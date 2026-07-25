читать дальше уменьшить

мы начали нашу прогулку. За несколько часов Альберто влюбил нас в город и страну окончательно и бесповоротно. Мы увидели абсолютно другую Европу, какой, наверное, нигде уже не увидеть теперь; очаровательные осколки прошлого, улочки, здания, людей, истории, оттенки и даже запахи… Это мог показать лишь человек, сам беззаветно влюбленный в этот удивительный город, ах, нет прости Альберто, ведь Лисбоа- женского рода… Огромное спасибо!!! В коротком отзыве равно не передашь всех ощущений и эмоций, но если вам не важен шопинг и тусовки, и стали скучны путеводители-повторите, не пожалеете.