После завтрака поедем на Голубые озёра, которые местные прозвали «глазами Катуни». Увидеть это чудо природы можно только зимой!

Следующая локация — остров Патмос, пройти на который можно по подвесному мосту. Здесь располагается женский монастырь и храм Иоанна Богослова.

Поедем в Чибит, а по дороге остановимся в Каракольском природном парке «Уч Энмек». Будем знакомиться с бытом и культурой коренных жителей и рассматривать их традиционное жильё.

Переночуем в селе Акташ.

За день проедем 325 км.