Отправляемся на самый высокогорный каток в мире, чтобы насладиться активностью на свежем воздухе
На каток-рекордсмен «Медеу» интересно даже просто взглянуть.
Что уж говорить о том, каково здесь кататься на коньках! Идеальный лёд (ведь на нём тренируются будущие олимпийские чемпионы) и горные пейзажи вокруг… У вас будет 2 часа, чтобы насладиться этим. После чего мы поднимемся по лестнице здоровья на высокогорную плотину, которая защищает от селей.
Что уж говорить о том, каково здесь кататься на коньках! Идеальный лёд (ведь на нём тренируются будущие олимпийские чемпионы) и горные пейзажи вокруг… У вас будет 2 часа, чтобы насладиться этим. После чего мы поднимемся по лестнице здоровья на высокогорную плотину, которая защищает от селей.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Медеу — самая высокогорная ледовая арена
Отправляемся на высоту 1691 м, в урочище Медеу на территории Национального парка «Иле-Алатау». Именно здесь находится каток, по ровному льду которого вы сможете прокатиться на коньках. Вас ждут красивейшие виды на Тянь-Шаньские горы, чистейший горный воздух и кафе, где можно передохнуть.
Ещё выше!
Затем мы совершим пеший треккинг (30 мин.) по лестнице здоровья — целых 842 ступени! Всё это, чтобы увидеть высокогорную плотину Медеу, защищающую город от селей. Наверх можно также подняться на специальном экотакси.
Организационные детали
- Экскурсия доступна для детей от 7 лет в сопровождении взрослых
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
В стоимость входит:
- Трансфер от вашего отеля в Алматы и обратно
- Горное такси от катка до плотины
- Входные билеты на каток для 3 человек. Экскурсия может быть проведена и для большего количества людей — стоимость будет выше, уточняйте детали в переписке заранее.
- Бутылочка воды для каждого участника
- Экскурсионное сопровождение сертифицированным горным гидом
Дополнительно оплачивается:
- Аренда и заточка коньков
- Камера хранения вещей на катке (либо можно положить вещи в рюкзак и кататься с ними)
- Обед и горячие напитки
- Экскурсионное сопровождение горным гидом со знанием английского и немецкого языка
Катание на коньках и экскурсия возможны в разное время:
- В выходные и праздничные дни: с 9:00 до 11:00, с 12:00 до 15:30, с 17:00 до 20:00 и с 21:00 до 00:00
- В обычные дни: с 10:00 до 12:30, с 13:30 до 16:30 и с 19:00 до 23:00
Просим в переписке сообщить нам заранее удобное для вас время (учитывайте, что трансфер будет на 30–45 минут раньше начала катания).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильяс — ваша команда гидов в Алматы
Здравствуйте! Наша команда состоит из сертифицированных горных гидов. Все мы являемся коренными алмаатинцами, а значит очень любим свой город. Для гостей Алматы мы рады предложить как лёгкие городские экскурсии и туры выходного дня, так и шикарные треккинг-походы по горам Заилийского Алатау. В команде также есть горные и городские гиды со свободным владением английским и немецким языками. Будем рады стать для вас проводниками!
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