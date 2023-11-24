На каток-рекордсмен «Медеу» интересно даже просто взглянуть. Что уж говорить о том, каково здесь кататься на коньках! Идеальный лёд (ведь на нём тренируются будущие олимпийские чемпионы) и горные пейзажи вокруг… У вас будет 2 часа, чтобы насладиться этим. После чего мы поднимемся по лестнице здоровья на высокогорную плотину, которая защищает от селей.

Описание

Что вас ожидает

Медеу — самая высокогорная ледовая арена

Отправляемся на высоту 1691 м, в урочище Медеу на территории Национального парка «Иле-Алатау». Именно здесь находится каток, по ровному льду которого вы сможете прокатиться на коньках. Вас ждут красивейшие виды на Тянь-Шаньские горы, чистейший горный воздух и кафе, где можно передохнуть.

Ещё выше!

Затем мы совершим пеший треккинг (30 мин.) по лестнице здоровья — целых 842 ступени! Всё это, чтобы увидеть высокогорную плотину Медеу, защищающую город от селей. Наверх можно также подняться на специальном экотакси.

Организационные детали

Экскурсия доступна для детей от 7 лет в сопровождении взрослых

Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит:

Трансфер от вашего отеля в Алматы и обратно

Горное такси от катка до плотины

Входные билеты на каток для 3 человек. Экскурсия может быть проведена и для большего количества людей — стоимость будет выше, уточняйте детали в переписке заранее.

Бутылочка воды для каждого участника

Экскурсионное сопровождение сертифицированным горным гидом

Дополнительно оплачивается:

Аренда и заточка коньков

Камера хранения вещей на катке (либо можно положить вещи в рюкзак и кататься с ними)

Обед и горячие напитки

Экскурсионное сопровождение горным гидом со знанием английского и немецкого языка

Катание на коньках и экскурсия возможны в разное время:

В выходные и праздничные дни: с 9:00 до 11:00, с 12:00 до 15:30, с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 00:00

В обычные дни: с 10:00 до 12:30, с 13:30 до 16:30 и с 19:00 до 23:00

Просим в переписке сообщить нам заранее удобное для вас время (учитывайте, что трансфер будет на 30–45 минут раньше начала катания).