Экскурсии по мусульманским местам Лиссабона

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Лиссабоне на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
По следам тамплиеров
На машине
На лодке
На микроавтобусе
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам тамплиеров
Погрузитесь в эпоху рыцарства и инквизиции. Узнайте, кем были тамплиеры и как они связаны с великими географическими открытиями
«В XII веке, когда Португалия сражалась с мусульманами, король страны обратился к тамплиерам за помощью, и вплоть до XIV века орден защищал португальские земли»
Завтра в 13:30
27 авг в 08:30
от €385 за всё до 4 чел.
Моурария - побывать на родине фаду
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Моурария - побывать на родине фаду
Узкие улочки, уютные площади, тупики, лестницы, плитка и современное искусство
Начало: В историческом центре
«Из этих кварталов пошел декор «португальский мудехар», соединивший черты европейского и исламского искусство, который вы рассмотрите на некоторых фасадах домов»
Завтра в 09:00
27 авг в 09:00
от €230 за всё до 3 чел.
Тропа контрастов: шаг за шагом по душевным кварталам Лиссабона
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тропа контрастов: шаг за шагом по душевным кварталам Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в Лиссабон
Начало: Под Триумфальной аркой
«Рассматривая колоритные фасады, вы узнаете о вышедшем из этих кварталов декоре «португальский мудехар», соединившем черты европейского и исламского искусства»
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
от €155 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
По следам тамплиеров
Прекрасная экскурсия, великолепно провели время вместе с Наталией! Наталия замечательный собеседник, прекрасно владеет материалом, великолепная подача информации, энциклопедически образована и
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просто приятная девушка! Учитывая нашу разновозрастную компанию, она прекрасно справилась с нами. Всем было очень интересно и на наши вопросы получали исчерпывающие ответы. Отдельное спасибо за советы по посещению других мест. Рекомендуем однозначно всем, не разочаруетесь!

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Н
По следам тамплиеров
Наталья - чудесный профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура.
Спасибо большое!
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А
По следам тамплиеров
Нашим экскурсоводом была Наталья. Очень интересно и понятно рассказала про тамплиеров, хотя экскурсия была не быстрая, мы практически не устали)) Очень рекомендую!
Нашим экскурсоводом была Наталья. Очень интересно и понятно рассказала про тамплиеров, хотя экскурсия была не быстрая,
Нашим экскурсоводом была Наталья. Очень интересно и понятно рассказала про тамплиеров, хотя экскурсия была не быстрая,
Нашим экскурсоводом была Наталья. Очень интересно и понятно рассказала про тамплиеров, хотя экскурсия была не быстрая,
Нашим экскурсоводом была Наталья. Очень интересно и понятно рассказала про тамплиеров, хотя экскурсия была не быстрая,
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Д
По следам тамплиеров
Все очень понравилось. Наш гид Наташа просто супер повсем параметрам.
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Плоткины
По следам тамплиеров
Очень информативная и неожиданная экскурсия. Спасибо Наталье за ее профессионализм и умение скорректировать поездку по интересу и желанию клиента. Рекомендуем от всей души.
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Е
По следам тамплиеров
Поездка с Натальей это чудо. Вся наша семья и подруга были в полном восторге. Сожаление было только в одном, так
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мало времени и жаль, а может и нет (так как это была замечательная точка в посещении Португалии). Наталья прекрасно знает историю, уголки и закоулки Португалии, быт людей. Всем советую, съездить с Натальей хоть на одну экскурсию и на остальные вы просто не сможете поменять гида, так как она супер гид!

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м
Моурария - побывать на родине фаду
ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ НАША ЭКСКУРСИЯ НА ТРИПСТЕРЕ И В ПОРТУГАЛИИ. МЫ С МУЖЕМ ОСТАЛИСЬ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ. ЮЛИЯ МОЛОДАЯ ДЕВУШКА,КОТОРАЯ СТАРАЕТСЯ
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ПРЕПОДНЕСТИ ЗНАНИЯ О ЛИССАБОНЕ И ПОРТУГАЛИИ НЕ ТРЕВИАЛЬНО И С ЖИВЫМ ИНТЕРЕСОМ К ЛЮДЯМ,ЖИВУЩИМ В ЭТОЙ СТРАРЕ. ГЕСМОТРЯ РС НЕПРОЭОДЯДИЙ ЖОДЖЬ -ЭКСКУРСИЯ СОСТОЯЛАСЬ И ЗАВЕРШИЛАСЬ ЧАШЕЧКОЙ КОФЕ И ЗНАМЕНИТЫМИ ПИРОЖЕННЫИИ,ЗА ЭТО ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО. ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ ТОЛЬКО НЕБОЛЬШОЙ СОВЕТ,ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ТЕМЫ ЭКСКУРСИИ МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ УСЛУШАТЬ ФАДУ ПУСТЬ И ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ. С БЛАГОДАРНОСТЬЮ. МАРИНА И ПЕТР.

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О
Моурария - побывать на родине фаду
Юля прекрасно смогла подобрать нам маршрут согласно индивидуальному запросу и познакомить с городом. Экскурсия прошла легко, интересно и ярко. Настоятельно рекомендуем Юлю в качестве экскурсовода. Наше первое знакомство с городом стало незабываемым благодаря ей)
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М
Моурария - побывать на родине фаду
Утром мы сошли с корабля и первый раз оказались на земле Португалии. Альберто был абсолютно пунктуален, и уже в 10.00
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мы начали нашу прогулку. За несколько часов Альберто влюбил нас в город и страну окончательно и бесповоротно. Мы увидели абсолютно другую Европу, какой, наверное, нигде уже не увидеть теперь; очаровательные осколки прошлого, улочки, здания, людей, истории, оттенки и даже запахи… Это мог показать лишь человек, сам беззаветно влюбленный в этот удивительный город, ах, нет прости Альберто, ведь Лисбоа- женского рода… Огромное спасибо!!! В коротком отзыве равно не передашь всех ощущений и эмоций, но если вам не важен шопинг и тусовки, и стали скучны путеводители-повторите, не пожалеете.

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Andrew
Моурария - побывать на родине фаду
Блестяще. Это даже и экскурсией не назвать - конкретное погружение в тему. Альберто не работает "по пластинке", он разговаривает с
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людьми. Будем еще раз - придумаем что-нибудь еще. И это притом, что мы изъездили много чего, а подписаться на экскурсию решили впервые (было мало времени в Лиссабоне).

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Всего 14 отзывов в Лиссабоне в категории "Мусульманские"

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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Мусульманские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. По следам тамплиеров;
  2. Моурария - побывать на родине фаду;
  3. Тропа контрастов: шаг за шагом по душевным кварталам Лиссабона.
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Башня Белен;
  3. Синтра;
  4. Мосты;
  5. Мыс Рока;
  6. Площадь Коммерции;
  7. Алфама;
  8. Кафедральный собор;
  9. Площадь Россиу;
  10. Район Белен.
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в августе 2026
Сейчас в Лиссабоне в категории "Мусульманские" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 385. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Мусульманские», 14 ⭐ отзывов, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь