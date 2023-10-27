Попробовать главное блюдо восточной кухни и прогуляться по Ташкенту и Самарканду
Зайдём на базар утопающего в зелени Ташкента, где сможем закупиться местными сладостями, специями и фруктами. Рассмотрим орнаменты мечетей, мавзолеев и увидим жемчужину Среднего Востока — площадь Регистан. На комфортабельном автобусе мы успеем всё всего за выходные!
окт
ноя
ноя
Описание
Организационные детали
Несовершеннолетние без сопровождения взрослого (законного представителя) не допускаются (при необходимости проверка возраста по документу).
Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаченного билета.
Правила возврата билета или изменения даты: если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат не более, чем 50% от полной стоимости тура, если до времени начала тура осталось менее 72 часов, то возврат билета невозможен.
Рекомендуем взять с собой удобную обувь без каблука (кроссовки), головной убор, солнцезащитный крем и очки. У женщин должны быть прикрыты ноги и живот.
Программа тура по дням
Выезд из Алматы
В 19:00 выезжаем из Алматы. Возможно присоединиться к группе ночью в Таразе и Шымкенте.
Ташкент
Рано утром (05:30) пройдём границу и обменяем валюту. В 07:00 остановимся на завтрак в кафе и попробуем местные блюда.
Сегодня вы познакомитесь с крупнейшим городом Узбекистана — Ташкентом. Город порадует обилием зелени, разнообразием товаров на базарах, вкуснейшими сладостями и пловом, который мы отведаем на обед. Но сначала спустимся в метрополитен рассмотреть орнаменты станций (начало экскурсии в 08:30), посетим рынок, где желающие закупятся всем необходимым и не очень.
Во второй половине дня поднимемся на смотровую площадку Ташкентской телебашни — посмотрим на город с высоты. Зайдём в мавзолей Толе-би, казахского государственного деятеля. В 15:00 заселимся в гостиницу. На вечер запланировано посещение парка Ташкент Сити — рекреационной зоны с поющими фонтанами, музеями и планетарием (желающие смогут посетить за доплату). Затем отправимся в развлекательный парк с аттракционами «Magic City» (катание на аттракционах и другие развлечения оплачиваются дополнительно).
Ночь в гостинице.
Самарканд
Встанем пораньше (04:00), чтобы успеть увидеть и колоритный Самарканд, который являлся ключевым пунктом Великого шёлкового пути. Город славится культурным и историческим наследием и порадует вас своей архитектурой и гастрономией.
После завтрака отправимся рассматривать достопримечательности и погружаться в атмосферу Самарканда. Начнём с мавзолея Амира Тимура (Тамерлана), прогуляемся по главной площади Регистан, где находится комплекс из трёх медресе. На обед вновь побалуем себя вкуснейшим пловом, но уже самаркандским. Затем увидим ещё 2 мечети и ансамбль мавзолеев.
В 17:30 выезжаем в Алматы. По дороге будет остановка в кафе на ужин. Поздно вечером перейдём границу.
Возвращение в Алматы
Вы можете завершить своё путешествие в Шымкенте в 01:00, в Таразе в 04:00, в Алматы в 11:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, дом 3, парковка гипермаркета «Magnum», 18:30 (возможно присоединиться ночью в Таразе 01:00 / Шымкенте 04:00)Завершение: Шымкент 01:00 / Тараз 04:00 / Алматы 11:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.