Гора Ахун представляет собой короткий пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток пераллельно берегу моря 🌊 и достигающий высоты 663 м над уровнем моря. В конце XIX-начале XX в. на приморском склоне Ахуна строятся дачи, закладываются сады. На вершину Охуна (так в это время называли гору) уже были положены тропы, по которым поднимались любители красивых 🤩 видов. Но их ждало разочарование. Отсюда, конечно, могли бы открываться чудные виды во все стороны, если бы не мешал густой лес". Притягательная сила Ахуна, желание увидеть далекие горы ⛰️ все же заставляли искать выход из этого положения.

В 1933 г. началась коренная реконструкция курорта Сочи, возводились новые дворцы санаториев, ванные здания, театры, строились дороги. Не был обойден вниманием и Ахун. В 1935 г. всего за 102 рабочих дня было проложено 11-километровое шоссе от побережья до вершины горы. А в 1936 г. на самой высокой точке Ахуна была возведена 30-метровая башня по проекту архитектора С. И. Аоробьева. На растоянии 875 м от башни на вершинном гребне горы был сооружен ресторан оригинальной формы по проекту Д. Г. Числиева. 16 июля 1936 г. на башню поднялись первые экскурсанты. С тех пор экскурсия ⛳ на гору Ахун стала одной из самых популярных в Сочи. С верхней площадки Ахунской башни, с высоты 693 м открывается великолепная панорама: безбрежная ширь Черного моря, Сочи, Адлер и другие населенные пункты, Орлиные скалы, ущелье Ахцу, вершины Главного Кавказского хребта и его отрогов.

Башня является памятником архитектуры и находится под охраной государства.