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Ничего подобного! Алла полностью изменила маршрут под наши интересы. Мы ходили по новым местам, узнали Венецию с новой стороны. В каждом переулочке, у каждой двери или окошка Алле было что рассказать. Мы даже побывали в частном саду и увидели за работой мастера по муранскому стеклу. Просто невероятно! Алла общалась с местными на итальянском, подсказывала места, кафе и рестораны, в которых вкусно и атмосферно. Вся экскурсия была пропитана любовью к Венеции, и эта любовь передалась и нам. Спасибо огромное за такой опыт. Однозначно рекомендую знакомится с Венецией именно с Аллой