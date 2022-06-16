Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»

Трехдневный отдых на уютном туркомплексе с возможностью посещения Всесезонного курорта «Манжерок», где гости Алтая

5
3 отзыва
Трехдневный отдых на уютном туркомплексе с возможностью посещения Всесезонного курорта "Манжерок", где гости Алтая смогут воспользоваться услугами проката, провести выходные активно на горнолыжном склоне или просто погулять по территории курорта.
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Зимние выходные на Алтае. Отдых на ВК «Манжерок»
Ближайшие даты:
21
янв
28
янв
04
фев
11
фев
18
фев
25
фев

Что вас ожидает 🤩

Выходные на горнолыжном склоне
Выходные на горнолыжном склоне
Любители активного отдыха смогут покататься на склонах, различной категории сложности, а для детей есть возможность покататься на учебной трассе и сноутюбах
Комфортный подъемник на гору Малая Синюха
Комфортный подъемник на гору Малая Синюха
На подъемнике с закрытыми кабинками мы сможем подняться на смотровую площадку, с которой открывается завораживающий вид на долину реки Катунь и прилегающие горные хребты
Уютный семейный отдых
Уютный семейный отдых
Проведем выходные в тихом уголке цивилизации в горах Алтая, а по желанию для нас большой выбор экскурсий на любой вкус

Программа тура по дням

1 день
Заезд. Свободное время

Встреча гостей в аэропорту г. Горно-Алтайск.

Переезд до туркомплекса Таёжник по Чуйскому тракту.

Переезд составляет 20-30 минут.

Размещение в номерах "Стандарт +".

Обед в кафе на территории туркомплекса (согласно выбранному типу питания).

Свободное время.

Ужин в кафе на территории туркомплекса (согласно выбранному типу питания).

Желающим можем организовать трансфер до Всесезонного курорта Манжерок, либо экскурсию на выбор (от 4 чел).

Заезд. Свободное времяЗаезд. Свободное времяЗаезд. Свободное времяЗаезд. Свободное время
2 день
Посещение ВК &quot;Манжерок&quot;

Завтрак на туркомплексе для всех с 9:00 до 9:30.

Доставка до ВК "Манжерок в 10:00 с туркомплекса Таёжник.

Доставка с ВК "Манжерок" в 13:00 на обед в туркомплекс Таёжник (согласно выбранному типу питания).

Доставка до ВК "Манжерок" в 14:00.

Доставка с ВК "Манжерок" в 17:30 на туркомплекс "Таежник".

Ужин на туркомплексе (согласно выбранному типу питания).

Посещение ВК &quot;Манжерок&quot;Посещение ВК &quot;Манжерок&quot;Посещение ВК &quot;Манжерок&quot;Посещение ВК &quot;Манжерок&quot;
3 день
Отъезд

Завтрак на туркомплексе.

Освобождение номеров до 12:00

Групповой трансфер в аэропорт.

Желающим можем организовать экскурсии (от 4 чел).

Проживание

Тур предусматривает проживание на туркомплексе.

Стоимость тура зависит от выбора типа питания:

  • В стоимость входит: трансфер групповой из/в аэропорта Горно-Алтайска, перевозки по программе, проживание в номерах с удобствами, два завтрака. Обеды и ужины гости оплачивают самостоятельно – 14 000 руб./чел.;
  • В стоимость входит: трансфер групповой из/в аэропорта Горно-Алтайска, перевозки по программе, проживание в номерах с удобствами, трехразовое питание в кафе – 21 500 руб./чел.;

Доплата за одноместное размещение – 12 500 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в теплых номерах туркомплекса “Таёжник”
  • Трехразовое питание в кафе или завтраки (в зависимости от стоимости путевки)
  • Перевозки согласно программы тура
  • Доставка из/в аэропорта Горно-Алтайска
  • Транспорт (комфортные теплые микроавтобусы с удобными сиденьями)
  • Мед. страховка
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Ски-пасс, экскурсии
  • Аренда снаряжения
  • Обеды и ужины для тех, кто выбрал путевку без трехразового питания
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Проживание на туркомплексе дарит гостям особые условия при посещении ВК "Манжерок":

  • скидку в размере 20% на экскурсионный подъем на гору Малая Синюха;
  • скидку в размере 15% на ски-пасс.
Всесезонный курорт "Манжерок"

Визитная карточка Манжерока, которая работает круглый год - подъемник с закрытыми кабинками. На вершине горы Малая Синюха (высота 1020 метров) расположена смотровая площадка, с которой открывается завораживающий вид на долину реки Катунь и прилегающие горные хребты.
На вершине подъёмника расположены:

