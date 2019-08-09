Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пропустите очередь в Hard Rock Cafe, Лиссабон, и насладитесь отличной американской высококачественной едой
Наслаждайтесь великолепным питанием в столице Португалии
Выберите из ряда вариантов еды с закусками, закусками, чаем или кофе
Купите модный товар в магазине Rock Shop, прежде чем уйти
Кафе Hard Rock Cafe, расположенное в центре Лиссабона, предлагает фантастические возможности для ужина в возбуждающей атмосфере бесценных памятных вещей рок-н-ролла. Этот билет приведет вас к началу длинной очереди, так что вы сможете без суеты потягивать утоляющие жажду напитки и наслаждаться отличной едой под звуки энергичной музыки.
В завершение знаменитого сервиса Hard Rock Cafe, этот вечер будет незабываемым. А перед отъездом вы можете купить некоторые из модных товаров в Rock Shop в качестве уникального сувенира на память о вашем визите.
Выберите один из следующих вариантов меню:
Золотое меню (2 блюда):
Выбор основного блюда -
Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)
Бургер Moving Mountains (веганский)
Сэндвич с курицей на гриле
Макароны с макаронами, курицей и сыром
Салат цезарь с курицей на гриле
Куриные тендеры Tupelo
Десерт -
Брауни
Выбор напитка -
Один безалкогольный напиток, кофе или чай
Бриллиантовое меню (из 3 блюд):
Стартер -
Свежий салат
Выбор основного блюда -
Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)
Бургер Moving Mountains (веганский)
Копченый шашлык
Лосось на гриле
Макароны с макаронами, курицей и сыром
Стейк-салат
курица барбекю
Десерт -
Шоколадный торт
Выбор одного напитка -
Один безалкогольный напиток, кофе или чай
Ответы на вопросы
Что входит
Питание (ужин из 2 или 3 блюд, безалкогольный напиток, кофе или чай)
Приоритетные сидения
Что не входит
Бесплатные
Алкогольные напитки
Дополнительное питание
покупки товаров
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 4 человек.
Важная информация
Пункты меню могут быть изменены и доступны
Детское меню (для детей до 11 лет) доступно для покупки прямо в ресторане в день еды
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
I
Iryna
9 авг 2019
Brilliant experience, got seated on the second floor straight after our arrival, had a good table with a fabulous view. The Golden menus was great, my husband is a vegetarian and he had a stupendous veggie burger. The staff was attentive, friendly and helpful, there was nothing too much for them, considering it was high season.
V
Vinicius
22 июля 2019
I can say that was a good idea to buy my ticket before, because we got one of the best sits:). I could enjoy the view of all restaurant. The dinner was great, starters, main course and dessert. Just one thing: when my plate arrived I asked to the waiter to bring ketchup and sauce, when I was in the middle of my burguer I asked again and nothing happened I finished my burguer without the ketchup and sauce. I didnt like that and I was a little disappointed. Conclusion, buy tickets before is good, the dinner was good and the waiter….. hmmmm should have be more attentive.
S
Salvatore
27 ноя 2018
I went there two weeks ago with my friends. The restaurant is situated in the centre of the town. The waiters are very nice and helpful they give us some advices about the menu. I would come if I could. The sandwich and the dessert were excelent but the wings were too tooooo spicy I couldn't ate them.
Ещё 234 отзыва
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