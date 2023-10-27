За пловом в Узбекистан из Алматы

Попробовать главное блюдо восточной кухни и прогуляться по Ташкенту и Самарканду

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Узбекистан рад порадовать своих гостей не только вкуснейшим пловом, приготовленным по традиционным рецептам, но и древнейшими достопримечательностями и богатейшим культурным наследием. Мы посетим ключевой пункт Великого шёлкового пути — Самарканд.

Зайдём на базар утопающего в зелени Ташкента, где сможем закупиться местными сладостями, специями и фруктами. Рассмотрим орнаменты мечетей, мавзолеев и увидим жемчужину Среднего Востока — площадь Регистан. На комфортабельном автобусе мы успеем всё всего за выходные!
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
За пловом в Узбекистан из Алматы
Ближайшие даты:
27
окт
10
ноя
24
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Несовершеннолетние без сопровождения взрослого (законного представителя) не допускаются (при необходимости проверка возраста по документу).

Лица в нетрезвом виде или с неадекватным поведением не допускаются без возмещения оплаченного билета.

Правила возврата билета или изменения даты: если до времени начала тура осталось более 72 часов и вы хотите вернуть билет, то возможен возврат не более, чем 50% от полной стоимости тура, если до времени начала тура осталось менее 72 часов, то возврат билета невозможен.

Рекомендуем взять с собой удобную обувь без каблука (кроссовки), головной убор, солнцезащитный крем и очки. У женщин должны быть прикрыты ноги и живот.

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Алматы

В 19:00 выезжаем из Алматы. Возможно присоединиться к группе ночью в Таразе и Шымкенте.

2 день

Ташкент

Рано утром (05:30) пройдём границу и обменяем валюту. В 07:00 остановимся на завтрак в кафе и попробуем местные блюда.

Сегодня вы познакомитесь с крупнейшим городом Узбекистана — Ташкентом. Город порадует обилием зелени, разнообразием товаров на базарах, вкуснейшими сладостями и пловом, который мы отведаем на обед. Но сначала спустимся в метрополитен рассмотреть орнаменты станций (начало экскурсии в 08:30), посетим рынок, где желающие закупятся всем необходимым и не очень.

Во второй половине дня поднимемся на смотровую площадку Ташкентской телебашни — посмотрим на город с высоты. Зайдём в мавзолей Толе-би, казахского государственного деятеля. В 15:00 заселимся в гостиницу. На вечер запланировано посещение парка Ташкент Сити — рекреационной зоны с поющими фонтанами, музеями и планетарием (желающие смогут посетить за доплату). Затем отправимся в развлекательный парк с аттракционами «Magic City» (катание на аттракционах и другие развлечения оплачиваются дополнительно).

Ночь в гостинице.

ТашкентТашкентТашкентТашкентТашкентТашкентТашкентТашкентТашкентТашкентТашкентТашкент
3 день

Самарканд

Встанем пораньше (04:00), чтобы успеть увидеть и колоритный Самарканд, который являлся ключевым пунктом Великого шёлкового пути. Город славится культурным и историческим наследием и порадует вас своей архитектурой и гастрономией.

После завтрака отправимся рассматривать достопримечательности и погружаться в атмосферу Самарканда. Начнём с мавзолея Амира Тимура (Тамерлана), прогуляемся по главной площади Регистан, где находится комплекс из трёх медресе. На обед вновь побалуем себя вкуснейшим пловом, но уже самаркандским. Затем увидим ещё 2 мечети и ансамбль мавзолеев.

В 17:30 выезжаем в Алматы. По дороге будет остановка в кафе на ужин. Поздно вечером перейдём границу.

СамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамарканд
4 день

Возвращение в Алматы

Вы можете завершить своё путешествие в Шымкенте в 01:00, в Таразе в 04:00, в Алматы в 11:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, дом 3, парковка гипермаркета «Magnum», 18:30 (возможно присоединиться ночью в Таразе 01:00 / Шымкенте 04:00)
Завершение: Шымкент 01:00 / Тараз 04:00 / Алматы 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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