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показывал, такое ощущение, что он знает абсолютно всё; а купание в бассейне "Хвоя"при температуре воды + 35 градусов - это просто кайф, я вышла из бассейна только в парилку в 15 ч - это было коллективное парение, впервые увидела, как ловко орудует веером и одновременно танцует банщик.

А вообще хорошая идея сочетание созерцательного отдыха с активным, ведь плавание и парение способствуют расслаблению тела и насыщение его энергией, мы это ощутили на себе.

Программа была насыщенной, но всё успели охватить. А Гирос нам даже показался интереснее Рускеалы, там энергетика просто зашкаливает.

Так что всем рекомендую эту экскурсию, тем более, что она одна такая.