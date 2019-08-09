Кафе Hard Rock Cafe, расположенное в центре Лиссабона, предлагает фантастические возможности для ужина в возбуждающей атмосфере бесценных памятных вещей рок-н-ролла. Этот билет приведет вас к началу длинной очереди, так что вы сможете без суеты потягивать утоляющие жажду напитки и наслаждаться отличной едой под звуки энергичной музыки.

В завершение знаменитого сервиса Hard Rock Cafe, этот вечер будет незабываемым. А перед отъездом вы можете купить некоторые из модных товаров в Rock Shop в качестве уникального сувенира на память о вашем визите.

Выберите один из следующих вариантов меню:

Золотое меню (2 блюда):

Выбор основного блюда -

Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)

Бургер Moving Mountains (веганский)

Сэндвич с курицей на гриле

Макароны с макаронами, курицей и сыром

Салат цезарь с курицей на гриле

Куриные тендеры Tupelo

Десерт -

Брауни

Выбор напитка -

Один безалкогольный напиток, кофе или чай

Бриллиантовое меню (из 3 блюд):

Стартер -

Свежий салат

Выбор основного блюда -

Оригинальный легендарный бургер (стейк из черного ангуса)

Бургер Moving Mountains (веганский)

Копченый шашлык

Лосось на гриле

Макароны с макаронами, курицей и сыром

Стейк-салат

курица барбекю

Десерт -

Шоколадный торт

Выбор одного напитка -