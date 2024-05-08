1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Велопрогулка по окрестностям Амстердама: старинные дома, фермы, природа
Начните свое путешествие с вокзала Амстердама, переправьтесь на пароме и исследуйте старинные дома, фермы и живописные пейзажи
Начало: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €460 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гастрономический велотур по Амстердаму
Посетите самые интересные уголки Амстердама на велосипеде! Узнайте больше о культуре города, наслаждаясь местной кухней и достопримечательностями
Сегодня в 12:30
10 июня в 12:30
от €500 за всё до 5 чел.
Мини-группа
6.5 часов
Прогулка по Амстердаму и парк Кёкенхоф - за один день
Увидеть и узнать главное о городе и окунуться в море цветов самой весенней выставки
Начало: У гостиницы Ибис, Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 07:15 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 07:15
€200 за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
Узнайте тайны голландских кварталов, старинные легенды и познакомьтесь с жизнью Нидерландов прошлых столетий. Ожидают парусники, мельницы и каналы
Начало: по договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 08:00
от €520 за всё до 12 чел.
Мини-группа
7 часов
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
Из Амстердама - в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Начало: у Hotel ibis Amsterdam Centre
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Амстердама в Хорн, Медемблик, Энкхейзен. Путешествие в прошлое
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Амстердама на велосипеде по фермам, рыбацким деревням, каналам и дамбам
Начало: Stationsplein, 1012 AB Amsterdam
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Из Амстердама в Гитхорн и окрестности. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€1 350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Голландия для своих». По тюльпановым полям
Начало: Amsterdam Centraal
Расписание: с 15 апреля по 5 мая
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тексел. День без времени
Начало: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Амстердама в Гитхорн и Урк. Нидерландская идиллия
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€1 350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 мая 2024Валерия очень приятный и добросовестный гид! Конечно, рекомендую ее!! На мой взгляд, стоимость экскурсии несколько завышена, даже с учетом продолжительности экскурсии! В целом, УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧЕНО!)
- ЕЕлена2 мая 2023Елена замечательный гид. Все очень организовано, экскурсия очень познавательная.
- ААся16 апреля 2023Спасибо большое Елене за увлекательную поездку!
- ЛЛиля25 апреля 2022Гид Елена связалась с нами заранее, выполнила все пожелания и даже больше: посоветовала и забронировала ланч, была с нами на связи в затруднительной ситуации поздно вечером после экскурсии. Спасибо! Остались очень довольны всем обслуживанием
- ИИрина5 ноября 2019Очень понравился экскурсовод Елена, очень приятный человек, много знает о Голландии и интересно преподносит материал. Всё по полочкам. Сама экскурсия очень необычная, не похода наголландию, нет сыров, тюльпанов и мельницу, а есть новые незабываемые впечалнения. Советую.
- ММаксим17 сентября 2019С нами была девушка Настя. Кладезь знаний, энергетики и жизнелюбия! Всегда говорю о том, что любое общее впечатление строится из множества
- ЕЕкатерина14 августа 2019Прекрасная поездка, прекрасный Амстердам, прекрамный гид Настя) Всем рекомендую!!! Это то, что Вы будете всегда вспоминать с улыбкой))
- ННина3 августа 2019Несмотря на почти не прекращающийся дождь в первой половине дня экскурсия произвела неплохое впечатление. В этой тройке, пожалуй, лишним был
- ссергей11 июля 2019Название экскурсии не совсем отражает ее смысл, скорей она должна называться экскурсия по фермерским хозяйствам. Мы ожидали не совсем, то
- ССветлана1 августа 2018Экскурсия прошла замечательно! Спасибо Марии, ее очень интересно слушать. Мы узнали много нового об Амстердаме и Нидерландах. Мы боялись, что
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