  • Алтай Аил — музей–кафе алтайской культуры, работает круглый год.
  • Золотая баба – самый посещаемый арт-объект верхней станции
  • Параплан — полет на параплане, работает круглогодично(за доп. плату, вес желающих должен быть от 60 до 90кг, проведение полета зависит от погодных условий)
  • Точка кофе — кофе и сэндвичи на вынос, работает круглый год.
  • Работает новый подъемник

Для любителей активного отдыха можно покататься на горнолыжном склоне. Работает 3 подъемника(на высоту 457м,950м,1020м). Категории сложности трасс на горнолыжном склоне: 4 – зеленые, 9 – синие, 11 – красные и 2 – черные, а пропускная способность новых спусков в сумме составит 2660 человек в час. ⠀

Для детей есть возможность покататься на учебной трассе и сноутюбах.

Какие экскурсии можно заказать дополнительно?
Наименование экскурсии Ст-ть руб. на человека,
группа

4-6 человек

 Ст-ть руб. на человека,
группа

7-16 человек
Зубровый питомник - Камышлинский водопад

Первым объектом посещения Зубровый питомник (экспериментальное хозяйство), где есть возможность полюбоваться грациозными маралами и величественными, суровыми зубрами. Обед в кафе на территории туркомплекса “Берендеевка” (оплачивается дополнительно на месте. Переезд до с. Барангол. Пешая экскурсия на Камышлинский водопад, который даже под толстым слоем льда умудряется переливаться по скалам. Сначала гостям предстоит пройти по пешеходному подвесному мосту над замерзшей Катунью, а затем предстоит пешая прогулка по лесной тропе к территории водопада.

Маршрут: отель - Зубровый питомник – этно-деревня “Берендеевка” – отель

Способ передвижения: авто – 80 км, пешком 5 км

Продолжительность в часах: 3-4 часа

В стоимость включено: транспортные услуги, работа экскурсовода, оплата входных билетов (Зубровый питомник).		 3 800 руб. /чел. 2 500 руб. /чел.
Лебединое озеро + село Сростки (родина В. М. Шукшина)

Озеро Светлое является памятником природы, оно уникальное в своем роде. Каждый год на озеро прилетает белоснежная стая лебедей и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера - Лебединое. Для всех желающих понаблюдать за птицами построена смотровая площадка высотой 10 м, откуда открывается живописная панорама озера. Можно понаблюдать за процессом подкормки лебедей с закрепленных на водной поверхности плотов-кормушек, позволяющий ближе рассмотреть этих прекрасных птиц. Переезд до города Бийск. Обед в кафе города Бийск (оплачивается дополнительно). После обеда выезд по Чуйскому тракту на экскурсию в музей известного кинорежиссера В. М. Шукшина в с. Сростки, где прошло его детство.

Маршрут экскурсии: отель - г. Горно-Алтайск - с. Майма - с. Подгорное - Лебединое озеро - с. Сростки - отель

Способ передвижения: авто 230 км, пешком 2 км

Продолжительность в часах: 5-6 часов

В стоимость включено: транспортные услуги, работа экскурсовода, входные билеты.

ОБЕД В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН!!!

4 000 руб. /чел. 2 750 руб. /чел
Сквозь Алтай по меридиану. Экскурсия по Чуйскому тракту.
Сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию. Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт - по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно. Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии. Группу ожидают остановки на знаменитых горных перевалах Семинский и Чике-Таман, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь. Экскурсия предполагает знакомство с наскальными рисунками-петроглифами на скалах вдоль дороги в урочище Калбак-Таш, возраст которых датируется тысячелетиями. Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае.

Вид зимних гор настолько прекрасен и величествен, что не оставит равнодушным даже самого заядлого прагматика. Несмотря на минусовую температуру, участки Катуни и Чуи не замерзают даже в морозы. Окруженные покрытыми инеем деревьями, реки несутся сквозь ледяные оковы, радуя глаз нежно-бирюзовым цветом воды. Туристы насладятся великолепной панорамой покрытых снегом хребтов с вершины перевалов Семинский и Чике-Таман.

Маршрут экскурсии: отель - с. Шебалино - Семинский перевал - с. Онгудай - перевал Чикетаман - с. Купчегень - слияние рек Чуя и Катунь - урочище Калбак-Таш – отель

Способ передвижения: авто 600 км, пешком 2 км

Продолжительность в часах: 10-12 часов

В стоимость включено: транспортные услуги, работа экскурсовода, входные билеты.

ОБЕД В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН!!!

3 900 руб. /чел 2 700 руб. /чел
Экскурсия в Чемал

Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности. Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: Чемальская ГЭС, «козья тропка», ворота Сартакпая, женский монастырь на о. Патмос, совершат экскурсию к водопаду Чечкыш (высота падения 3,6 м).

