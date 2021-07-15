Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

Что вас ожидает

Вояж через весь Крым

По пути из Анапы вы проедете по Крымскому мосту, самому длинному в России. Минуете Белогорск и увидите Белую скалу, или Ак-Кая. В административном центре Крыма, Симферополе, будет небольшая прогулка по центру. А еще я отвезу вас в греко-скифское городище Кара-Тобе. В дороге вам не придется скучать — в дополнение к ярким видам вы получите много интересной информации о регионе и местной истории.

Этническая мозаика Евпатории

В Старом городе вы узнаете о самобытном народе, живущем на полуострове уже более тысячи лет, — караимах. Я расскажу об особенностях их культуры, а в кенассах — о религиозном пространстве этноса. Также вы осмотрите самую большую мечеть на полуострове — Ханскую, или Джума Джуми. Познакомитесь с историей средневекового монастырского комплекса дервишей. Посетите один из крупнейших православных храмов в Крыму — храм Святителя Николая. Увидите ремесленную синагогу. И выясните, как получилось, что именно в этом городе сформировалась столь яркая этническая картина с древними традициями и историей.

Атмосферная прогулка по городу

Вы с ветерком прокатитесь на единственном в Крыму трамвае. Отведаете кофе и восточные сладости в реконструированных Гезлевских воротах. Также я познакомлю вас со старинным районом особняков, где расположился целый ансамбль архитектурных дач конца 19 — начала 20 века. И конечно же, вы оцените панорамы морского побережья Западного Крыма, гуляя по евпаторийской набережной.

Организационные детали