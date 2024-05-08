Экскурсии на 1 день в Амстердаме

Найдено 11 экскурсий в категории «На весь день» в Амстердаме на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Велопрогулка по окрестностям Амстердама
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Велопрогулка по окрестностям Амстердама: старинные дома, фермы, природа
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 460 за всё до 8 чел.
Гастрономический велотур по Амстердаму
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
🚗 На машине
Мини-группа
6.5 часов
14 отзывов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
200 за человека
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы
Начало: по договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
от 520 за всё до 12 чел.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Из Амстердама - в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Начало: у Hotel ibis Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за человека
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 650 за всё до 4 чел.
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
7 часов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 650 за всё до 4 чел.
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 350 за всё до 6 чел.
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Индивидуальная
8 часов
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: с 15 апреля по 5 мая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 650 за всё до 4 чел.
Тексел. День без времени
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
Тексел. День без времени
Начало: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 650 за всё до 4 чел.
Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Гастрономический велотур по Амстердаму
    Валерия очень приятный и добросовестный гид! Конечно, рекомендую ее!! На мой взгляд, стоимость экскурсии несколько завышена, даже с учетом продолжительности экскурсии! В целом, УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧЕНО!)
  • Е
    Елена
    2 мая 2023
    Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
    Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.
  • А
    Ася
    16 апреля 2023
    Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
    Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!
  • Л
    Лиля
    25 апреля 2022
    Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
    Гид Елена связалась с нами заранее, выполнила все пожелания и даже больше: посоветовала и забронировала ланч, была с нами на связи в затруднительной ситуации поздно вечером после экскурсии. Спасибо! Остались очень довольны всем обслуживанием
  • И
    Ирина
    5 ноября 2019
    Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
    Очень понравился экскурсовод Елена, очень приятный человек, много знает о Голландии и интересно преподносит материал. Всё по полочкам. Сама экскурсия очень необычная, не похода наголландию, нет сыров, тюльпанов и мельницу, а есть новые незабываемые впечалнения. Советую.
  • М
    Максим
    17 сентября 2019
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    С нами была девушка Настя. Кладезь знаний, энергетики и жизнелюбия! Всегда говорю о том, что любое общее впечатление строится из множества
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    мелочей. И на этой экскурсии количество мелочей зашкаливало! Начиная от пепельниц возле музея кино и заканчивая кукольным театром, продающемся в чистом поле. Настя, спасибо! 38 километров на велосипеде было непросто, но боль в ягодицах прошла, а впечатления на всю жизнь остались!

  • Е
    Екатерина
    14 августа 2019
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Прекрасная поездка, прекрасный Амстердам, прекрамный гид Настя) Всем рекомендую!!! Это то, что Вы будете всегда вспоминать с улыбкой))
  • Н
    Нина
    3 августа 2019
    Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
    Несмотря на почти не прекращающийся дождь в первой половине дня экскурсия произвела неплохое впечатление. В этой тройке, пожалуй, лишним был
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    Медемблик. Самые лучшие впечатления от гида Саши. Это идеальный гид для небольшой компании. Получили от него невероятное количество информации не только по теме экскурсии, но и о современной Голландии. Описание экскурсии на сайте слишком красочное и не соответствует реальности. Слово "посетим" и" навестим" (Хорн) означают увидим снаружи."Ряженых голландцев" в поезде можно увидеть только, если повезет. Мы, путешествуя в субботу, их не видели. Не указана стоимость проезда на поезде до Хорна +24 евро с человека.

  • с
    сергей
    11 июля 2019
    Велопрогулка по окрестностям Амстердама
    Название экскурсии не совсем отражает ее смысл, скорей она должна называться экскурсия по фермерским хозяйствам. Мы ожидали не совсем, то
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    что увидели. Но гид нам очень понравился. Информации о Голландии и Амстердаме, и о том как живут люди достаточно много и интересно. Немного подкачала погода, велосипеды удобные и в целом было не тяжело.

  • С
    Светлана
    1 августа 2018
    Гастрономический велотур по Амстердаму
    Экскурсия прошла замечательно! Спасибо Марии, ее очень интересно слушать. Мы узнали много нового об Амстердаме и Нидерландах. Мы боялись, что
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    за 6 часов очень устанем, но время пролетело незаметно, понравилось всем (и детям и взрослым). За один день мы посмотрели весь город. На велосипедах передвигаться по городу очень удобно, и совсем не устаешь. А в конце экскурсии Мария нам подарила каждому по брелку, с символикой Амстердама, было неожиданно и очень приятно! Ещё раз спасибо за отлично проведенный день! 🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «На весь день»

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  1. Велопрогулка по окрестностям Амстердама
  2. Гастрономический велотур по Амстердаму
  3. Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
  4. Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
  5. Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "На весь день" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 200 до 1 350. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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