Город Аль-Айн - это город 🏙️ с самой плодородной землёй в Эмиратах, это родина первого президента ОАЭ. Аль-Айн славится своими оазисами, природными источниками, величественными горными ⛰️ вершинами и историческими достопримечательностями 🏛️. Расположен Аль-Айн в 120км к югу от Дубая, на самой границе с Оманом.
Достопримечательности Аль-Айна:
Форт Аль-Джахили, построенный в 1891 году, известен тем, что в нем родился первый президент ОАЭ, «отец нации» шейх Зайед Бин Султан Аль Нахайан. Ознакомиться с бытом правящей семьи можно в музее, расположенном во Дворце Аль-Айна, бывшей резиденции шейха Зайеда.
Оазис Бурейми, на территории которого расположен Аль-Айн, представляет собой настоящий зеленый рай среди песков пустыни Руб-аль-Хали. На плодородных землях оазиса сегодня находится множество парков 🌳 и садов с удивительными тропическими растениями. В самом сердце города расположен уникальный парк Оазис Аль-Айн, представляющий собой пальмовые плантации, на территории которых растет более 100 видов пальм 🌴, чьи кроны служат домом тысячам певчих птиц.
Полив плантаций обеспечивается системой водных каналов и подземных колодцев под названием фаладж, насчитывающей 3000-летнюю историю 📖 Сад Аль-Айна, в котором круглый год цветут более 10 миллионов цветов. По количеству подвесных корзин сад занимает лидирующую позицию в мире и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
В Аль-Айн находится зоопарк площадью 900 га, на которых живут около 4 000 животных 180 видов. Любимцами публики являются белые львы и жирафы. Зоопарк устроен таким образом, чтобы условия содержания животных были максимально приближены к их естественной среде обитания. При этом комплекс Elezba спроектирован так, чтобы посетители могли погладить и покормить жирафов, лам, верблюдов и прочих животных.
Главной природной достопримечательностью города является, безусловно, скалистая возвышенность Джебель Хафит (Jebel Hafeet) — самая высокая точка эмирата Абу-Даби.
У подножия гор находится целебный источник горячей минеральной воды. Около Джебель Хафита были найдены более 500 гробниц («Большая гробница Хили»), средний возраст которых составляет около 4 000 лет. С вершины пика Джебель, открывается неповторимый вид на зеленый город, окруженный оранжевыми движущимися песками пустыни.
Что входит
трансфер
услуги гида
вода
прохладительные напитки включены
Что не входит
билеты в зоопарк
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