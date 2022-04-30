Экскурсии по Карельской республике

Экскурсии в городах Карельской республики

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Карельской республике или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Петрозаводск
Сортавала
Валдай
Медвежьегорск
Лахденпохья
Шуя

Индивидуальные экскурсии

Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
от
5400
за всё
Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества
Петрозаводск
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
13000
за всё
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Сортавала
Индивидуальная экскурсия Марциальные воды и водопад Кивач
Индивидуальная экскурсия Марциальные воды и водопад Кивач
8600
за всё
Смешанная: автобусная и пешеходная
Петрозаводск
Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
от
8000
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Петрозаводск
Индивидуальная экскурсия Золотое кольцо Карелии
Индивидуальная экскурсия Золотое кольцо Карелии
10400
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Петрозаводск
Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала
Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала
16200
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Петрозаводск
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
13400
за всё
Начните исследовать Карелию с живописных локаций окрестностей города Сортавала
Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и Ладожские шхеры из Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и Ладожские шхеры из Сортавала
28500
за всё
Сортавала
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
890
за чел.
Автомобильное путешествие начнется в 20 километрах от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя
Петрозаводск

Групповые экскурсии

На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
2600
за чел.
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Сортавала
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
2500
за чел.
Скалистые берега, хвойные леса, высадка на острове и предания сказочного края
Сортавала
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
4500
за чел.
Побывать на сокровенной земле и вдохновиться карельской природой
Сортавала
ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
от
18950
за чел.
СМАРТ Тур это пять дней свободы, приключений и ярких эмоций
Петрозаводск
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
от
13250
за чел.
Для тех кто хочет посвятить себя важнейшей достопримечательности Карелии - природе
Петрозаводск
5 чудес Карелии в трехдневном туре
5 чудес Карелии в трехдневном туре
от
20900
за чел.
Каждое воскресенье мы думаем о том, что еще денечек выходных был бы очень кстати
Петрозаводск
Главное в Карелии: от водопада Кивач до Валаама
Главное в Карелии: от водопада Кивач до Валаама
от
20900
за чел.
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
Петрозаводск
Валаам и Ладожские шхеры
Валаам и Ладожские шхеры
4500
за чел.
Сортавала
Большая SUP-прогулка к открытой Ладоге
Большая SUP-прогулка к открытой Ладоге
6500
за чел.
Провести полный день в заповедных местах озера с остановками на живописных островах
Сортавала

Обзорные по городам

Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
18500
за чел.
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Петрозаводск
Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
от
8000
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Петрозаводск
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
990
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Петрозаводск
Пешеходная экскурсия по Петрозаводску
Пешеходная экскурсия по Петрозаводску
5
1 отзыв
500
за чел.
Пешеходная
Петрозаводск
ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
от
18950
за чел.
СМАРТ Тур это пять дней свободы, приключений и ярких эмоций
Петрозаводск
Главное в Карелии: от водопада Кивач до Валаама
Главное в Карелии: от водопада Кивач до Валаама
от
20900
за чел.
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
Петрозаводск
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
890
за чел.
Автомобильное путешествие начнется в 20 километрах от Петрозаводска, рядом с мостом через реку Шуя
Петрозаводск
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
990
за чел.
Сортавала
Самобытная Карелия
Самобытная Карелия
от
3900
за всё
Выставка петроглифов, знакомство с художником-исследователем и чайный мастер-класс
Петрозаводск

Билеты

Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
Аудиоэкскурсия по горному парку «Рускеала» с билетом
990
за чел.
Сортавала

Водные прогулки

На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
На катере по Ладожским шхерам: групповая прогулка
2600
за чел.
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Сортавала
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
На катере по Ладожским шхерам: индивидуальная прогулка
13000
за всё
Из центра Сортавалы навстречу заповедным пейзажам, волнам и ветру в волосах
Сортавала
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
Прогулка на катере «Кружево Ладожских шхер»
2500
за чел.
Скалистые берега, хвойные леса, высадка на острове и предания сказочного края
Сортавала
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
2в1: прогулка на катере к острову Валаам и по Ладожским шхерам
4500
за чел.
Побывать на сокровенной земле и вдохновиться карельской природой
Сортавала
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
6900
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Петрозаводск
Святой остров Валаам
Святой остров Валаам
5900
за чел.
Смешанная: автобусная, пешеходная, с переездом на катере, паломническая
Петрозаводск
Остров Кижи
Остров Кижи
5
1 отзыв
4050
за чел.
Смешанная: с переездом по озеру на скоростном катере, пешеходная
Петрозаводск
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере по Ладожским шхерам из Сортавала
13400
за всё
Начните исследовать Карелию с живописных локаций окрестностей города Сортавала
Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и Ладожские шхеры из Сортавала
Индивидуальная прогулка на катере на Валаам и Ладожские шхеры из Сортавала
28500
за всё
Сортавала

