Отправляйтесь в один из древнейших городов Крыма.



Греки основали Пантикапей еще до нашей эры, когда колонизировали Черное море.



Они создали большой, роскошный полис с акрополем и храмами.



Потом Пантикапей стал столицей богатого Боспорского царства.



А потом город разрушили варвары.



Ежегодно здесь проходят археологические раскопки, ученые со всего мира разгадывают древние загадки и тайны.



Прогуляйтесь по улицам, которым более двух тысяч лет, познакомьтесь с древней Грецией, ее историей и культурой и узнайте, какие тайны хранят знаменитые гробницы царя Митридата.