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Индивидуальная
до 4 чел.
По следам тамплиеров
Погрузитесь в эпоху рыцарства и инквизиции. Узнайте, кем были тамплиеры и как они связаны с великими географическими открытиями
«В XII веке, когда Португалия сражалась с мусульманами, король страны обратился к тамплиерам за помощью, и вплоть до XIV века орден защищал португальские земли»
Завтра в 13:30
27 авг в 08:30
от €385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Моурария - побывать на родине фаду
Узкие улочки, уютные площади, тупики, лестницы, плитка и современное искусство
Начало: В историческом центре
«Из этих кварталов пошел декор «португальский мудехар», соединивший черты европейского и исламского искусство, который вы рассмотрите на некоторых фасадах домов»
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
от €230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропа контрастов: шаг за шагом по душевным кварталам Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в Лиссабон
Начало: Под Триумфальной аркой
«Рассматривая колоритные фасады, вы узнаете о вышедшем из этих кварталов декоре «португальский мудехар», соединившем черты европейского и исламского искусства»
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
от €155 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Прекрасная экскурсия, великолепно провели время вместе с Наталией! Наталия замечательный собеседник, прекрасно владеет материалом, великолепная подача информации, энциклопедически образована и
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Н
Наталья - чудесный профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура.
Спасибо большое!
Спасибо большое!
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А
Нашим экскурсоводом была Наталья. Очень интересно и понятно рассказала про тамплиеров, хотя экскурсия была не быстрая, мы практически не устали)) Очень рекомендую!
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Д
Все очень понравилось. Наш гид Наташа просто супер повсем параметрам.
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Очень информативная и неожиданная экскурсия. Спасибо Наталье за ее профессионализм и умение скорректировать поездку по интересу и желанию клиента. Рекомендуем от всей души.
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Е
Поездка с Натальей это чудо. Вся наша семья и подруга были в полном восторге. Сожаление было только в одном, так
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м
ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ НАША ЭКСКУРСИЯ НА ТРИПСТЕРЕ И В ПОРТУГАЛИИ. МЫ С МУЖЕМ ОСТАЛИСЬ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ. ЮЛИЯ МОЛОДАЯ ДЕВУШКА,КОТОРАЯ СТАРАЕТСЯ
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О
Юля прекрасно смогла подобрать нам маршрут согласно индивидуальному запросу и познакомить с городом. Экскурсия прошла легко, интересно и ярко. Настоятельно рекомендуем Юлю в качестве экскурсовода. Наше первое знакомство с городом стало незабываемым благодаря ей)
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М
Утром мы сошли с корабля и первый раз оказались на земле Португалии. Альберто был абсолютно пунктуален, и уже в 10.00
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Блестяще. Это даже и экскурсией не назвать - конкретное погружение в тему. Альберто не работает "по пластинке", он разговаривает с
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Всего 14 отзывов в Лиссабоне в категории "Мусульманские"
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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мусульманские»
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