А Анна 5 Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день Спасибо большое Ярославу за интересную, познавательную и красивую экскурсию. Мы с дочкой впервые в Карелии, поездку организовывала самостоятельно и нисколько не пожалела, что купила эту экскурсию по водопадам. Ярослав всегда на связи, отвечает на все организационные вопросы, пишет о месте встречи заранее, очень ответственно подходит к своему делу, много интересного рассказывает в пути. Очень советую его экскурсии. Спасибо вам большое!

З Зинаида 5 Отзыв на: Прогулки на SUP-борде по Ладожским шхерам Все очень понравилось, остались в полном восторге. Это было наше первое знакомство с SUP-бордами, Наталья и Александр все наглядно показали и рассказали, помогали при трудностях. Атмосфера была очень дружественная, получили незабываемые эмоции, очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, рекомендуем всем, не пожалеете.

Э Эльвина 5 Отзыв на: Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус Спасибо большое за душевную экскурсию, я получила большое удовольствие! Прекрасный гид, неравнодушный к своему делу человек, умеющий передать любовь к своей малой родине через интересный рассказ об архитектуре, исторических персонажах, местных обычаях … Время пролетело незаметно! Ещё я бы хотела отметить умение чутко улавливать интересы в какой-то конкретной тематике и раскрывать ее чуть подробнее, формировать маршрут по пожеланиям и корректировать маршрут по ходу в зависимости от желаний посмотреть памятник или, наоборот, не смотреть его и пойти дальше. Благодарю и наилучшие рекомендации!

М Мария 5 Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день Отличная экскурсия! Всей семье очень понравилось. Ярослав, рассказывал интересно и увлекательно. Спасибо!

С Светлана 5 Отзыв на: «Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии Наша экскурсия была расширенной и мы проехали до Марциальных вод и Гирваса, помимо Долины 1000 Зайцев и водопада Кивач. Елена сшибает наповал своей энергией, как тот самый водопад по весне))) Очень живая и открытая, предупредительная и по-детски восторженная, особенно когда излагает легенды и истории своего края))) Как пожелание, хочется посоветовать немного структурировать повествование и не стараться выложить все свои необъятные знания о крае в одной экскурсии))) Это позволит упорядочить полученную информацию и соотнести с увиденными достопримечательностями) В целом экскурсия прошла интересно, Елена сумела показать и рассказать о самых примечательных уголках этой части Карелии.

Н Наталья 5 Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день Замечательная экскурсия! Интересно, красиво, познавательно и уютно в дороге. Спасибо организаторам!!!

К Ксения 5 Отзыв на: Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка Очень понравилась экскурсия! Индивидуальное отношение к каждому туристу, приятные вкусные сюрпризы, фото, музыка, очень интересно и захватывающе! Даже в морозную и ветреную погоду

А Алина 5 Отзыв на: Сортавала - самый финский город России Все очень понравилось. Татьяна увлечённый профессионал своего дела, знает много интересного и легко подаёт информацию. Рекомендуем!

О Ольга 5 Отзыв на: Cортавала и ее живописные окрестности Замечательное путешествие! Восторг! Отличный гид! Огромное желание посетить еще раз Карелию вместе с ним! Спасибо!

В Вероника 5 Отзыв на: Душевная прогулка по Петрозаводску Погуляли с Еленой душевно по городу;) Материал по истории города понятный и структурированный, получала ответы на все вопросы. Гид увлечена своей профессией: изучает архивы истории, даже в конце экскурсии выслала ссылки и тексты что дополнительно почитать. Ещё и подарок неожиданно вручила)) Какой не буду писать, но очень полезный и все его стараются привезти из Карелии. Вообщем рекомендую, кто готов послушать реальную, а не приукрашенную историю Карелии и неспешно прогуляться по городу;)

О Ольга 5 Отзыв на: Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка Название экскурсии очень четко отражает содержание. Почувствовать - ключевое слово. Гид Анжелика в прямом смысле дает возможность почувствовать Петрозаводск на вкус, окружает заботой своих туристов, заражает своей любовью к Петрозаводску и к родной Карелии. То, с каким светом в глазах она рассказывает, невозможно забыть. Обязательно буду рекомендовать Анжелику всем своим друзьям, отправляющимся в Карелию. Три часа экскурсии просто пролетели. Во время прогулки мы обмолвились, что у одного из нас скоро день Рождения и поэтому мы приехали в Петрозаводск. Каково же было удивление, когда Анжелика поздравила в день Рождения именинника. Это так ценно и важно - искренность, забота, уважение… Благодаря Анжелике у нас была возможность не только познакомится с городом Петразоводск, но и прочувствовать коренных жителей Карелии, их добрые сердца, несмотря на суровый северный климат.

