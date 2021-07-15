Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Из Анапы — в самобытную Евпаторию

Совершить путешествие через весь Крым и познакомиться с достопримечательностями Малого Иерусалима

5
2 отзыва
Уютный город, который вы посетите, — не только бальнеологический курорт и место съемок советских фильмов, но и колоритнейший уголок, где переплетается история многих веков и народов.

Вы узнаете, как здесь уживаются караимские кенассы, мечеть, синагога и православный храм — и поймете, что маршрут с громким названием «Малый Иерусалим» родился в Евпатории не зря.
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию
Из Анапы — в самобытную Евпаторию

Что вас ожидает

Вояж через весь Крым

По пути из Анапы вы проедете по Крымскому мосту, самому длинному в России. Минуете Белогорск и увидите Белую скалу, или Ак-Кая. В административном центре Крыма, Симферополе, будет небольшая прогулка по центру. А еще я отвезу вас в греко-скифское городище Кара-Тобе. В дороге вам не придется скучать — в дополнение к ярким видам вы получите много интересной информации о регионе и местной истории.

Этническая мозаика Евпатории

В Старом городе вы узнаете о самобытном народе, живущем на полуострове уже более тысячи лет, — караимах. Я расскажу об особенностях их культуры, а в кенассах — о религиозном пространстве этноса. Также вы осмотрите самую большую мечеть на полуострове — Ханскую, или Джума Джуми. Познакомитесь с историей средневекового монастырского комплекса дервишей. Посетите один из крупнейших православных храмов в Крыму — храм Святителя Николая. Увидите ремесленную синагогу. И выясните, как получилось, что именно в этом городе сформировалась столь яркая этническая картина с древними традициями и историей.

Атмосферная прогулка по городу

Вы с ветерком прокатитесь на единственном в Крыму трамвае. Отведаете кофе и восточные сладости в реконструированных Гезлевских воротах. Также я познакомлю вас со старинным районом особняков, где расположился целый ансамбль архитектурных дач конца 19 — начала 20 века. И конечно же, вы оцените панорамы морского побережья Западного Крыма, гуляя по евпаторийской набережной.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит трансфер — 3000 руб. ; вход в храм дервишей — 300 руб. /человека и караимские кенассы — 400 руб. /человека (по субботам закрыты для посещения)
  • Общий километраж поездки — примерно 700 км
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, я люблю находить новые необычные места и делиться своими знаниями и открытиями с путешественниками. Информацию преподношу просто, интересно и понятно. Надеюсь на скорую встречу.
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2 настоящих отзыва от туристов

Г
15 июля 2021
Спасибо большое Владимиру за нашу Отличную поездку. Ездили с 3 детьми (6, 12, 14 лет)
Мы застали маковые поля в июле.
Останавливались у любого понравившегося нам места.
Трасса Таврида не очень живописная.
Нам понравилась прогулка в Евпатории, а еще мы заезжали посмотреть и покупаться в "Крымские мальдивы".
Очень красивое и чистейшее море лазурного цвета.
Владимир хороший рассказчик. Спасибо Вам за наш отдых!
З
20 июня 2021
Это супер экскурсия! Владимир замечательный гид. Мы с детьми просто в восторге! Понравилось все!

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