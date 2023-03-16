Интернет-детокс и отдых вдали от забот и суеты в горах Алтая

Сплавиться по Катуни, побывать на Луне и увидеть вечные ледники Северо-Чуйского хребта

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Девиз путешествия: спокойствие и только спокойствие.

Для этого забываем о телефонах — на перевалах и в ущельях не ловят связь и интернет, и отправляемся колесить по Алтаю на автомобиле и УАЗике, бродить по долинам и лесам, а ещё сплавляться по Катуни. Вы побываете на древних курганах и увидите петроглифы, заглянете в дом, где вырос В. Шукшин, и убедитесь, что за лунными и марсианскими пейзажами необязательно лететь на другие планеты — нереальные виды ближе, чем кажется.
Интернет-детокс и отдых вдали от забот и суеты в горах Алтая
Интернет-детокс и отдых вдали от забот и суеты в горах Алтая
Интернет-детокс и отдых вдали от забот и суеты в горах Алтая
Интернет-детокс и отдых вдали от забот и суеты в горах Алтая
Интернет-детокс и отдых вдали от забот и суеты в горах Алтая
Интернет-детокс и отдых вдали от забот и суеты в горах Алтая
Интернет-детокс и отдых вдали от забот и суеты в горах Алтая
Интернет-детокс и отдых вдали от забот и суеты в горах Алтая
Интернет-детокс и отдых вдали от забот и суеты в горах Алтая
Ближайшие даты:
27
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апр
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей. ‌
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Сушилка для обуви.
‌‌Средства гигиены, бытовые принадлежности.
Легкую одежду для гостиницы, вещи для сна. Сланцы,вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца(летний сезон), купальник(летний сезон).
Фотоаппарат

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В Горно-Алтайске с 09:00 до 10:00 по адресу: с. Майма, ул. Аэропорт, 1. В Новосибирске в 09:00 по адресу: ул. Коммунистическая, 13. В Барнауле в 14:00 в кафе «Облепиха» (212-й км Чуйского тракта) . О раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее
Завершение: Горно-Алтайск, около 19:00. Барнаул, около 21:00. Новосибирск, около 02:00 следующего дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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