Евгения проводит ещё 1 экскурсию

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Сан Джованни ин Латерано – кафедральный собор Рима

Как же удивлены бывают гости Рима, узнав, что главный собор города – не прославленный Собор Святого Петра, что папа римский не всегда жил в Ватикане, а первым апостолом Вечного Города был не Петр. Всё это вы узнаете, рассматривая величественный и прекрасный Собор Сан Джованни ин Латерано, в архитектуре которого отразились основополагающие идеи католичества. Мы осмотрим собор изнутри, пройдем по внутреннему дворику – кьостро, увидим предшественницу Сикстинской капеллы и Святую Лестницу, по которой Иисус восходил на суд к Понтию Пилату.

Истоки католической церкви

В соборе Сан Джованни ил Латерано вы узнаете о зарождении римского христианства, его влиянии на искусство, а также на социальный и политический уклад Рима в период перехода от язычества к новой вере. Я расскажу вам о значимых событиях христианской истории, связанных с собором: о суде над мертым папой, авиньонском изгнании, о рождении нового папского государства и трагической перестройке собора, за которую Рим заплатит жизнью великого архитектора Франческо Борромини.

Шедевры христианского искусства

Отдельное внимание мы уделим внутреннему убранству собора, в котором собрана уникальная коллекция произведений искусства разных эпох. Вы увидите античные бронзовые двери курии Юлия Цезаря, прекрасный готический алтарь, фреску работы мастера Джотто, скульптуры и архитектурные новшества Франческо Борромини, а также работы французских мастеров 18 века, которые украсили капеллу.