Маршрут: отель - с. Чемал - о. Патмос - «козья тропка» - ворота Сартакпая - водопад Чечкыш (высота падения 3,6 м) – отель

Способ передвижения: авто 160 км, пешком 4 км

Продолжительность в часах: 7-8 часов

В стоимость включено: аренда машины, работа экскурсовода, оплата входных билетов (водопад Че-чкыш)

ОБЕД В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕН!!!

3 500 руб. /чел 2 200 руб. /чел
Комбинированная экскурсия на Голубые озера.

Переезд на микроавтобусе до села Аскат. Дальше Вас ожидает пешая прогулка на легендарные Голубые озера - глаза Катуни, которые открываются гостям Алтая со второй половины сентября по начало весны, где устраиваем небольшой пикник (Горячий чай и бутерброды). Озера находятся на левом берегу реки Катунь в 4 км села Аскат. Зимой в этом месте Катунь не замерзает, так как Голубые озера локализованы и подпитываются родниками. Чистейшая вода позволяет рассмотреть дно озер и катунских обитателей.

После экскурсии на озера посещение музея "Десятиручка" в с. Чепош. Во время посещения музея Вы познакомитесь с тайнами древней Руси, которые сохранила кукла, поучаствуете в русских обрядах, Вас научат ремеслу изготовления поделок, а так же можно облачиться в русские наряды и сфотографироваться на память.

Способ передвижения: авто 100 км, пешком 8 км

Продолжительность в часах: 7-8 часов

В стоимость включено: аренда машины, работа экскурсовода, оплата входных билетов (музей “Десятиручка”, пикник).		 4 200 руб. /чел 2 700 руб. /чел.
Авто-конная экскурсия к камню желаний.

Переезд на автомобиле до села Ая. Инструктаж по технике безопасности. Выход на маршрут. Маршрут пролегает по гриве горы "Негодяйки". Прогулка длится 3 часа. Возвращение в отель.

Способ передвижения: авто 30 км, кони 12 км

Продолжительность в часах: 4-5 часов

В стоимость включено: аренда машины, работа инструктора, аренда лошадей. 		4 500 руб. /чел 3 500 руб. /чел
Экскурсия на снегоходах к камню желаний.

Переезд на автомобиле до села Ая. Инструктаж по технике безопасности. Выезд на маршрут. Маршрут пролегает по гриве горы "Негодяйки". Прогулка длится один два часа. Возвращение в отель.

Способ передвижения: авто 30 км, снегоходы 12 км

Продолжительность в часах:2-3 часа

Максимальное кол-во человек в группе: 2-10 человек

Время проведения экскурсий: ноябрь- март.

8 000 рублей за снегоход (возможно по одному и по два человека), доставка до места старта от отеля 1000 рублей машина (4 места) в одну сторону
Прогулка на снегоходе до горы Бабырган.

Переезд на автомобиле до села Ая. Инструктаж по технике безопасности. Выезд на маршрут. Прогулка длится один два часа. Возвращение в отель.

Способ передвижения: авто 30 км, снегоходы 12 км

Продолжительность в часах: 4-5 часов

Максимальное кол-во человек в группе: 2-10 человек

Время проведения экскурсий: ноябрь- март. 		16 000 рублей за снегоход (возможно по одному и по два человека), доставка до места старта от отеля 1000 рублей машина (4 места) в одну сторону

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 июня 2022
В целом, претензий нет, все организовано четко и вовремя. Для удобства перед походом был создан чат с гидом в Вотсапе, чтобы мы могли задать все вопросы по тому, что взять с собой и как подготовиться к походу в целом.
Д
15 июня 2022
Отдельное спасибо гиду Валентине!
Бронировать тур через большую страну было вполне удобно
Л
14 июня 2022
Гиды, проводники настоящие профессионалы своего дела - ответственные, терпеливые, понимающие мастера … Айтемир вообще мастер на все руки… готовит, как в ресторане, играет и поёт, как на сцене… очень разносторонне развитый гид, с ним можно поговорить на любую тему… Виктор ответственный до мозга костей человек, с удивительными историями из жизни… проводниками Славой и Александром я восхищена не меньше… коней прекрасных, послушных, выносливых, каждому подобрали по характеру… в общем все ребята молодцы, спасибо им огромное… а ещё про Андрея на сплаве чуть не забыла… он просто супер… ребята вам всем огромное спасибо, за отдых, за перезагрузку… желаю вам здоровья, удачи, неиссякаемой энергии, оптимизма безграничного и адекватных туристов…

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