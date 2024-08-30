2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
Сегодня в 13:00
9 сен в 09:30
€215 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
12 сен в 09:30
13 сен в 09:30
€170 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
История и легенды Венеции
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
25 сен в 11:00
26 сен в 08:00
€168 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина30 августа 2024Анна очень приятный гид. Прогулка с ней была очень интересной и пролетела на одном дыхании. Несмотря на дождь, у нас остались замечательные воспоминания и фото. Понравился маршрут, интересные места, много фактов о которых мы не знали. Рекомендую
- ИИрина28 августа 2024Анжела, спасибо Вам…. Я переживала, что жарко и будет тяжело ходить. Но Вы все организовали на высшем уровне! Спасибо еще раз! Тьт
- AAida26 августа 2024Алла, очень приятный человек, отличный гид! Нам было очень интересно! Подсказала где можно вкусно покушать, как доплыть до нужного места. Остались в восторге!
- ССофья25 августа 2024Все очень понравилось. Большое спасибо!
- ААртем21 августа 2024Недавно у нас была потрясающая экскурсия по Венеции с гидом Натальей, и мы остались в полном восторге! Наталья не только
- ММаша14 августа 2024Экскурсия была просто невероятна! За день до этого мы уже были на экскурсии и переживали, что какая-то информация будет повторятся.
- ЛЛариса7 августа 2024Наталья - приятный человек, хороший рассказчик, сразу вышла на связь и дала много полезных советов по Венеции. И все что
- ММарина22 июля 2024Экскурсия прошла просто восхитительно, Анна один из лучших гидов в моем большом списке, огромный багаж знаний, интересная подача материала, прекрасно выбран маршрут, отличные фото!!! Анна спасибо вам большое!
- ТТатьяна21 июля 2024Анна, спасибо, что показали нам Венецию! Такую яркую, независимую, самобытную и не похожую ни на один город мира! Анна с такой
- ДДмитрий19 июля 2024Интересная и легкая прогулка по Венеции с Наташей. И информации достаточно и локации прекрасные и фотопаузы были удачно организованы. Наша семья очень довольна, спасибо!
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