  1. ОАЭ
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия в Аль-Айн

Елена Р.
Елена Р. – Гид из Абу-Даби
Обзорная экскурсия в Аль-Айн
Задать вопрос
Обзорная экскурсия в Аль-Айн
Обзорная экскурсия в Аль-Айн

Что вы увидите

  • Форт аль Джахили
  • Дом-музей Шейха Зайеда
  • Оазис Бурейми
  • Райский сад
  • Зоопарк Аль-Айн
  • Гора Джебель Хафит
  • Горячие источники
Город Аль-Айн - это город 🏙️ с самой плодородной землёй в Эмиратах, это родина первого президента ОАЭ. Аль-Айн славится своими оазисами, природными источниками, величественными горными ⛰️ вершинами и историческими достопримечательностями 🏛️. Расположен Аль-Айн в 120км к югу от Дубая, на самой границе с Оманом.

Достопримечательности Аль-Айна:

  • Форт Аль-Джахили, построенный в 1891 году, известен тем, что в нем родился первый президент ОАЭ, «отец нации» шейх Зайед Бин Султан Аль Нахайан. Ознакомиться с бытом правящей семьи можно в музее, расположенном во Дворце Аль-Айна, бывшей резиденции шейха Зайеда.
  • Оазис Бурейми, на территории которого расположен Аль-Айн, представляет собой настоящий зеленый рай среди песков пустыни Руб-аль-Хали. На плодородных землях оазиса сегодня находится множество парков 🌳 и садов с удивительными тропическими растениями. В самом сердце города расположен уникальный парк Оазис Аль-Айн, представляющий собой пальмовые плантации, на территории которых растет более 100 видов пальм 🌴, чьи кроны служат домом тысячам певчих птиц.
  • Полив плантаций обеспечивается системой водных каналов и подземных колодцев под названием фаладж, насчитывающей 3000-летнюю историю 📖 Сад Аль-Айна, в котором круглый год цветут более 10 миллионов цветов. По количеству подвесных корзин сад занимает лидирующую позицию в мире и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
  • В Аль-Айн находится зоопарк площадью 900 га, на которых живут около 4 000 животных 180 видов. Любимцами публики являются белые львы и жирафы. Зоопарк устроен таким образом, чтобы условия содержания животных были максимально приближены к их естественной среде обитания. При этом комплекс Elezba спроектирован так, чтобы посетители могли погладить и покормить жирафов, лам, верблюдов и прочих животных.
  • Главной природной достопримечательностью города является, безусловно, скалистая возвышенность Джебель Хафит (Jebel Hafeet) — самая высокая точка эмирата Абу-Даби.
  • У подножия гор находится целебный источник горячей минеральной воды. Около Джебель Хафита были найдены более 500 гробниц («Большая гробница Хили»), средний возраст которых составляет около 4 000 лет. С вершины пика Джебель, открывается неповторимый вид на зеленый город, окруженный оранжевыми движущимися песками пустыни.
Что входит
  • трансфер
  • услуги гида
  • вода
  • прохладительные напитки включены
Что не входит
  • билеты в зоопарк
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Обзорная экскурсия в Аль-Айн
Обзорная экскурсия в Аль-Айн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Р.
Елена Р.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Елена Р. проводит ещё 1 экскурсию

Обзорная экскурсия по Абу-Даби
$330
8 часов
Обзорная экскурсия по Абу-Даби

Еще несколько необычных экскурсий в Абу-Даби

Все грани Абу-Даби
$200
9 часов
Все грани Абу-Даби
30 отзывов
Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
$350
7 часов
Побывать в арабской сказке Абу-Даби
16 отзывов
Обзорная автомобильная прогулка по столице ОАЭ
Покорить Абу-Даби за один день
$250
10 часов
Покорить Абу-Даби за один день
12 отзывов
Автомобильная экскурсия по необыкновенной столице ОАЭ
Один день в сказочном Абу-Даби
$250
8 часов
Один день в сказочном Абу-Даби
10 отзывов
Архитектурное чудо Абу-Даби
$350
5 часов
Архитектурное чудо Абу-Даби
4 отзыва
Лувр, Мечеть Шейха Зайда и другие знаковые места столицы Эмиратов
Абу-Даби, который покорит вас!
скидка30%
250
$175
7 часов
Абу-Даби, который покорит вас!
3 отзыва
Познавательное и насыщенное путешествие из Дубая в самый богатый и величественный Эмират