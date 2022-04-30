Экскурсии в городах Карельской республики
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Карельской республике или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
от
5400
₽
за всё
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
13000
₽
за всё
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
8600
₽
за всё
Смешанная: автобусная и пешеходная
от
8000
₽
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
10400
₽
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
16200
₽
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
13400
₽
за всё
Начните исследовать Карелию с живописных локаций окрестностей города Сортавала
890
₽
за чел.
Автомобильное путешествие начнется в 20 километрах от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя
Групповые экскурсии
2600
₽
за чел.
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
2500
₽
за чел.
Скалистые берега, хвойные леса, высадка на острове и предания сказочного края
4500
₽
за чел.
Побывать на сокровенной земле и вдохновиться карельской природой
от
18950
₽
за чел.
СМАРТ Тур это пять дней свободы, приключений и ярких эмоций
от
13250
₽
за чел.
Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии - природе
от
20900
₽
за чел.
Каждое воскресенье мы думаем о том, что еще денечек выходных был бы очень кстати
от
20900
₽
за чел.
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
6500
₽
за чел.
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Обзорные по городам
18500
₽
за чел.
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
от
8000
₽
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
от
18950
₽
за чел.
СМАРТ Тур это пять дней свободы, приключений и ярких эмоций
от
20900
₽
за чел.
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
890
₽
за чел.
Автомобильное путешествие начнется в 20 километрах от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя
от
3900
₽
за всё
Выставка петроглифов, знакомство с художником-исследователем и чайный мастер-класс
Билеты
Водные прогулки
2600
₽
за чел.
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
13000
₽
за всё
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
2500
₽
за чел.
Скалистые берега, хвойные леса, высадка на острове и предания сказочного края
4500
₽
за чел.
Побывать на сокровенной земле и вдохновиться карельской природой
6900
₽
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
5900
₽
за чел.
Смешанная: автобусная, пешеходная, с переездом на катере, паломническая
5
1 отзыв
4050
₽
за чел.
Смешанная: с переездом по озеру на скоростном катере, пешеходная
13400
₽
за всё
Начните исследовать Карелию с живописных локаций окрестностей города Сортавала
Туры на автомобиле
42900
₽
за чел.
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
47900
₽
за чел.
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
5450
₽
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
6900
₽
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
8600
₽
за всё
Смешанная: автобусная и пешеходная
от
8000
₽
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
2300
₽
за чел.
Автобусная, пешеходная, экскурсия по музею, выступление хора
Гастрономические туры
42900
₽
за чел.
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
4.7
13 отзывов
2000
₽
за всё
Стрит-фуд, необычные национальные блюда, чайная церемония по-карельски и беседы о местной кухне
5
6 отзывов
от
4000
₽
за всё
Погрузиться в быт олонецких карелов, оценить местную кухню и услышать легенды саамского озера
11550
₽
за всё
Программа с этническим уклоном «В краю уснувших деревень», по индивидуальной программе
Экскурсионные туры на несколько дней
42900
₽
за чел.
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
47900
₽
за чел.
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
15900
₽
за чел.
Познакомиться со столицей, прочувствовать магию весны и обнять хаски
18500
₽
за чел.
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
8195
₽
за чел.
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
24500
₽
за чел.
Прокатиться по Белому морю, посетить Соловецкий кремль и каменные лабиринты
8525
₽
за чел.
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
11900
₽
за чел.
Подняться на гору Сампо, пройтись по Онежской набережной, посетить Кижи
от
18950
₽
за чел.
СМАРТ Тур это пять дней свободы, приключений и ярких эмоций
Последние отзывы об экскурсиях по Карельской республике
- ААнна30 апреля 2022Спасибо большое Ярославу за интересную, познавательную и красивую экскурсию. Мы с дочкой впервые в Карелии, поездку организовывала самостоятельно и нисколько не пожалела, что купила эту экскурсию по водопадам. Ярослав всегда на связи, отвечает на все организационные вопросы, пишет о месте встречи заранее, очень ответственно подходит к своему делу, много интересного рассказывает в пути. Очень советую его экскурсии. Спасибо вам большое!
