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Экскурсии по Карелии и городам

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Индивидуальные экскурсии

Горный парк «Рускеала» и висячие мосты водопадов Ахинкоски
Горный парк «Рускеала» и висячие мосты водопадов Ахинкоски
4.8
11 отзывов
22270
за всё
Однодневная экскурсия из Петрозаводска к must-see-местам Карелии
Петрозаводск
Фотопрогулка в Сортавале
Фотопрогулка в Сортавале
5
1 отзыв
14900
за всё
Побывать в одной из атмосферных локаций и получить профессиональные снимки на память
Сортавала
В Северное Приладожье из Петрозаводска: карельские гранаты, водопад и парк «Ристиярви»
В Северное Приладожье из Петрозаводска: карельские гранаты, водопад и парк «Ристиярви»
22000
за всё
Забрать на память красный самоцвет, погулять по лесу и увидеть панораму с горы Хийденвуори
Петрозаводск
На квадроциклах - вдоль реки Уксунйоки, до порога Храмина (из Сортавалы)
На квадроциклах - вдоль реки Уксунйоки, до порога Храмина (из Сортавалы)
5
1 отзыв
12500
за чел.
25 км адреналина, лесной красоты и увлекательной истории
Сортавала
Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
5
6 отзывов
2340
за всё
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Петрозаводск
На катере - к ладожским Курилам
На катере - к ладожским Курилам
4.9
16 отзывов
17990
за всё
Прогулка по нетипичному маршруту среди Ладожских шхер на комфортабельном 5-местном катере
Сортавала
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
5
25 отзывов
29800
за всё
Посвятить день сказочной природе, истории и преданиям Карелии
Петрозаводск
Мрамор Белой горы, Поор-порог и водопад Кивач - из Петрозаводска
Мрамор Белой горы, Поор-порог и водопад Кивач - из Петрозаводска
5
1 отзыв
17000
за всё
Узнать историю карельского мрамора и ощутить магию северной природы
Петрозаводск
Петрозаводск на память: фотопрогулка - в любое время года
Петрозаводск на память: фотопрогулка - в любое время года
5
3 отзыва
5000
за всё
По самым красивым уголкам города или его живописным окрестностям
Петрозаводск

Групповые экскурсии

Путешествие в карельский зоопарк из Сортавалы
Путешествие в карельский зоопарк из Сортавалы
2900
за чел.
Увидеть диких и экзотических животных в природных ландшафтах
Сортавала
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки из Рабочеостровска
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки из Рабочеостровска
4500
за чел.
Увидеть древние святилища саамов и подняться на пик острова над Белым морем
Рабочеостровск
Лучшие места Беломорья - из Рабочеостровска
Лучшие места Беломорья - из Рабочеостровска
4.5
7 отзывов
8500
за чел.
Немецкий Кузов, тюлени, белухи и Соловки - за 1 день
Рабочеостровск
Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Рабочеостровска)
Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Рабочеостровска)
34700
за чел.
Отправиться в Соловецкий монастырь, посетить храмы, скиты, кремль и полюбоваться пейзажами
Рабочеостровск
Один день на Соловках - из Рабочеостровска
Один день на Соловках - из Рабочеостровска
13300
за чел.
Святая обитель, Секирная гора и панорамы Белого моря
Рабочеостровск
Золотой век СССР: экскурсия в музей Бориса Семёнова
Золотой век СССР: экскурсия в музей Бориса Семёнова
5
2 отзыва
800
за чел.
Окунуться в советскую эпоху через живопись, личные истории художника и атмосферу старой Сортавалы
Сортавала
Водные лыжи в Сортавале
Водные лыжи в Сортавале
5500
за чел.
Карельское лето, скорость и драйв
Сортавала
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
Всё то, что стоит увидеть в Петрозаводске
5
3 отзыва
2500
за чел.
и узнать о нём! (в мини-группе)
Петрозаводск
Карельский девичник: легенды Севера и отдых в термах (из Петрозаводска)
Карельский девичник: легенды Севера и отдых в термах (из Петрозаводска)
4940
за чел.
Один день среди первозданной природы - для отдыха, вдохновения и полной перезагрузки
Петрозаводск

