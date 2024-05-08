читать дальше

Медемблик. Самые лучшие впечатления от гида Саши. Это идеальный гид для небольшой компании. Получили от него невероятное количество информации не только по теме экскурсии, но и о современной Голландии. Описание экскурсии на сайте слишком красочное и не соответствует реальности. Слово "посетим" и" навестим" (Хорн) означают увидим снаружи."Ряженых голландцев" в поезде можно увидеть только, если повезет. Мы, путешествуя в субботу, их не видели. Не указана стоимость проезда на поезде до Хорна +24 евро с человека.