- ЗЗинаида30 апреля 2022Все очень понравилось, остались в полном восторге. Это было наше первое знакомство с SUP-бордами, Наталья и Александр все наглядно показали и рассказали, помогали при трудностях. Атмосфера была очень дружественная, получили незабываемые эмоции, очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, рекомендуем всем, не пожалеете.
- ЭЭльвина30 апреля 2022Спасибо большое за душевную экскурсию, я получила большое удовольствие! Прекрасный гид, неравнодушный к своему делу человек, умеющий передать любовь к своей малой родине через интересный рассказ об архитектуре, исторических персонажах, местных обычаях … Время пролетело незаметно! Ещё я бы хотела отметить умение чутко улавливать интересы в какой-то конкретной тематике и раскрывать ее чуть подробнее, формировать маршрут по пожеланиям и корректировать маршрут по ходу в зависимости от желаний посмотреть памятник или, наоборот, не смотреть его и пойти дальше. Благодарю и наилучшие рекомендации!
- ММария30 апреля 2022Отличная экскурсия! Всей семье очень понравилось. Ярослав, рассказывал интересно и увлекательно. Спасибо!
- ССветлана29 апреля 2022Наша экскурсия была расширенной и мы проехали до Марциальных вод и Гирваса, помимо Долины 1000 Зайцев и водопада Кивач. Елена сшибает наповал своей энергией, как тот самый водопад по весне))) Очень живая и открытая, предупредительная и по-детски восторженная, особенно когда излагает легенды и истории своего края))) Как пожелание, хочется посоветовать немного структурировать повествование и не стараться выложить все свои необъятные знания о крае в одной экскурсии))) Это позволит упорядочить полученную информацию и соотнести с увиденными достопримечательностями) В целом экскурсия прошла интересно, Елена сумела показать и рассказать о самых примечательных уголках этой части Карелии.
- ННаталья29 апреля 2022Замечательная экскурсия! Интересно, красиво, познавательно и уютно в дороге. Спасибо организаторам!!!
- ККсения29 апреля 2022Очень понравилась экскурсия! Индивидуальное отношение к каждому туристу, приятные вкусные сюрпризы, фото, музыка, очень интересно и захватывающе! Даже в морозную и ветреную погоду
- ААлина29 апреля 2022Отзыв на: Сортавала - самый финский город РоссииВсе очень понравилось. Татьяна увлечённый профессионал своего дела, знает много интересного и легко подаёт информацию. Рекомендуем!
- ООльга28 апреля 2022Отзыв на: Cортавала и ее живописные окрестностиЗамечательное путешествие! Восторг! Отличный гид! Огромное желание посетить еще раз Карелию вместе с ним! Спасибо!
- ВВероника28 апреля 2022Отзыв на: Душевная прогулка по ПетрозаводскуПогуляли с Еленой душевно по городу;) Материал по истории города понятный и структурированный, получала ответы на все вопросы. Гид увлечена своей профессией: изучает архивы истории, даже в конце экскурсии выслала ссылки и тексты что дополнительно почитать. Ещё и подарок неожиданно вручила)) Какой не буду писать, но очень полезный и все его стараются привезти из Карелии. Вообщем рекомендую, кто готов послушать реальную, а не приукрашенную историю Карелии и неспешно прогуляться по городу;)
- ООльга25 апреля 2022Название экскурсии очень четко отражает содержание. Почувствовать - ключевое слово. Гид Анжелика в прямом смысле дает возможность почувствовать Петрозаводск на вкус, окружает заботой своих туристов, заражает своей любовью к Петрозаводску и к родной Карелии. То, с каким светом в глазах она рассказывает, невозможно забыть. Обязательно буду рекомендовать Анжелику всем своим друзьям, отправляющимся в Карелию. Три часа экскурсии просто пролетели. Во время прогулки мы обмолвились, что у одного из нас скоро день Рождения и поэтому мы приехали в Петрозаводск. Каково же было удивление, когда Анжелика поздравила в день Рождения именинника. Это так ценно и важно - искренность, забота, уважение… Благодаря Анжелике у нас была возможность не только познакомится с городом Петразоводск, но и прочувствовать коренных жителей Карелии, их добрые сердца, несмотря на суровый северный климат.