Обзорные по городам

Петрозаводск: первое знакомство
Петрозаводск: первое знакомство
5
6 отзывов
2340
за всё
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
Петрозаводск
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Квест «Эпохи Петрозаводска»
3.5
2 отзыва
5040
за всё
Познавательная интерактивная прогулка по городу
Петрозаводск
Знакомьтесь, Петрозаводск
Знакомьтесь, Петрозаводск
5
3 отзыва
3000
за чел.
Увидеть Онежское озеро, гранитную набережную и городские панорамы с природной смотровой
Петрозаводск
Чудеса Карелии: Петрозаводск, гора Сампо и музыка кантеле
Чудеса Карелии: Петрозаводск, гора Сампо и музыка кантеле
17800
за чел.
Двухдневное погружение в магию Севера - с проживанием в отеле
Петрозаводск
Знакомство с Приладожьем и рыбалка на лесном озере
Знакомство с Приладожьем и рыбалка на лесном озере
39500
за всё
Приглашаем вас сбежать от городской суеты в дикую природу Северного Приладожья, где нас ждут тихие леса, отвесные скалы и кристально чистые озера. Мы ...
Петрозаводск
Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо - двухдневная программа
Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо - двухдневная программа
12700
за чел.
Из Сортавалы или Петербурга - исследовать самые интересные и живописные места Карелии
Сортавала
Водопады Ахвенкоски, крепость викингов и карельские пейзажи - двухдневная программа лайт
Водопады Ахвенкоски, крепость викингов и карельские пейзажи - двухдневная программа лайт
9400
за чел.
Из Сортавалы или Петербурга - исследовать самые интересные и живописные места Карелии
Сортавала
Групповая обзорная экскурсия по Сортавале
Групповая обзорная экскурсия по Сортавале
4.6
16 отзывов
790
за чел.
Город на пути к главным пейзажам Карелии… или нечто большее?
Сортавала
Почувствуй Петрозаводск - экскурсия, музей и мастер-класс по калиткам
Почувствуй Петрозаводск - экскурсия, музей и мастер-класс по калиткам
5900
за чел.
Познакомиться с историей, культурой и вкусами столицы Карелии
Петрозаводск

Билеты

Билет в Музей деревянных скульптур «Про Любовь»
Билет в Музей деревянных скульптур «Про Любовь»
500
за чел.
Мы — проект, созданный с любовью и о любви. В нашем музее вас ожидает множество персонажей, выполненных из кедра одними из самых титулованных мастеров...
Сортавала
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
4.7
8 отзывов
1555
за чел.
Аудиоэкскурсия по горному парку включает в себя посещение «Мраморного каньона» и проходит по наземной части парка. Провал «мраморное сердце» позволит ...
Сортавала

Водные прогулки

Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки из Рабочеостровска
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки из Рабочеостровска
4500
за чел.
Увидеть древние святилища саамов и подняться на пик острова над Белым морем
Рабочеостровск
Лучшие места Беломорья - из Рабочеостровска
Лучшие места Беломорья - из Рабочеостровска
4.5
7 отзывов
8500
за чел.
Немецкий Кузов, тюлени, белухи и Соловки - за 1 день
Рабочеостровск
Один день на Соловках - из Рабочеостровска
Один день на Соловках - из Рабочеостровска
13300
за чел.
Святая обитель, Секирная гора и панорамы Белого моря
Рабочеостровск
На катере - к ладожским Курилам
На катере - к ладожским Курилам
4.9
16 отзывов
17990
за всё
Прогулка по нетипичному маршруту среди Ладожских шхер на комфортабельном 5-местном катере
Сортавала
Водные лыжи в Сортавале
Водные лыжи в Сортавале
5500
за чел.
Карельское лето, скорость и драйв
Сортавала
Уксинский драйв: озовая гряда и карельские самоцветы (из Петрозаводска)
Уксинский драйв: озовая гряда и карельские самоцветы (из Петрозаводска)
5
2 отзыва
24000
за всё
Пройти по следам ледника, прокатиться на сапе и найти гранат в сердце дикой Карелии
Петрозаводск
Валаам и Ладожские шхеры - из Петрозаводска
Валаам и Ладожские шхеры - из Петрозаводска
5
3 отзыва
16000
за чел.
Отправиться к главной святыне Ладоги, пройти на катере среди островов и подняться на смотровую
Петрозаводск
От берегов Сортавалы к острову Валаам - на катере
От берегов Сортавалы к острову Валаам - на катере
5
1 отзыв
5500
за чел.
Ладожские шхеры, тишина острова и 3 часа на святой земле
Сортавала
По Ладожскому озеру на катере: Валаам и необитаемые острова
По Ладожскому озеру на катере: Валаам и необитаемые острова
5
2 отзыва
5500
за чел.
Увидеть дачу в стиле финского романтизма, осмотреть скиты, часовни и монастырский сад (из Сортавалы)
Сортавала