Туры на автомобиле

Природа, культура и кухня Карелии
Природа, культура и кухня Карелии
42900
за чел.
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Петрозаводск
Активный отдых в Карелии
Активный отдых в Карелии
47900
за чел.
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Петрозаводск
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи
5450
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Петрозаводск
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые мосты
6900
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Петрозаводск
Индивидуальная экскурсия Марциальные воды и водопад Кивач
Индивидуальная экскурсия Марциальные воды и водопад Кивач
8600
за всё
Смешанная: автобусная и пешеходная
Петрозаводск
Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Индивидуальная обзорная экскурсия по Петрозаводску
от
8000
за всё
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Петрозаводск
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
990
за чел.
Смешанная: автобусная и пешеходная
Петрозаводск
Старинное вепсское село Шелтозеро и малиновый кварцит в Шокше
Старинное вепсское село Шелтозеро и малиновый кварцит в Шокше
2300
за чел.
Автобусная, пешеходная, экскурсия по музею, выступление хора
Петрозаводск
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
1800
за чел.
Автобусная
Петрозаводск

Гастрономические туры

Природа, культура и кухня Карелии
Природа, культура и кухня Карелии
42900
за чел.
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Петрозаводск
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
4.7
13 отзывов
2000
за всё
Стрит-фуд, необычные национальные блюда, чайная церемония по-карельски и беседы о местной кухне
Петрозаводск
Рубчойла - тайник карельского зодчества
Рубчойла - тайник карельского зодчества
5
6 отзывов
от
4000
за всё
Погрузиться в быт олонецких карелов, оценить местную кухню и услышать легенды саамского озера
Петрозаводск
В краю уснувших деревень
В краю уснувших деревень
11550
за всё
Программа с этническим уклоном «В краю уснувших деревень», по индивидуальной программе
Петрозаводск

Экскурсионные туры на несколько дней

Природа, культура и кухня Карелии
Природа, культура и кухня Карелии
42900
за чел.
Посетить горный парк и Онежскую набережную, обнять хаски и научиться печь калитки
Петрозаводск
Активный отдых в Карелии
Активный отдых в Карелии
47900
за чел.
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Петрозаводск
Водопады, рускеальский каньон и этнопарк
Водопады, рускеальский каньон и этнопарк
15900
за чел.
Познакомиться со столицей, прочувствовать магию весны и обнять хаски
Петрозаводск
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
Тур-знакомство: Петрозаводск, Кижи и «Рускеала»
18500
за чел.
Изучить основные достопримечательности и отдохнуть в тишине карельской земли
Петрозаводск
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
Фантастическая природа Карелии: Рускеала и Ладожские шхеры
8195
за чел.
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Сортавала
Соловки: архитектура, природа, история
Соловки: архитектура, природа, история
24500
за чел.
Прокатиться по Белому морю, посетить Соловецкий кремль и каменные лабиринты
Петрозаводск
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
8525
за чел.
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Сортавала
Карельский уикенд
Карельский уикенд
11900
за чел.
Подняться на гору Сампо, пройтись по Онежской набережной, посетить Кижи
Петрозаводск
ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
ТОП-10 Карелии в пятидневном туре
от
18950
за чел.
СМАРТ Тур это пять дней свободы, приключений и ярких эмоций
Петрозаводск

