исторического контекста искусство и религиозную мысль, открывая новые грани значения символом, новых и очень хорошо знакомых. Так и появились мои авторские маршруты со своей философией:"История и искусство с удовольствием!"
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Евгения проводит ещё 1 экскурсию

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