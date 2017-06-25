Опыт одинокой планеты: экскурсия по Пекину для небольших групп

Прогуляйтесь по парку Храма Неба и посетите даосский храм, отведайте местный обед

4.8
9 отзывов
В группе
до 100 чел.
Прогуляйтесь по парку Храма Неба и посетите даосский храм, отведайте местный обед и покатайтесь на метро, посетите историческую площадь Тяньаньмэнь, войдите в невероятный Запретный город и полюбуйтесь потрясающими видами из парка Цзиншань в этой пешеходной экскурсии по Пекину с гидом.
Опыт одинокой планеты: экскурсия по Пекину для небольших групп
Опыт одинокой планеты: экскурсия по Пекину для небольших групп
Опыт одинокой планеты: экскурсия по Пекину для небольших групп
Опыт одинокой планеты: экскурсия по Пекину для небольших групп
Опыт одинокой планеты: экскурсия по Пекину для небольших групп
Опыт одинокой планеты: экскурсия по Пекину для небольших групп

Что вы увидите 🤩

  • Зал Верховной гармонии
  • Зал военной доблести
  • Зал умственного развития
  • Дворец Небесной чистоты
  • Шесть Восточных дворцов
  • Зал литературной славы
  • Императорское Святилище семьи
  • Дворец Безмятежного долголетия
  • Зал Объединения и Мира
  • Зал Центральной гармонии
  • Экран Девяти драконов
  • Шесть Западных дворцов
  • Храм Неба
  • Императорский сад, Запретный город
  • Ворота Божественной Мощи
  • Меридианные ворота
  • Дворец Земного спокойствия
  • Площадь Тяньаньмэнь
  • Запретный город
  • Зал Сохранения гармонии
  • Врата Верховной гармонии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Присоединяйтесь к тай-чи и традиционным развлечениям в парке Храма Неба
  2. Исследуйте знаменитую площадь Тяньаньмэнь и поймите ее местное значение
  3. Присоединитесь к местным жителям, приняв участие в их утренней зарядке в парке Храма Неба
  4. Откройте для себя секреты Запретного города, когда ваш гид расскажет вам его секреты и знания
  5. Поднимитесь на вершину парка Цзиншань, чтобы полюбоваться великолепным видом на древний Пекин
Познакомьтесь с лучшими рассказами о путешествиях! Присоединяйтесь к местному эксперту и найдите скрытые жемчужины в этом приключении на Lonely Planet Experience.
Ищете идеальную экскурсию по Пекину? Это могло быть так. Ударьте по иконам, примите участие в местных мероприятиях, покатайтесь на метро и узнайте о жизни местного жителя прямо здесь, в этой экскурсии по городу Пекин.
Познакомьтесь с местным гидом у восточных ворот станции метро Temple of Heaven и начните свой тур по Пекину с небольшой утренней зарядки с местными жителями в одном из самых популярных парков и исторических мест города, Храме Неба. Он полон людей всех возрастов, которые принимают участие в традиционных развлечениях, таких как тай-чи, веерные танцы, диабло, запуск воздушных змеев, водная каллиграфия и многое другое.
Присоединяйтесь к некоторым мероприятиям, впитывая непринужденную атмосферу парка. Посетите храм и ритуальные места внутри, где императоры династий Мин и Цин приносили жертвы небу и молились о хороших урожаях.
Оттуда прыгайте в метро Пекина, чтобы отправиться в самое сердце города и посетить одну из икон Пекина: площадь Тяньаньмэнь.
Когда мы будем бродить по этой огромной площади, ваш местный гид расскажет вам, почему Тяньаньмэнь так важна для китайцев. Оттуда мы пройдем через Врата Небесного Мира (украшенные знаменитым портретом Мао), чтобы попасть в знаменитый Запретный город. В этом «городе», закрытом для большей части мира в течение 500 лет, находится наиболее хорошо сохранившаяся группа древних зданий в Китае, и его обязательно нужно посетить в Пекине. Откройте для себя некоторые из его секретов и узнайте о некоторых легендах, наслаждаясь экскурсией по его многочисленным зданиям.
Покинув Запретный город, пообедайте в местном ресторане, чтобы отведать вкусные настоящие китайские блюда. Затем продолжайте открывать новый взгляд на необъятность Запретного города с вершины пагоды в парке Цзиншань. Высоко на холме с видом на город, это лучшее место, откуда открывается потрясающий вид не только на Запретный город, но и на древнее сердце Пекина.
Этот окончательный тур по Пекину закончится в парке Цзиншань, где вы можете провести больше времени, исследуя, или вернуться в самое сердце Пекина, чтобы осмотреть больше достопримечательностей города.
Если вы хотите и дальше узнавать, что такое настоящий корень травы в районах хутунов, и отведать одни из самых популярных закусок в Пекине, не стесняйтесь присоединиться к нам во второй половине дня гастрономического тура по Пекину в 16:00. Если вам интересно, местный гид может предоставить вам дополнительную информацию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Местный англоговорящий гид
  • Транспорт и входные билеты, как указано
  • Вход в Запретный город, парк Цзиншань и другие упомянутые исторические места
  • Обед
Что не входит
  • Посещение исторических мест в парке Храма Неба
  • Напитки
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Во время национальных праздников и в выходные дни в Пекине может быть очень многолюдно. Если вы хотите избежать самых загруженных периодов, рекомендуется отправиться в городское приключение в будний день
  • Вы будете ходить большую часть дня, поэтому носите удобную обувь для ходьбы
  • В Запретном городе теперь внедрена система продажи билетов с «настоящим именем», которая требует от посетителей указывать полные имена и номера паспортов при бронировании билетов
  • Согласно китайскому законодательству, все путешественники должны сообщить свое имя, пол, национальность, номер паспорта и дату рождения своему туроператору. Невыполнение этого требования может привести к тому, что путешественник не сможет присоединиться к их туру или всей группе будет отказано в доступе к сайтам. Пожалуйста, заполните эти данные при бронировании и принесите свой паспорт
  • С 1 сентября 2021 года путешественники в возрасте 18+ должны предъявить доказательство вакцинации COVID-19. Дети в возрасте 6-17 лет должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, подтверждение выздоровления или подтверждение вакцинации
Ограничения по возрасту
  • К участию не допускаются лица младше 5 лет
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники старше 18 лет должны предоставить подтверждение полной вакцинации. Участники в возрасте от 6 до 17 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной инфекции Covid-19 за последние 9 месяцев, либо отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антигены Covid-19, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

