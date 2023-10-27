Узбекистан рад порадовать своих гостей не только вкуснейшим пловом, приготовленным по традиционным рецептам, но и древнейшими достопримечательностями и богатейшим культурным наследием. Мы посетим ключевой пункт Великого шёлкового пути — Самарканд. Зайдём на базар утопающего в зелени Ташкента, где сможем закупиться местными сладостями, специями и фруктами. Рассмотрим орнаменты мечетей, мавзолеев и увидим жемчужину Среднего Востока — площадь Регистан. На комфортабельном автобусе мы успеем всё всего за выходные!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Несовершеннолетние без сопровождения взрослого (законного представителя) не допускаются (при необходимости проверка возраста по документу).

Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаченного билета.

Правила возврата билета или изменения даты: если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат не более, чем 50% от полной стоимости тура, если до времени начала тура осталось менее 72 часов, то возврат билета невозможен.

Рекомендуем взять с собой удобную обувь без каблука (кроссовки), головной убор, солнцезащитный крем и очки. У женщин должны быть прикрыты ноги и живот.