- ООльга25 апреля 2022Отзыв на: Ваш идеальный день в КарелииНаша экскурсия состоялась в день Рождения. Это было прекрасное начало личного нового года жизни. Спокойствие и умиротворение природы Карелии дарит ощущение силы и уверенности в себе и завтрашнем дне. Пусть Вас не пугает гора Сампо. Даже если Вы не спортсмен, и Вам не 20 лет, преодолеть подъем реально.)) Огромное спасибо нашему гиду - Александре! Интересный рассказ, она дает время побыть наедине с природой, позволяет самим регулировать время пребывания в том или ином месте. Рядом с ней чувствуешь себя свободным. Формат индивидуальной экскурсии нам очень понравился, конечно, благодаря Александре. В каждом путешествии мы стремимся попробовать блюда национальной кухни не только в ресторанах, но и в небольших кафе (для знающих местных жителей). В этой экскурсии была прекрасная возможность попробовать рыбные блюда в чудесном придорожном кафе "Рыбка". Уютно, вкусно, доброжелательно… - очень душевно. Когда мы еще раз поедем в Карелию, то обязательно туда заглянем. Не буду подробно рассказывать про каждую остановку этого путешествия, скажу лишь, что все они стоят того, чтобы там побывать, увидеть и вдохнуть красоту Карелии.
- ЕЕлена23 апреля 2022Спасибо Веронике за экскурсию по центру Петрозаводска! Она очень старалась нас удивить, показать все интересные памятники, рассказать об удивительных фактах. А также представить город в разные периоды развития. ВСе было очень доброжелательно, с интересом и подарками) И отдельное спасибо за фотографии: получили оперативно.
- ЕЕлена23 апреля 2022Я в жизни не видела столько собак породы хаски! Они такие радостные и энергичные) Вообще, познакомиться с вотчиной карельского Деда Мороза оказалось интересно даже взрослым. Кроме хаски здесь проживают северные олени, много других животных. Чего стоит артистичный енот! Спасибо Александре за это маленькое приключение! Она своевременно обо всем предупреждает, настраивает на нужный лад, много рассказывает про Карелию и Петрозаводск. Всем советую хаски-терапию и олени - терапию)
- ЕЕлена23 апреля 2022Отзыв на: Ваш идеальный день в КарелииХочу поделиться впечатлениями от экскурсии по основным природным памятникам вблизи Петрозаводска. Мы поймали чудесную погоду: солнышко, голубое весеннее небо, тепло. Этот день должен был стать особенным для моей подруги - мы праздновали день рождения. И это получилось! Очень атмосферно, с любой к природе и истории Карелии, хватило времени на отдых, фотографирование, обсуждение. И, конечно, доброжелательная и улыбчивая Александра, которая создавала эту атмосферу. Она прекрасно водит автомобиль, с любовью рассказывает о своей малой родине, с шутками, карельской музыкой и подарками.
- ННаталья22 апреля 2022Отзыв на: Душевная прогулка по ПетрозаводскуЭкскурсия интересная, весёлая. Приятное впечатление от гида и города. Ни на минуту не заскучали. Елена увлекательно рассказывает об истории народа, его быте, менталитете, мифологии. Спасибо за подарки и чудесное настроение!
- ММария19 апреля 2022Увлекательная экскурсия с потрясающими видами. Было интересно слушать гида, а также была очень занимательная добыча граната.
- ААнастасия19 апреля 2022Экскурсия прошла очень познавательно и интересно. Ярослав отличный рассказчик, спасибо за экскурсию)
- ССветлана19 апреля 2022Здравствуйте. Мне очень понравилась экскурсия Гид Ярослав замечательный. Много интересной информации, хороший маршрут, не совсем повезло с таянием снега, но это от гида не зависит. Замечательно что нас было всего четыре человека и мы везде были столько сколько хотелось. мне все понравилось очень советую.
- ППоперняк17 апреля 2022Это было потрясающе! Великолепнейшая природа, увлекательное повествование, уютный огромный автобус только для нас двоих! Ярослав очень приятный человек и интересный рассказчик, отвечал абсолютно на все вопросы. Помимо всего, хотелось бы поблагодарить за посещение очень вкусной и дешевой столовой, нам очень понравилась)))