S
25 июня 2017
Getting to Temple of Heaven from our hotel was a breeze, and had no trouble meeting up with our guide and other group members. Lots of walking but at a good pace that allowed for photos as well as information sharing. Travelling on the subway to Tiananmen Square was fun. The Forbidden City was fabulous and our guide was great in helping us see the best of this massive site. Lunch there was disappointing and some of the food tasted off. Continued the tour which lasted around 6-7 hours. Major problem at the end when trying to get a taxi back to our hotel and guide advised they didn't really do picks up where the tour finished and suggested getting the subway by ourselves. This felt too overwhelming so we wandered around, got harassed by rickshaw drivers and ultimately took one (at a highly inflated cost) after feeling lost and exhausted. This difficulty with transport needs to be addressed or at least advised prior to the tour as it ultimately soured what was a really good tour.
P
23 июня 2012
I was so lucky to be able to do this tour with Vivienne; and even better I was the only person so it was practically a 5 star personnel tour. As the name says it really was an insights and secrets shown tour. Vivienne showed me a side of Beijing, as we walked through all the main attractions, that I would never have been able to see, meet local people, be told the superstitions and the temple protocols, and to be able to understand a China and Beijing that as a tourist, has eluded me.
HIGHLY RECOMMEND THIS TOUR, AND YOUR LUCK IS IN IF YOU HAVE THE WONDERFUL VIVIENNE AS YOUR GUIDE.
EXCELLENT
А
2 окт 2017
Statt 10-20 Personen würden wir zu zweit geführt. Toller Einblick in den Park und Tempel des Himmels sowie die verbotene Stadt. Während der 6 h erhielten wir sehr viel, zum Teil aber auch verwirrende Informationen. Unbedingt nach einer Pause im Café in der verbotenen Stadt fragen. Die Tour lohnt sich auf jeden Fall, Mittagessen war inklusive und gut.
Ещё 6 отзывов

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