Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам

Конный тур по Северо-Чуйскому хребту, высочайшему в Горном Алтае, позволит прочувствовать потрясающую атмосферу гор

5
3 отзыва
Конный тур по Северо-Чуйскому хребту, высочайшему в Горном Алтае, позволит прочувствовать потрясающую атмосферу гор, нетронутых цивилизацией.

Верхом Вы пересечете глубокие ущелья, покорите скалистые вершины и проедете по цветущим альпийским лугам.
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Конный тур к Шавлинским и Каракабакским озерам
Ближайшие даты:
26
июн
06
июл
26
июл
05
авг
15
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидим Шавлинские озера;
  • увидим Каракабакские озера;
  • увидим величественный пик Маашей-Баш.

Программа тура по дням

1 день
Автопереезд Новосибирск – Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск - с. Чибит

Переезд в г. Бийск и далее до реки Чуя.

Наше путешествие начинается с переезда по легендарному Чуйскому тракту.

Это самая интересная дорога на Алтае, пересекающая все климатические зоны.

Расположение Чуйского тракта на многих участках повторяет линию древней дороги – горной тропы, по которым передвигались купеческие караваны, пешие и конные войска кочевых народов.

Ужин. Ночлег на территории кемпинга в палатках.

Питание включено: ужин.

Авто (от Барнаула): 620 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

2 день
с. Чибит – река Маашей – устье реки Каракабак

Завтрак.

Часть пути проходит вдоль реки Чуя по грунтовой дороге.

После переправы на левый берег реки Чуя, через мост, начинается подъем вдоль р. Маашей.

В месте впадения реки Каракабак в Маашей остановка на ночлег. Ужин.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Конный переход: 6-7 часов.

3 день
р. Каракабак – плато Телдыскель - стоянка на р. Шабага (Кол)

Завтрак.

Сегодняшний маршрут будет проходить по красивейшим долинам рек Каракабак и Карасу с цветущими альпийскими лугами.

Далее поднимаемся на плато Телдыскель, что в переводе с алтайского означает «звездные озера».

И, действительно, на этом плато очень много небольших озер, которые разбросаны словно звезды в небе.

После плато путь лежит через тайгу, которая не оставит вас равнодушным.

Тропа виляет среди деревьев то вверх, то вниз.

Стоянка на р. Шабага.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Конный переход: 5-6 часов.

4 день
стоянка на р. Шабага (Кол) – р. Шавла – стоянка на р. Шавла

Завтрак.

Конная часть маршрута начинается с преодоления брода на р. Шабага.

Далее путь лежит через кедровые и лиственные леса вдоль реки Шавла.

Ночевка на берегу р. Шавла. Ужин.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Конный переход: 4-5 часов.

5 день
Дневка. Радиальный выход на озера

Завтрак.

Самые запоминающиеся дни похода, но и нелегкие.

Через дремучую тайгу тропа поднимается к Нижнему Шавлинскому озеру.

Отсюда открывается прекрасный вид на три вершины горного узла – Мечта, Красавица и Сказка.

В ясную безветренную погоду они полностью отражаются в огромном зеркале озера и это поистине сказочное зрелище.

Но предстоит еще подъем к верхнему озеру, с берегов которого прекрасно видны ледники Шавлинской подковы.

Вечером баня (за дополнительную плату ~ 400 р/чел). Ужин.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Время радиального выхода: 6-7 часов. 

6 день
Стоянка на р. Шавла – р. Шабага – плато Телдыскель – долина р. Каракабак – стоянка на р. Каракабак

Завтрак.

Сегодня самый насыщенный день.

Путь лежит вдоль р. Шавла вниз по течению.

Тропа проходит по лесу, виляет среди деревьев, то вверх, то вниз.

Далее мы поднимаемся на плато Телдыскель и уходим в долину реки Каракабак.

Перед спуском в долину реки Каракабак, открывается изумительный вид на ледники Каракабака, дорогу на Аккемский ледник и одно из горных озер Каракель, что в переводе с алтайского «Черное озеро».

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Конный переход: 7-8 часов.

7 день
Дневка. Радиальный выход на Каракабакские озера

Завтрак. В верховье реки Каракабак находятся четыре небольших, но несравнимых по красоте горных озер.

