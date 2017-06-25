Познакомьтесь с лучшими рассказами о путешествиях! Присоединяйтесь к местному эксперту и найдите скрытые жемчужины в этом приключении на Lonely Planet Experience.

Ищете идеальную экскурсию по Пекину? Это могло быть так. Ударьте по иконам, примите участие в местных мероприятиях, покатайтесь на метро и узнайте о жизни местного жителя прямо здесь, в этой экскурсии по городу Пекин.

Познакомьтесь с местным гидом у восточных ворот станции метро Temple of Heaven и начните свой тур по Пекину с небольшой утренней зарядки с местными жителями в одном из самых популярных парков и исторических мест города, Храме Неба. Он полон людей всех возрастов, которые принимают участие в традиционных развлечениях, таких как тай-чи, веерные танцы, диабло, запуск воздушных змеев, водная каллиграфия и многое другое.

Присоединяйтесь к некоторым мероприятиям, впитывая непринужденную атмосферу парка. Посетите храм и ритуальные места внутри, где императоры династий Мин и Цин приносили жертвы небу и молились о хороших урожаях.

Оттуда прыгайте в метро Пекина, чтобы отправиться в самое сердце города и посетить одну из икон Пекина: площадь Тяньаньмэнь.

Когда мы будем бродить по этой огромной площади, ваш местный гид расскажет вам, почему Тяньаньмэнь так важна для китайцев. Оттуда мы пройдем через Врата Небесного Мира (украшенные знаменитым портретом Мао), чтобы попасть в знаменитый Запретный город. В этом «городе», закрытом для большей части мира в течение 500 лет, находится наиболее хорошо сохранившаяся группа древних зданий в Китае, и его обязательно нужно посетить в Пекине. Откройте для себя некоторые из его секретов и узнайте о некоторых легендах, наслаждаясь экскурсией по его многочисленным зданиям.

Покинув Запретный город, пообедайте в местном ресторане, чтобы отведать вкусные настоящие китайские блюда. Затем продолжайте открывать новый взгляд на необъятность Запретного города с вершины пагоды в парке Цзиншань. Высоко на холме с видом на город, это лучшее место, откуда открывается потрясающий вид не только на Запретный город, но и на древнее сердце Пекина.

Этот окончательный тур по Пекину закончится в парке Цзиншань, где вы можете провести больше времени, исследуя, или вернуться в самое сердце Пекина, чтобы осмотреть больше достопримечательностей города.

Если вы хотите и дальше узнавать, что такое настоящий корень травы в районах хутунов, и отведать одни из самых популярных закусок в Пекине, не стесняйтесь присоединиться к нам во второй половине дня гастрономического тура по Пекину в 16:00. Если вам интересно, местный гид может предоставить вам дополнительную информацию.