Наименование экскурсии Ст-ть руб. на человека,

группа 4-6 человек Ст-ть руб. на человека,

группа 7-16 человек

Зубровый питомник - Камышлинский водопад Первым объектом посещения Зубровый питомник (экспериментальное хозяйство), где есть возможность полюбоваться грациозными маралами и величественными, суровыми зубрами. Обед в кафе на территории туркомплекса “Берендеевка” (оплачивается дополнительно на месте. Переезд до с. Барангол. Пешая экскурсия на Камышлинский водопад, который даже под толстым слоем льда умудряется переливаться по скалам. Сначала гостям предстоит пройти по пешеходному подвесному мосту над замерзшей Катунью, а затем предстоит пешая прогулка по лесной тропе к территории водопада. Маршрут: отель - Зубровый питомник – этно-деревня “Берендеевка” – отель Способ передвижения: авто – 80 км, пешком 5 км Продолжительность в часах: 3-4 часа В стоимость включено: транспортные услуги, работа экскурсовода, оплата входных билетов (Зубровый питомник). 3 800 руб. /чел. 2 500 руб. /чел.

Лебединое озеро + село Сростки (родина В. М. Шукшина) Озеро Светлое является памятником природы, оно уникальное в своем роде. Каждый год на озеро прилетает белоснежная стая лебедей и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера - Лебединое. Для всех желающих понаблюдать за птицами построена смотровая площадка высотой 10 м, откуда открывается живописная панорама озера. Можно понаблюдать за процессом подкормки лебедей с закрепленных на водной поверхности плотов-кормушек, позволяющий ближе рассмотреть этих прекрасных птиц. Переезд до города Бийск. Обед в кафе города Бийск (оплачивается дополнительно). После обеда выезд по Чуйскому тракту на экскурсию в музей известного кинорежиссера В. М. Шукшина в с. Сростки, где прошло его детство. Маршрут экскурсии: отель - г. Горно-Алтайск - с. Майма - с. Подгорное - Лебединое озеро - с. Сростки - отель Способ передвижения: авто 230 км, пешком 2 км Продолжительность в часах: 5-6 часов В стоимость включено: транспортные услуги, работа экскурсовода, входные билеты. ОБЕД В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН!!! 4 000 руб. /чел. 2 750 руб. /чел

Сквозь Алтай по меридиану. Экскурсия по Чуйскому тракту.

Сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию. Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт - по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно. Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии. Группу ожидают остановки на знаменитых горных перевалах Семинский и Чике-Таман, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь. Экскурсия предполагает знакомство с наскальными рисунками-петроглифами на скалах вдоль дороги в урочище Калбак-Таш, возраст которых датируется тысячелетиями. Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае. Вид зимних гор настолько прекрасен и величествен, что не оставит равнодушным даже самого заядлого прагматика. Несмотря на минусовую температуру, участки Катуни и Чуи не замерзают даже в морозы. Окруженные покрытыми инеем деревьями, реки несутся сквозь ледяные оковы, радуя глаз нежно-бирюзовым цветом воды. Туристы насладятся великолепной панорамой покрытых снегом хребтов с вершины перевалов Семинский и Чике-Таман. Маршрут экскурсии: отель - с. Шебалино - Семинский перевал - с. Онгудай - перевал Чикетаман - с. Купчегень - слияние рек Чуя и Катунь - урочище Калбак-Таш – отель Способ передвижения: авто 600 км, пешком 2 км Продолжительность в часах: 10-12 часов В стоимость включено: транспортные услуги, работа экскурсовода, входные билеты. ОБЕД В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН!!! 3 900 руб. /чел 2 700 руб. /чел

Экскурсия в Чемал Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности. Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: Чемальская ГЭС, «козья тропка», ворота Сартакпая, женский монастырь на о. Патмос, совершат экскурсию к водопаду Чечкыш (высота падения 3,6 м). Маршрут: отель - с. Чемал - о. Патмос - «козья тропка» - ворота Сартакпая - водопад Чечкыш (высота падения 3,6 м) – отель Способ передвижения: авто 160 км, пешком 4 км Продолжительность в часах: 7-8 часов В стоимость включено: аренда машины, работа экскурсовода, оплата входных билетов (водопад Че-чкыш) ОБЕД В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН!!! 3 500 руб. /чел 2 200 руб. /чел

Комбинированная экскурсия на Голубые озера. Переезд на микроавтобусе до села Аскат. Дальше Вас ожидает пешая прогулка на легендарные Голубые озера - глаза Катуни, которые открываются гостям Алтая со второй половины сентября по начало весны, где устраиваем небольшой пикник (Горячий чай и бутерброды). Озера находятся на левом берегу реки Катунь в 4 км села Аскат. Зимой в этом месте Катунь не замерзает, так как Голубые озера локализованы и подпитываются родниками. Чистейшая вода позволяет рассмотреть дно озер и катунских обитателей. После экскурсии на озера посещение музея "Десятиручка" в с. Чепош. Во время посещения музея Вы познакомитесь с тайнами древней Руси, которые сохранила кукла, поучаствуете в русских обрядах, Вас научат ремеслу изготовления поделок, а так же можно облачиться в русские наряды и сфотографироваться на память. Способ передвижения: авто 100 км, пешком 8 км Продолжительность в часах: 7-8 часов В стоимость включено: аренда машины, работа экскурсовода, оплата входных билетов (музей “Десятиручка”, пикник). 4 200 руб. /чел 2 700 руб. /чел.

Авто-конная экскурсия к камню желаний. Переезд на автомобиле до села Ая. Инструктаж по технике безопасности. Выход на маршрут. Маршрут пролегает по гриве горы "Негодяйки". Прогулка длится 3 часа. Возвращение в отель. Способ передвижения: авто 30 км, кони 12 км Продолжительность в часах: 4-5 часов В стоимость включено: аренда машины, работа инструктора, аренда лошадей. 4 500 руб. /чел 3 500 руб. /чел

Экскурсия на снегоходах к камню желаний. Переезд на автомобиле до села Ая. Инструктаж по технике безопасности. Выезд на маршрут. Маршрут пролегает по гриве горы "Негодяйки". Прогулка длится один два часа. Возвращение в отель. Способ передвижения: авто 30 км, снегоходы 12 км Продолжительность в часах:2-3 часа Максимальное кол-во человек в группе: 2-10 человек Время проведения экскурсий: ноябрь- март. 8 000 рублей за снегоход (возможно по одному и по два человека), доставка до места старта от отеля 1000 рублей машина (4 места) в одну сторону