Озера имеют яркий бирюзовый цвет воды, от молочно-бирюзового, до прозрачного и насыщенного бирюзового, в окружении горных вершин представляют удивительное зрелище.

Ужин.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

8 день
Стоянка на р. Каракабак – р. Маашей – с. Чибит

Завтрак.

Возвращаемся в начальную точку маршрута.

Проходя живописные долины вдоль реки Мажой спускаемся к Мажойскому перевалу.

После переводим коней в поводу через мост р. Чуя и движемся в сторону Чибита уже по ровному полю.

Ужин. Размещение в палатках на территории кемпинга. Баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Конный переход: 6-7 часов.

9 день
с. Чибит – Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск

Отъезд в Барнаул, Новосибирск. 

По дороге экскурсии к наскальным рисункам, слияние Чуи и Катуни.

Заезжаем на сувенирный рынок.

Питание включено: завтрак.

Авто (до Барнаула): 620 км. В дороге 9-10 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

Проживание

На активной части туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. В 1-й и 8-й день тура размещение в палатках на территории кемпинга.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Внутримаршрутные переезды по программе
  • Аренда лошадей
  • Услуги гидов-инструкторов, конюхов
  • Питание с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда
  • Групповое снаряжение: палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
  • Личное снаряжение: спальник, коврик под спальник (каремат), арчимаки, плащ ОЗК
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
  • Баня по программе, восьмой день тура
  • Размещение в палатках на территории кемпинга в первый и восьмой день тура
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Дополнительная грузовая лошадь, обязательна для участников весом 120-130 кг
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Питание в придорожных кафе, во время трансфера
  • Размещение в номерах (домиках), на базовых стоянках, где это возможно
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак если есть, но не обязательно, все вещи в походе везут лошади в специальных "арчимаках". Из дома вы можете выехать с любой удобной сумкой, чемоданом, в которые вы сложите все ваши вещи;
  • спальник (до -5), желательно иметь свой, так как является предметом индивидуального пользования. При отсутствии выдаем (запрашивайте заранее);
  • теплая куртка (жилетка) на температуру до 0, -5;
  • ветрозащитная (брызгозащитная) куртка – дождевик (плащ), желательно штаны. Из прочной ткани выдерживающей сильные осадки;
  • теплый костюм (трико + свитер), для отдыха в лагере;
  • спортивный костюм, для активной части (конных переходов и радиальных выходов);
  • термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
  • пару футболок (рубашек);
  • спортивная шапочка;
  • шорты;
  • нижнее белье;
  • купальный костюм;
  • три - четыре пары простых носков;
  • пара шерстяных носков;
  • две пары обуви у одной пары обуви должна быть жесткая подошва, для езды на лошадях и пеших экскурсии по каменистой местности. Другая пара легкая обувь, для отдыха в лагере.
  • обязательно! Резиновые сапоги (не ниже середины голени);
  • бейсболка, либо бандана (легкий платок на голову);
  • сидушка (хоба) туристическая (кусок тур. коврика с резинкой);
  • солнцезащитные очки;
  • личные - чашка, кружка, ложка, нож - металлическая или пластиковая;
  • умывальные принадлежности в том числе полотенце;
  • предметы личной гигиены;
  • перчатки рабочие 1 пара;
  • по желанию - фото, видео, фонарик с гермоупаковкой;
  • гермоупаковка для документов и денег;
  • личный термос (по желанию) и походная фляжка под воду (либо пластиковая бутылка 0.5-1.5 л);
  • обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на питание в дороге, сувениры, дополнительные бани и тд.

Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:

Группа, выходящая в конный тур по Алтаю, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура на Алтае также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:

  • пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
  • рулонный пластырь (1 шт.);
  • бинт среднего размера (1 шт.);
  • обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
  • Аспирин (1 уп.);
  • Цитрамон (1 уп.);
  • капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
  • глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
  • средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
  • антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
  • средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
  • эластичный бинт (1 шт.);
  • средство от боли в горле (1-2 уп.);
  • быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
  • энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
  • антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
  • поливитамины (по желанию).
Какие достопримечательности мы увидим в этом туре?