Последние отзывы об экскурсиях по Карельской республике

  • А
    Анна
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Спасибо большое Ярославу за интересную, познавательную и красивую экскурсию. Мы с дочкой впервые в Карелии, поездку организовывала самостоятельно и нисколько не пожалела, что купила эту экскурсию по водопадам. Ярослав всегда на связи, отвечает на все организационные вопросы, пишет о месте встречи заранее, очень ответственно подходит к своему делу, много интересного рассказывает в пути. Очень советую его экскурсии. Спасибо вам большое!
  • З
    Зинаида
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Прогулки на SUP-борде по Ладожским шхерам
    Все очень понравилось, остались в полном восторге. Это было наше первое знакомство с SUP-бордами, Наталья и Александр все наглядно показали и рассказали, помогали при трудностях. Атмосфера была очень дружественная, получили незабываемые эмоции, очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, рекомендуем всем, не пожалеете.
  • Э
    Эльвина
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Петрозаводск для гурманов: попробуйте город на вкус
    Спасибо большое за душевную экскурсию, я получила большое удовольствие! Прекрасный гид, неравнодушный к своему делу человек, умеющий передать любовь к своей малой родине через интересный рассказ об архитектуре, исторических персонажах, местных обычаях … Время пролетело незаметно! Ещё я бы хотела отметить умение чутко улавливать интересы в какой-то конкретной тематике и раскрывать ее чуть подробнее, формировать маршрут по пожеланиям и корректировать маршрут по ходу в зависимости от желаний посмотреть памятник или, наоборот, не смотреть его и пойти дальше. Благодарю и наилучшие рекомендации!
  • М
    Мария
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Отличная экскурсия! Всей семье очень понравилось. Ярослав, рассказывал интересно и увлекательно. Спасибо!
  • С
    Светлана
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: «Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
    Наша экскурсия была расширенной и мы проехали до Марциальных вод и Гирваса, помимо Долины 1000 Зайцев и водопада Кивач. Елена сшибает наповал своей энергией, как тот самый водопад по весне))) Очень живая и открытая, предупредительная и по-детски восторженная, особенно когда излагает легенды и истории своего края))) Как пожелание, хочется посоветовать немного структурировать повествование и не стараться выложить все свои необъятные знания о крае в одной экскурсии))) Это позволит упорядочить полученную информацию и соотнести с увиденными достопримечательностями) В целом экскурсия прошла интересно, Елена сумела показать и рассказать о самых примечательных уголках этой части Карелии.
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Замечательная экскурсия! Интересно, красиво, познавательно и уютно в дороге. Спасибо организаторам!!!
  • К
    Ксения
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Очень понравилась экскурсия! Индивидуальное отношение к каждому туристу, приятные вкусные сюрпризы, фото, музыка, очень интересно и захватывающе! Даже в морозную и ветреную погоду
  • А
    Алина
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Сортавала - самый финский город России
    Все очень понравилось. Татьяна увлечённый профессионал своего дела, знает много интересного и легко подаёт информацию. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Cортавала и ее живописные окрестности
    Замечательное путешествие! Восторг! Отличный гид! Огромное желание посетить еще раз Карелию вместе с ним! Спасибо!
  • В
    Вероника
    28 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Душевная прогулка по Петрозаводску
    Погуляли с Еленой душевно по городу;) Материал по истории города понятный и структурированный, получала ответы на все вопросы. Гид увлечена своей профессией: изучает архивы истории, даже в конце экскурсии выслала ссылки и тексты что дополнительно почитать. Ещё и подарок неожиданно вручила)) Какой не буду писать, но очень полезный и все его стараются привезти из Карелии. Вообщем рекомендую, кто готов послушать реальную, а не приукрашенную историю Карелии и неспешно прогуляться по городу;)
  • О
    Ольга
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Почувствовать Петрозаводск: особенная пешеходная прогулка
    Название экскурсии очень четко отражает содержание. Почувствовать - ключевое слово. Гид Анжелика в прямом смысле дает возможность почувствовать Петрозаводск на вкус, окружает заботой своих туристов, заражает своей любовью к Петрозаводску и к родной Карелии. То, с каким светом в глазах она рассказывает, невозможно забыть. Обязательно буду рекомендовать Анжелику всем своим друзьям, отправляющимся в Карелию. Три часа экскурсии просто пролетели. Во время прогулки мы обмолвились, что у одного из нас скоро день Рождения и поэтому мы приехали в Петрозаводск. Каково же было удивление, когда Анжелика поздравила в день Рождения именинника. Это так ценно и важно - искренность, забота, уважение… Благодаря Анжелике у нас была возможность не только познакомится с городом Петразоводск, но и прочувствовать коренных жителей Карелии, их добрые сердца, несмотря на суровый северный климат.
