3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наследие, традиции и жизнь ОАЭ

Прежде чем отправиться в столицу Эмиратов, вы прикоснетесь к истокам страны в Heritage Village. Этот этнографический комплекс посвящен жизни людей до того, как в пустыне нашли нефть. Вы рассмотрите традиционные дома и ремесленные изделия арабов, а я расскажу о том, как простое поселение превратилось в роскошный мегаполис. Поговорим и о жизни в ОАЭ — о местных обычаях, привилегиях граждан, бизнесе и производстве. Здесь же полюбуемся видом на Персидский залив.

Достопримечательности Абу-Даби и их рекорды

С ветерком мы проедем мимо двух зданий-рекордсменов: футуристического круглого дома Aldar HQ и падающей башни Capital Gate с самым большим наклоном в мире. После вас ждут две наиболее впечатляющие достопримечательности Абу-Даби:

Отель Emirates Palace — новая резиденция шейха Халифы с традиционной арабской архитектурой. На стандартных турах путешественникам лишь дают время для фото у его ворот — вы же полюбуетесь интерьерами, в отделке которых использовали 2 тонны золота, и сможете попробовать кофе и мороженое с этим драгоценным металлом.

— новая резиденция шейха Халифы с традиционной арабской архитектурой. На стандартных турах путешественникам лишь дают время для фото у его ворот — вы же полюбуетесь интерьерами, в отделке которых использовали 2 тонны золота, и сможете попробовать кофе и мороженое с этим драгоценным металлом. Мечеть шейха Зайда, которая заслуживает все присуждаемые ей титулы! Вы осмотрите это белоснежный символ ОАЭ снаружи и внутри: изящные минареты, купола из арабских сказок, мраморные стены с самоцветами и детали интерьера, которые стали самыми-самыми во всем мире. Я расскажу о рекордах Белой мечети, а также о проекте и его воплощении.

В конце встречи с потрясающим Абу-Даби вы увидите набережную Корниш — живописную озеленённую улицу, которая простирается вдоль морского побережья.