Шавлинские озера являются одним из самых живописных мест Горного Алтая, расположенные в самом сердце Северо-Чуйского хребта. Это один из самых массивных хребтов Алтая самая высокая вершина – пик Маашей-Баш (4177 м). В долине озер возвышаются заснеженные вершины Мечта, Красавица, Сказка, которые в солнечное утро, словно в зеркале отражаются в изумрудной воде среднего озера.

Могут ли принять участие в туре дети 12-13 лет?

Все зависит от активности ребенка и предыдущего опыта походов. Дети в таком возрасте проходили данный маршрут, но все таки мы советуем с детьми до 14 лет выбрать другой, более простой тур. С ребенком обязательно должен быть один из родителей, либо попечителей.

Как забронировать тур иностранному туристу?

При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по завтрак в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.

В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.

В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.

Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.

Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?

Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.

Встреча туристов осуществляется:

  • на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
  • в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
  • в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.

В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.

Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.

Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.

Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.

День заезда считается днем начала тура по Алтаю.

После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.

Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.

Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.

Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.

От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.

Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.

ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).

На какой день покупать обратный билет?

Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:

  • в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное);
  • в Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное);
  • в Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
  • в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.

Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.

Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.

Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.

Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.

Будет ли в походе возможность помыться?

Да, в восьмой день тура у нас предусмотрена баня. Так же за дополнительную плату можно заказать баню во время дневки на Шавлинском озере.

Будет ли сотовая связь, возможность зарядить фотоаппарат, телефон и т. д?

В горах сотовой связи нет, позвонить домой можно только в с. Чибит и небольшом удалении. Связь будет в 1-й, 2-й и 8-й, 9-й дни тура, в остальные дни сотовой связи не будет.

Зарядить гаджеты можно будет только в Чибите, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.

Будут на маршруте комары, мошки, клещи?

Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.

2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.

3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.

Кто будет нас сопровождать на маршруте?

На маршруте с вами будут работать 1-2 гида-инструктора, 1-2 конюха в зависимости от количества человек в группе.

Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?

Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.

Возможно ли проведение тура в другие даты?

Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.

Какая нас ожидает погода в туре?

Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.

Какие требования к участнику тура?

Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную физическую нагрузку. Нужно понимать что тур сложный, некоторые дневные переходы по 6-8 часов, если есть сомнения в физической форме, то возможно следует для начала подобрать более простой тур. Поэтому, если у Вас нет ограничений по здоровью, то можете бронировать тур.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 авг 2021
Природу Алтая оценивать меньше пяти звёзд нельзя! Горы, леса, озёра, вода невероятного цвета и вкуса, воздух потрясающий, зверушки)) Там всё в превосходной степени
А
15 июня 2022
Тур: замечательные места с возможностью сходить в горы в свободное время на первой базе. Домики комфортные, рядом с рекой. Во время тура была страховка и по маршруту сопровождение газелей. Особый респект инструкторам: Артёму и Мише и страховочному катамарану.
С
26 мая 2022
Добрый день.
Организация отличная, с нами постоянно был на связи менеджер проекта, нам отвечали на наши вопросы, мы не были сами по себе. также нам сделали дополнительного скидку, за второе путешествие через Большую Страну, мы остались довольны, думаем о поездке на Камчатку!

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Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и встречать утро на террасе с потрясающим видом
29 июня
3 июля
6 июля
10 июля
29 900 за 1 человека
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
28 авг
63 750 за 1 человека
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
11 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Наедине с природой: поход до Шавлинских озёр
Отключиться от будничных забот и ощутить целительную силу природы
4 июля
27 000 за 1 человека
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
2 дня 10 часов
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Предлагаю проехаться по Чуйскому тракту в настоящее чудо природы - Марсианские пейзажи и Гейзерное озеро
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
30 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт
Горно-Алтайск - столица Республики Алтай, расположенная в Горной долине, окруженная горами, холмами
13 июля
1 070 за 1 человека
Телецкое озеро и Артыбаш
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Телецкое озеро и Артыбаш
Путешествие начнется от гостинцы «Горный Алтай»
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
11 000 за всё до 5 чел.
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