Город Аль-Айн - это город 🏙️ с самой плодородной землёй в Эмиратах, это родина первого президента ОАЭ. Аль-Айн славится своими оазисами, природными источниками, величественными горными ⛰️ вершинами и историческими достопримечательностями 🏛️. Расположен Аль-Айн в 120км к югу от Дубая, на самой границе с Оманом.

Достопримечательности Аль-Айна: