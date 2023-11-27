По Алтаю на джипе и снегоходе: Патмос, долина Кызыл-Чин и Мультинские озёра

Увидеть Лебединое озеро, сделать куклу-оберег и рассмотреть петроглифы

Описание
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Ответы на вопросы
Отправляемся колесить по Алтаю на высокопроходимом автомобиле, чтобы побывать в самых интересных и живописных местах: преодолеть 4 горных перевала и высадиться на «Марс» в долине Кызыл-Чин, добраться до Голубых озёр и заглянуть в «глаза Катуни», подняться к Нижнему Мультинскому озеру и увидеть Белуху. А ещё познакомимся с бытом и культурой коренных жителей, рассмотрим наскальное творчество древних людей, заглянем в музей Н. К. Рериха и погуляем по священному острову Патмос.
По Алтаю на джипе и снегоходе: Патмос, долина Кызыл-Чин и Мультинские озёра
По Алтаю на джипе и снегоходе: Патмос, долина Кызыл-Чин и Мультинские озёра
По Алтаю на джипе и снегоходе: Патмос, долина Кызыл-Чин и Мультинские озёра
По Алтаю на джипе и снегоходе: Патмос, долина Кызыл-Чин и Мультинские озёра
По Алтаю на джипе и снегоходе: Патмос, долина Кызыл-Чин и Мультинские озёра
По Алтаю на джипе и снегоходе: Патмос, долина Кызыл-Чин и Мультинские озёра
По Алтаю на джипе и снегоходе: Патмос, долина Кызыл-Чин и Мультинские озёра
По Алтаю на джипе и снегоходе: Патмос, долина Кызыл-Чин и Мультинские озёра
Ближайшие даты:
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Описание

Организационные детали

Термобелье, синтетические футболки, флисовая кофта, мембранная куртка, шапка, перчатки, штаны, носки для треккинга (или спорта), шерстяные носки, чистая одежда, теплая обувь, снегоходные очки, балаклава.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Манжерок и Чемал

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и отправимся в село Манжерок. По канатной дороге поднимемся на обзорную площадку, сделаем невероятные снимки горных хребтов, а затем поедем в отель в Чемале. Вечером — свободное время.

За день проедем 100 км.

Встреча, Манжерок и ЧемалВстреча, Манжерок и ЧемалВстреча, Манжерок и Чемал
2 день

Голубые озёра, остров Патмос и природный парк «Уч Энмек»

После завтрака поедем на Голубые озёра, которые местные прозвали «глазами Катуни». Увидеть это чудо природы можно только зимой!

Следующая локация — остров Патмос, пройти на который можно по подвесному мосту. Здесь располагается женский монастырь и храм Иоанна Богослова.

Поедем в Чибит, а по дороге остановимся в Каракольском природном парке «Уч Энмек». Будем знакомиться с бытом и культурой коренных жителей и рассматривать их традиционное жильё.

Переночуем в селе Акташ.

За день проедем 325 км.

Голубые озёра, остров Патмос и природный парк «Уч Энмек»Голубые озёра, остров Патмос и природный парк «Уч Энмек»Голубые озёра, остров Патмос и природный парк «Уч Энмек»Голубые озёра, остров Патмос и природный парк «Уч Энмек»Голубые озёра, остров Патмос и природный парк «Уч Энмек»
3 день

Красные ворота, Гейзерное озеро и «алтайский Марс»

Позавтракаем — и в путь. Проедем через Красные ворота — огромные отвесные скалы красного цвета, напоминающие проход. Затем побываем у Гейзерного озера, на поверхности которого из-за многочисленных гейзеров образуются причудливые узоры из глины и песка. Завораживающее зрелище!

Продолжим космическую тему и отправимся в долину Кызыл-Чин — на «алтайский Марс». Горы здесь имеют красный, фиолетовый, жёлтый, а местами и зелёный цвет. Всё дело в большом содержании руды в породе. Сделаем эффектные снимки другой планеты и вернёмся в Акташ.

За день проедем 250 км.

Красные ворота, Гейзерное озеро и «алтайский Марс»Красные ворота, Гейзерное озеро и «алтайский Марс»Красные ворота, Гейзерное озеро и «алтайский Марс»Красные ворота, Гейзерное озеро и «алтайский Марс»
4 день

Уймонская долина, петроглифы и слияние Чуи и Катуни

После завтрака поедем в Уймонскую долину. По пути преодолеем 4 перевала: Чике-Таман, Ябоганский, Кырлыкский и Громотухинский. Обязательно остановимся в самых живописных местах для фотосессий.

Ещё сегодня побываем в удивительном месте — урочище Калбак-Таш. Здесь сохранились петроглифы эпохи неолита (древние наскальные рисунки), изображающие сцены быта и охоты.

Остановимся на месте слияния Чуи и Катуни, а к вечеру прибудем в Усть-Коксу и заселимся в отель.

За день проедем 390 км.

Уймонская долина, петроглифы и слияние Чуи и КатуниУймонская долина, петроглифы и слияние Чуи и КатуниУймонская долина, петроглифы и слияние Чуи и КатуниУймонская долина, петроглифы и слияние Чуи и КатуниУймонская долина, петроглифы и слияние Чуи и Катуни
5 день

Музеи в Верхнем Уймоне

Позавтракаем и начнём путешествие по Уймонской долине. Если повезёт с погодой, увидим гору Белуху. Остановимся у памятника П. Ф. Сухову, а на обратном пути заедем в Верхний Уймон. Поселение ещё 300 лет назад основали староверы. Посетим здесь три музея: музей самоцветов, старообрядчества и музей им. Н. К. Рериха. Ночевать будем в Усть-Коксе.

За день проедем 160 км.

Музеи в Верхнем УймонеМузеи в Верхнем УймонеМузеи в Верхнем Уймоне
6 день

На снегоходах к Нижнему Мультинскому озеру и мастер-класс

После завтрака сядем на джипы и поедем в деревню Мульта-Маральник, там пересядем на снегоходы с санями и помчим к Нижнему Мультинскому озеру на высоте 1710 метров.

У вас будет время прогуляться в окрестностях водоёма и пофотографироваться. Пообедаем на природе в формате ланч-боксов и вернёмся в гостиницу.

Вечером вас ждёт мастер-класс по изготовлению куклы-оберега «Уймоночока».

За день проедем 60 км на автомобиле, 26 км на снегоходе.

На снегоходах к Нижнему Мультинскому озеру и мастер-классНа снегоходах к Нижнему Мультинскому озеру и мастер-классНа снегоходах к Нижнему Мультинскому озеру и мастер-классНа снегоходах к Нижнему Мультинскому озеру и мастер-класс
7 день

Лебединое озеро

Позавтракаем и отправимся в удивительное место — Лебединый заказник. Вы увидите множество белоснежных птиц, прилетающих на зимовку на незамерзающее озеро, от поверхности которого поднимается в воздух пар.

Переедем в Горно-Алтайск и переночуем в отеле «Любимый». За день проедем 405 км.

Лебединое озероЛебединое озероЛебединое озеро
8 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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