  • О
    Ольга
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ваш идеальный день в Карелии
    Наша экскурсия состоялась в день Рождения. Это было прекрасное начало личного нового года жизни. Спокойствие и умиротворение природы Карелии дарит ощущение силы и уверенности в себе и завтрашнем дне. Пусть Вас не пугает гора Сампо. Даже если Вы не спортсмен, и Вам не 20 лет, преодолеть подъем реально.)) Огромное спасибо нашему гиду - Александре! Интересный рассказ, она дает время побыть наедине с природой, позволяет самим регулировать время пребывания в том или ином месте. Рядом с ней чувствуешь себя свободным. Формат индивидуальной экскурсии нам очень понравился, конечно, благодаря Александре. В каждом путешествии мы стремимся попробовать блюда национальной кухни не только в ресторанах, но и в небольших кафе (для знающих местных жителей). В этой экскурсии была прекрасная возможность попробовать рыбные блюда в чудесном придорожном кафе "Рыбка". Уютно, вкусно, доброжелательно… - очень душевно. Когда мы еще раз поедем в Карелию, то обязательно туда заглянем. Не буду подробно рассказывать про каждую остановку этого путешествия, скажу лишь, что все они стоят того, чтобы там побывать, увидеть и вдохнуть красоту Карелии.
  • Е
    Елена
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Петрозаводск: прогулка для тех, кто здесь впервые
    Спасибо Веронике за экскурсию по центру Петрозаводска! Она очень старалась нас удивить, показать все интересные памятники, рассказать об удивительных фактах. А также представить город в разные периоды развития. ВСе было очень доброжелательно, с интересом и подарками) И отдельное спасибо за фотографии: получили оперативно.
  • Е
    Елена
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Петрозаводска - в гости к хаски и северным оленям
    Я в жизни не видела столько собак породы хаски! Они такие радостные и энергичные) Вообще, познакомиться с вотчиной карельского Деда Мороза оказалось интересно даже взрослым. Кроме хаски здесь проживают северные олени, много других животных. Чего стоит артистичный енот! Спасибо Александре за это маленькое приключение! Она своевременно обо всем предупреждает, настраивает на нужный лад, много рассказывает про Карелию и Петрозаводск. Всем советую хаски-терапию и олени - терапию)
  • Е
    Елена
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ваш идеальный день в Карелии
    Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по основным природным памятникам вблизи Петрозаводска. Мы поймали чудесную погоду: солнышко, голубое весеннее небо, тепло. Этот день должен был стать особенным для моей подруги - мы праздновали день рождения. И это получилось! Очень атмосферно, с любой к природе и истории Карелии, хватило времени на отдых, фотографирование, обсуждение. И, конечно, доброжелательная и улыбчивая Александра, которая создавала эту атмосферу. Она прекрасно водит автомобиль, с любовью рассказывает о своей малой родине, с шутками, карельской музыкой и подарками.
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Душевная прогулка по Петрозаводску
    Экскурсия интересная, весёлая. Приятное впечатление от гида и города. Ни на минуту не заскучали. Елена увлекательно рассказывает об истории народа, его быте, менталитете, мифологии. Спасибо за подарки и чудесное настроение!
  • М
    Мария
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Увлекательная экскурсия с потрясающими видами. Было интересно слушать гида, а также была очень занимательная добыча граната.
  • А
    Анастасия
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Экскурсия прошла очень познавательно и интересно. Ярослав отличный рассказчик, спасибо за экскурсию)
  • С
    Светлана
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Здравствуйте. Мне очень понравилась экскурсия Гид Ярослав замечательный. Много интересной информации, хороший маршрут, не совсем повезло с таянием снега, но это от гида не зависит. Замечательно что нас было всего четыре человека и мы везде были столько сколько хотелось. мне все понравилось очень советую.
  • П
    Поперняк
    17 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
    Это было потрясающе! Великолепнейшая природа, увлекательное повествование, уютный огромный автобус только для нас двоих! Ярослав очень приятный человек и интересный рассказчик, отвечал абсолютно на все вопросы. Помимо всего, хотелось бы поблагодарить за посещение очень вкусной и дешевой столовой, нам очень понравилась)))
ХОРОШО
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