Пантикапей (нынешний Керчь) — памятник мирового значения и один из древнейших городов Европы. Ведь первое крупное поселение датируется аж 7 веком до нашей эры!
Уникальное по своему географическому положению место, притягивало сюда разные народы. Один из богатейших городов в Европе, чеканил свою собственную монету. Пантикапей помнит набеги, войны, смены правителей, взлеты и падения империй. Город со временем был опоясан мощной системой каменных укреплений, превосходящей афинскую.
Вы увидите:
- Крымский мост – Керчь
- Стелла «Керчь»
- Обзорная площадка на город с горы «Митридат»
- Древнегреческий город Пантикапее (нонешние Кир)
- Митридатская лестница (пожеланию можно спуститься по ней вниз 487 ступеней).
- Внизу Митридата - площадь Ленина
- Церковь Иоана Предтечи – сквер славы.
- На площади будет 30 минут свободного времени на прогулку, фото и вы можете перекусить в одном из кафе на этой площади.