Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей

Отправляйтесь в один из древнейших городов Крыма

4.6
15 отзывов
Отправляйтесь в один из древнейших городов Крыма.

Греки основали Пантикапей еще до нашей эры, когда колонизировали Черное море.

Они создали большой, роскошный полис с акрополем и храмами.

Потом Пантикапей стал столицей богатого Боспорского царства.

А потом город разрушили варвары.

Ежегодно здесь проходят археологические раскопки, ученые со всего мира разгадывают древние загадки и тайны.

Прогуляйтесь по улицам, которым более двух тысяч лет, познакомьтесь с древней Грецией, ее историей и культурой и узнайте, какие тайны хранят знаменитые гробницы царя Митридата.
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей

Что вы увидите 🤩

  • Крымский мост
  • Стелла «Керчь»
  • Обзорная площадка на город с горы Митридат
  • Митридатская лестница
  • Площадь Ленина
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Сквер славы.
Пантикапей (нынешний Керчь) — памятник мирового значения и один из древнейших городов Европы. Ведь первое крупное поселение датируется аж 7 веком до нашей эры!
Уникальное по своему географическому положению место, притягивало сюда разные народы. Один из богатейших городов в Европе, чеканил свою собственную монету. Пантикапей помнит набеги, войны, смены правителей, взлеты и падения империй. Город со временем был опоясан мощной системой каменных укреплений, превосходящей афинскую.

Вы увидите:

  • Крымский мост – Керчь
  • Стелла «Керчь»
  • Обзорная площадка на город с горы «Митридат»
  • Древнегреческий город Пантикапее (нонешние Кир)
  • Митридатская лестница (пожеланию можно спуститься по ней вниз 487 ступеней).
  • Внизу Митридата - площадь Ленина
  • Церковь Иоана Предтечи – сквер славы.
  • На площади будет 30 минут свободного времени на прогулку, фото и вы можете перекусить в одном из кафе на этой площади.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 1-20 человек
Дети(0-5 лет)
500 ₽
Взрослый
1 500 ₽
Детский (6-12 лет)
1 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • экскурсионное сопровождение
  • 30-местный комфортабельный автобус с кондиционером и удобными креслами
Что не входит
  • личные расходы
Место начала и завершения
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Отправление в 13:00– 14:00, вторник, воскресенье
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Отправление в 13:00– 14:00, вторник, воскресенье

Александр А.
Александр А.
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