Туры на автомобиле

Горный парк «Рускеала» и висячие мосты водопадов Ахинкоски
Горный парк «Рускеала» и висячие мосты водопадов Ахинкоски
4.8
11 отзывов
22270
за всё
Однодневная экскурсия из Петрозаводска к must-see-местам Карелии
Петрозаводск
В Северное Приладожье из Петрозаводска: карельские гранаты, водопад и парк «Ристиярви»
В Северное Приладожье из Петрозаводска: карельские гранаты, водопад и парк «Ристиярви»
22000
за всё
Забрать на память красный самоцвет, погулять по лесу и увидеть панораму с горы Хийденвуори
Петрозаводск
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
Автопутешествие из Петрозаводска в незабываемую Рускеалу
5
25 отзывов
29800
за всё
Посвятить день сказочной природе, истории и преданиям Карелии
Петрозаводск
Мрамор Белой горы, Поор-порог и водопад Кивач - из Петрозаводска
Мрамор Белой горы, Поор-порог и водопад Кивач - из Петрозаводска
5
1 отзыв
17000
за всё
Узнать историю карельского мрамора и ощутить магию северной природы
Петрозаводск
Уксинский драйв: озовая гряда и карельские самоцветы (из Петрозаводска)
Уксинский драйв: озовая гряда и карельские самоцветы (из Петрозаводска)
5
2 отзыва
24000
за всё
Пройти по следам ледника, прокатиться на сапе и найти гранат в сердце дикой Карелии
Петрозаводск
Карельский девичник: легенды Севера и отдых в термах (из Петрозаводска)
Карельский девичник: легенды Севера и отдых в термах (из Петрозаводска)
4940
за чел.
Один день среди первозданной природы - для отдыха, вдохновения и полной перезагрузки
Петрозаводск
Удивительный Гирвас, звонкий Кивач и забытый аэродром
Удивительный Гирвас, звонкий Кивач и забытый аэродром
4.9
9 отзывов
3990
за чел.
Увидеть главные природные символы Карелии и познакомиться с её историей (из Петрозаводска)
Петрозаводск
Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
4.6
9 отзывов
от
9000
за всё
Увидеть знаковые природные локации Карелии и услышать истории региона от местных жителей
Сортавала
Сухие водопады и тивдийские мраморные ломки - из Петрозаводска
Сухие водопады и тивдийские мраморные ломки - из Петрозаводска
24000
за всё
Увидеть каскады на реке Суна и Белую Гору, где добывали камень для Петербурга и Москвы
Петрозаводск

Гастрономические туры

Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
Мраморный каньон и водопады Ахинкоски (из Сортавалы)
4.6
9 отзывов
от
9000
за всё
Увидеть знаковые природные локации Карелии и услышать истории региона от местных жителей
Сортавала
Природа и вкусы Карелии - из Петрозаводска
Природа и вкусы Карелии - из Петрозаводска
5
1 отзыв
3000
за чел.
Увидеть водопад, древний вулкан и попробовать гастрономию региона
Петрозаводск
Карелия за 2 дня: из Петрозаводска в завопедник "Кивач" и парк "Рускеала"
Карелия за 2 дня: из Петрозаводска в завопедник "Кивач" и парк "Рускеала"
21650
за чел.
Зимний маршрут от Онеги до Ладоги с экскурсиями, активным отдыхом и гастрономией
Петрозаводск
Почувствуй Петрозаводск - экскурсия, музей и мастер-класс по калиткам
Почувствуй Петрозаводск - экскурсия, музей и мастер-класс по калиткам
5900
за чел.
Познакомиться с историей, культурой и вкусами столицы Карелии
Петрозаводск
По сказочной Карелии - из Петрозаводска
По сказочной Карелии - из Петрозаводска
4.9
8 отзывов
от
23000
за всё
Подняться на гору, заехать в старинное село, увидеть первый курорт страны и прогуляться по экотропам
Петрозаводск
«Значит, в Карелии ты очутился»: автопутешествие из Петрозаводска
«Значит, в Карелии ты очутился»: автопутешествие из Петрозаводска
4.9
28 отзывов
11000
за всё
Водопад Кивач, гора Сампо, палеовулкан Гирвас и Марциальные воды - за 1 день
Петрозаводск
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
Путешествие по Карелии из Петрозаводска
4.9
57 отзывов
19000
за всё
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и живописный водопад
Петрозаводск
Петрозаводск, Шунгит и Чертов стул с пикником
Петрозаводск, Шунгит и Чертов стул с пикником
5
8 отзывов
2975
за чел.
Откройте для себя удивительный мир Карелии комфортно в мини группе! В нашем туре вы сможете насладиться красотой исторического центра города, узнать о...
Петрозаводск
Карельское чаепитие в лесной избушке
Карельское чаепитие в лесной избушке
5
3 отзыва
от
10000
за всё
Устроить перезагрузку, не выезжая из города, и узнать интересные факты о природе и гастрономии края
Петрозаводск