О Ольга 5 Отзыв на: Ваш идеальный день в Карелии Наша экскурсия состоялась в день Рождения. Это было прекрасное начало личного нового года жизни. Спокойствие и умиротворение природы Карелии дарит ощущение силы и уверенности в себе и завтрашнем дне. Пусть Вас не пугает гора Сампо. Даже если Вы не спортсмен, и Вам не 20 лет, преодолеть подъем реально.)) Огромное спасибо нашему гиду - Александре! Интересный рассказ, она дает время побыть наедине с природой, позволяет самим регулировать время пребывания в том или ином месте. Рядом с ней чувствуешь себя свободным. Формат индивидуальной экскурсии нам очень понравился, конечно, благодаря Александре. В каждом путешествии мы стремимся попробовать блюда национальной кухни не только в ресторанах, но и в небольших кафе (для знающих местных жителей). В этой экскурсии была прекрасная возможность попробовать рыбные блюда в чудесном придорожном кафе "Рыбка". Уютно, вкусно, доброжелательно… - очень душевно. Когда мы еще раз поедем в Карелию, то обязательно туда заглянем. Не буду подробно рассказывать про каждую остановку этого путешествия, скажу лишь, что все они стоят того, чтобы там побывать, увидеть и вдохнуть красоту Карелии.

Е Елена 5 Отзыв на: Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые Спасибо Веронике за экскурсию по центру Петрозаводска! Она очень старалась нас удивить, показать все интересные памятники, рассказать об удивительных фактах. А также представить город в разные периоды развития. ВСе было очень доброжелательно, с интересом и подарками) И отдельное спасибо за фотографии: получили оперативно.

Е Елена 5 Отзыв на: Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям Я в жизни не видела столько собак породы хаски! Они такие радостные и энергичные) Вообще, познакомиться с вотчиной карельского Деда Мороза оказалось интересно даже взрослым. Кроме хаски здесь проживают северные олени, много других животных. Чего стоит артистичный енот! Спасибо Александре за это маленькое приключение! Она своевременно обо всем предупреждает, настраивает на нужный лад, много рассказывает про Карелию и Петрозаводск. Всем советую хаски-терапию и олени - терапию)

Е Елена 5 Отзыв на: Ваш идеальный день в Карелии Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по основным природным памятникам вблизи Петрозаводска. Мы поймали чудесную погоду: солнышко, голубое весеннее небо, тепло. Этот день должен был стать особенным для моей подруги - мы праздновали день рождения. И это получилось! Очень атмосферно, с любой к природе и истории Карелии, хватило времени на отдых, фотографирование, обсуждение. И, конечно, доброжелательная и улыбчивая Александра, которая создавала эту атмосферу. Она прекрасно водит автомобиль, с любовью рассказывает о своей малой родине, с шутками, карельской музыкой и подарками.

Н Наталья 5 Отзыв на: Душевная прогулка по Петрозаводску Экскурсия интересная, весёлая. Приятное впечатление от гида и города. Ни на минуту не заскучали. Елена увлекательно рассказывает об истории народа, его быте, менталитете, мифологии. Спасибо за подарки и чудесное настроение!

М Мария 5 Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день Увлекательная экскурсия с потрясающими видами. Было интересно слушать гида, а также была очень занимательная добыча граната.

А Анастасия 5 Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день Экскурсия прошла очень познавательно и интересно. Ярослав отличный рассказчик, спасибо за экскурсию)

С Светлана 5 Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день Здравствуйте. Мне очень понравилась экскурсия Гид Ярослав замечательный. Много интересной информации, хороший маршрут, не совсем повезло с таянием снега, но это от гида не зависит. Замечательно что нас было всего четыре человека и мы везде были столько сколько хотелось. мне все понравилось очень советую.