На Рождество – экскурсии в Венеции

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Венеции на русском языке, цены от €167. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Запрятанные уголки Венеции
Пешая
106 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
Сегодня в 13:00
9 сен в 09:30
215 за всё до 4 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Пешая
229 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
12 сен в 09:30
13 сен в 09:30
170 за всё до 10 чел.
Первый день в Венеции
Пешая
204 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
История и легенды Венеции
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
25 сен в 11:00
26 сен в 08:00
168 за всё до 6 чел.
По крышам Венеции
Пешая
21 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
167 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    30 августа 2024
    Первый день в Венеции
    Анна очень приятный гид. Прогулка с ней была очень интересной и пролетела на одном дыхании. Несмотря на дождь, у нас остались замечательные воспоминания и фото. Понравился маршрут, интересные места, много фактов о которых мы не знали. Рекомендую
  • И
    Ирина
    28 августа 2024
    По крышам Венеции
    Анжела, спасибо Вам…. Я переживала, что жарко и будет тяжело ходить. Но Вы все организовали на высшем уровне! Спасибо еще раз! Тьт
    Анжела, спасибо Вам…Анжела, спасибо Вам…
  • A
    Aida
    26 августа 2024
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Алла, очень приятный человек, отличный гид! Нам было очень интересно! Подсказала где можно вкусно покушать, как доплыть до нужного места. Остались в восторге!
  • С
    Софья
    25 августа 2024
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Все очень понравилось. Большое спасибо!
  • А
    Артем
    21 августа 2024
    Запрятанные уголки Венеции
    Недавно у нас была потрясающая экскурсия по Венеции с гидом Натальей, и мы остались в полном восторге! Наталья не только
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    отлично знает историю города, но и рассказывает её так увлекательно, что время пролетает незаметно. Она смогла создать невероятную атмосферу и раскрыть перед нами тайны и уникальные уголки Венеции, о которых не узнаешь из путеводителей. Особенно поразило её внимание к деталям и индивидуальный подход — Наталья учла все наши интересы и желания, благодаря чему экскурсия стала по-настоящему незабываемой. Если вы хотите узнать Венецию во всей её красе и уникальности, то Наталья — идеальный гид для этого!

    Недавно у нас была потрясающая экскурсия по Венеции с гидом Натальей, и мы остались в полном
  • М
    Маша
    14 августа 2024
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Экскурсия была просто невероятна! За день до этого мы уже были на экскурсии и переживали, что какая-то информация будет повторятся.
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    Ничего подобного! Алла полностью изменила маршрут под наши интересы. Мы ходили по новым местам, узнали Венецию с новой стороны. В каждом переулочке, у каждой двери или окошка Алле было что рассказать. Мы даже побывали в частном саду и увидели за работой мастера по муранскому стеклу. Просто невероятно! Алла общалась с местными на итальянском, подсказывала места, кафе и рестораны, в которых вкусно и атмосферно. Вся экскурсия была пропитана любовью к Венеции, и эта любовь передалась и нам. Спасибо огромное за такой опыт. Однозначно рекомендую знакомится с Венецией именно с Аллой

    Экскурсия была просто невероятна! За день до этого мы уже были на экскурсии и переживали, чтоЭкскурсия была просто невероятна! За день до этого мы уже были на экскурсии и переживали, чтоЭкскурсия была просто невероятна! За день до этого мы уже были на экскурсии и переживали, чтоЭкскурсия была просто невероятна! За день до этого мы уже были на экскурсии и переживали, чтоЭкскурсия была просто невероятна! За день до этого мы уже были на экскурсии и переживали, чтоЭкскурсия была просто невероятна! За день до этого мы уже были на экскурсии и переживали, что
  • Л
    Лариса
    7 августа 2024
    Запрятанные уголки Венеции
    Наталья - приятный человек, хороший рассказчик, сразу вышла на связь и дала много полезных советов по Венеции. И все что
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    рассказывала и показывала, было очень интересно. Но у нас был определённый маршрут, и расстояние между отдельными локациями мы просто шли за ней быстрым шагом, а можно было в это время тоже что то про Венецию рассказывать.

  • М
    Марина
    22 июля 2024
    Первый день в Венеции
    Экскурсия прошла просто восхитительно, Анна один из лучших гидов в моем большом списке, огромный багаж знаний, интересная подача материала, прекрасно выбран маршрут, отличные фото!!! Анна спасибо вам большое!
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Первый день в Венеции
    Анна, спасибо, что показали нам Венецию! Такую яркую, независимую, самобытную и не похожую ни на один город мира! Анна с такой
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    любовью поведала нам разные страницы истории этого города)) Гид обладает обширными знаниями и в области истории, и в области искусства. Поговорили и о жизни местных жителей в разные периоды времени. Также Анна дала нам рекомендации что еще посмотреть самостоятельно. У нас была компания разных возрастов: взрослые и дети-подростки. Интересно было всем!!! Очень рекомендуем Анну для знакомства с Венецией! А мы для себя наметили новые маршруты с гидом для следующих посещений!

  • Д
    Дмитрий
    19 июля 2024
    Запрятанные уголки Венеции
    Интересная и легкая прогулка по Венеции с Наташей. И информации достаточно и локации прекрасные и фотопаузы были удачно организованы. Наша семья очень довольна, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Запрятанные уголки Венеции
  2. Курьёзы, легенды и мифы Венеции
  3. Первый день в Венеции
  4. По крышам Венеции
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Рынок Риальто
  9. Остров Мурано
  10. Галерея Академии
Сколько стоит экскурсия по Венеции в сентябре 2024
Сейчас в Венеции в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 167 до 215. Туристы уже оставили гидам 560 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 560 ⭐ отзывов, цены от €167. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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