Последние отзывы об экскурсиях по Карелии

С
В краю, где пели руны: экскурсия с фольклористом и музыкологом
Дата посещения: 19 июл 2026
Маргарита прекрасна! Мы как-то сразу попали с ней в одну волну и два часа гуляли по городу как со старым другом. Очень приятное впечатление от экскурсии. Огромное спасибо!!!!
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Г
Sordawalla-Сердоболь-Сортавала: обзорная экскурсия
Дата посещения: 19 июл 2026
Экскурсия была очень познавательная, экскурсовод хороший, очень интересно рассказывала
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Т
Откройте для себя Карелию
Дата посещения: 18 июл 2026
Огромное Спасибо Константину за доброжелательность, готовность корректировать маршрут по запросу, человеческое обаяние и знание и любовь к Родному краю
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А
Создаём карельский талисман: плетёный лось из бумажной лозы
Дата посещения: 22 июл 2026
Мастер-класс прошёл замечательно! Всё понравилось!
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С
В гости к вепсам - из Петрозаводска
Дата посещения: 18 июл 2026
Экскурсия прошла на отлично! Было познавательно и увлекательно, и просто здорово
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К
Водная прогулка на катере по Петрозаводской губе
Дата посещения: 14 июл 2026
Очень понравилась прогулка! Спасибо Роману!
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Е
Карельская перезагрузка: водопад Кивач, вулкан Гирвас + отдых в термах (из Петрозаводска)
Дата посещения: 9 июл 2026
Поездка вышла замечательная: повезло с погодой, дождь пошёл, когда мы уже возвращались; водитель - гид Кирилл очень интересно рассказывал и
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показывал, такое ощущение, что он знает абсолютно всё; а купание в бассейне "Хвоя"при температуре воды + 35 градусов - это просто кайф, я вышла из бассейна только в парилку в 15 ч - это было коллективное парение, впервые увидела, как ловко орудует веером и одновременно танцует банщик.
А вообще хорошая идея сочетание созерцательного отдыха с активным, ведь плавание и парение способствуют расслаблению тела и насыщение его энергией, мы это ощутили на себе.
Программа была насыщенной, но всё успели охватить. А Гирос нам даже показался интереснее Рускеалы, там энергетика просто зашкаливает.
Так что всем рекомендую эту экскурсию, тем более, что она одна такая.

Поездка вышла замечательная: повезло с погодой, дождь пошёл, когда мы уже возвращались; водитель - гид Кирилл
Поездка вышла замечательная: повезло с погодой, дождь пошёл, когда мы уже возвращались; водитель - гид Кирилл
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З
Кижи, шунгит, «Любовь и голуби» - день на русском Севере
Дата посещения: 9 июл 2026
Все было прекрасно! Узнали о жизни народа карел, историю Карельского края, посетили музей Любовь и голуби, Кижи, Петровские штольни, набрали
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шунгита. Александр очень много и интересно рассказывал, отвечал на возникающие вопросы, был доброжелателен, внимателен, старался учесть пожелания всех участников экскурсии. Безопасно вёл машину, а проездили мы с ним 14 часов. Рекомендую эту экскурсию к посещению!

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Н
Вдоль берегов Петрозаводска - на деревянной ладье
Дата посещения: 11 июл 2026
Отлично
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И
Сортавала - с карелкой
Дата посещения: 22 мая 2026
Очень рады, что нашим экскурсоводом была Светлана.
Мы погрузились в историю города, у знали много нового, прошли по самому интересному маршруту.
Светлана
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встретила нас в национальном костюме, профессионал своего дела, влюбленный в родной край.
Несмотря на дождь, наша прогулка была очень захватывающей и интересной Спасло большое!
Приедем еще!
От души рекомендуем нашего прекрасного гида - Светлану

Очень рады, что нашим экскурсоводом была Светлана.
Очень рады, что нашим экскурсоводом была Светлана.
Очень рады, что нашим экскурсоводом была Светлана.
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