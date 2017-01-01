Столица ОАЭ Абу Даби ещё совсем недавно представляла собой островное поселение с небольшими домиками – хижинами.

Сегодня же это центр нефтяного бизнеса, величественные минареты мечетей, самые крутейшие парки 🌳 аттракционов 🎡, великолепные фонтаны, сверкающие небоскребы, зелень садов и парков – таким предстанет Абу Даби восхищенному взору путешественника.