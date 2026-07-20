Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Карелии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Индивидуальные экскурсии
4.8
11 отзывов
22270
₽
за всё
Однодневная экскурсия из Петрозаводска к must-see-местам Карелии
5
1 отзыв
14900
₽
за всё
Побывать в одной из атмосферных локаций и получить профессиональные снимки на память
22000
₽
за всё
Забрать на память красный самоцвет, погулять по лесу и увидеть панораму с горы Хийденвуори
5
1 отзыв
12500
₽
за чел.
25 км адреналина, лесной красоты и увлекательной истории
5
6 отзывов
2340
₽
за всё
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
4.9
16 отзывов
17990
₽
за всё
Прогулка по нетипичному маршруту среди Ладожских шхер на комфортабельном 5-местном катере
5
25 отзывов
29800
₽
за всё
Посвятить день сказочной природе, истории и преданиям Карелии
5
1 отзыв
17000
₽
за всё
Узнать историю карельского мрамора и ощутить магию северной природы
5
3 отзыва
5000
₽
за всё
По самым красивым уголкам города или его живописным окрестностям
Групповые экскурсии
2900
₽
за чел.
Увидеть диких и экзотических животных в природных ландшафтах
4500
₽
за чел.
Увидеть древние святилища саамов и подняться на пик острова над Белым морем
4.5
7 отзывов
8500
₽
за чел.
Немецкий Кузов, тюлени, белухи и Соловки - за 1 день
34700
₽
за чел.
Отправиться в Соловецкий монастырь, посетить храмы, скиты, кремль и полюбоваться пейзажами
13300
₽
за чел.
Святая обитель, Секирная гора и панорамы Белого моря
5
2 отзыва
800
₽
за чел.
Окунуться в советскую эпоху через живопись, личные истории художника и атмосферу старой Сортавалы
5
3 отзыва
2500
₽
за чел.
и узнать о нём! (в мини-группе)
4940
₽
за чел.
Один день среди первозданной природы - для отдыха, вдохновения и полной перезагрузки
Обзорные по городам
5
6 отзывов
2340
₽
за всё
Насладиться променадом по набережной и совершить путешествие вглубь трех столетий
3.5
2 отзыва
5040
₽
за всё
Познавательная интерактивная прогулка по городу
5
3 отзыва
3000
₽
за чел.
Увидеть Онежское озеро, гранитную набережную и городские панорамы с природной смотровой
17800
₽
за чел.
Двухдневное погружение в магию Севера - с проживанием в отеле
39500
₽
за всё
Приглашаем вас сбежать от городской суеты в дикую природу Северного Приладожья, где нас ждут тихие леса, отвесные скалы и кристально чистые озера. Мы ...
12700
₽
за чел.
Из Сортавалы или Петербурга - исследовать самые интересные и живописные места Карелии
9400
₽
за чел.
Из Сортавалы или Петербурга - исследовать самые интересные и живописные места Карелии
4.6
16 отзывов
790
₽
за чел.
Город на пути к главным пейзажам Карелии… или нечто большее?
5900
₽
за чел.
Познакомиться с историей, культурой и вкусами столицы Карелии
Билеты
500
₽
за чел.
Мы — проект, созданный с любовью и о любви. В нашем музее вас ожидает множество персонажей, выполненных из кедра одними из самых титулованных мастеров...
4.7
8 отзывов
1555
₽
за чел.
Аудиоэкскурсия по горному парку включает в себя посещение «Мраморного каньона» и проходит по наземной части парка. Провал «мраморное сердце» позволит ...
Водные прогулки
4500
₽
за чел.
Увидеть древние святилища саамов и подняться на пик острова над Белым морем
4.5
7 отзывов
8500
₽
за чел.
Немецкий Кузов, тюлени, белухи и Соловки - за 1 день
13300
₽
за чел.
Святая обитель, Секирная гора и панорамы Белого моря
4.9
16 отзывов
17990
₽
за всё
Прогулка по нетипичному маршруту среди Ладожских шхер на комфортабельном 5-местном катере
5
2 отзыва
24000
₽
за всё
Пройти по следам ледника, прокатиться на сапе и найти гранат в сердце дикой Карелии
5
3 отзыва
16000
₽
за чел.
Отправиться к главной святыне Ладоги, пройти на катере среди островов и подняться на смотровую
5
1 отзыв
5500
₽
за чел.
Ладожские шхеры, тишина острова и 3 часа на святой земле
5
2 отзыва
5500
₽
за чел.
Увидеть дачу в стиле финского романтизма, осмотреть скиты, часовни и монастырский сад (из Сортавалы)
Туры на автомобиле
4.8
11 отзывов
22270
₽
за всё
Однодневная экскурсия из Петрозаводска к must-see-местам Карелии
22000
₽
за всё
Забрать на память красный самоцвет, погулять по лесу и увидеть панораму с горы Хийденвуори
5
25 отзывов
29800
₽
за всё
Посвятить день сказочной природе, истории и преданиям Карелии
5
1 отзыв
17000
₽
за всё
Узнать историю карельского мрамора и ощутить магию северной природы
5
2 отзыва
24000
₽
за всё
Пройти по следам ледника, прокатиться на сапе и найти гранат в сердце дикой Карелии
4940
₽
за чел.
Один день среди первозданной природы - для отдыха, вдохновения и полной перезагрузки
4.9
9 отзывов
3990
₽
за чел.
Увидеть главные природные символы Карелии и познакомиться с её историей (из Петрозаводска)
4.6
9 отзывов
от
9000
₽
за всё
Увидеть знаковые природные локации Карелии и услышать истории региона от местных жителей
24000
₽
за всё
Увидеть каскады на реке Суна и Белую Гору, где добывали камень для Петербурга и Москвы
Гастрономические туры
4.6
9 отзывов
от
9000
₽
за всё
Увидеть знаковые природные локации Карелии и услышать истории региона от местных жителей
5
1 отзыв
3000
₽
за чел.
Увидеть водопад, древний вулкан и попробовать гастрономию региона
21650
₽
за чел.
Зимний маршрут от Онеги до Ладоги с экскурсиями, активным отдыхом и гастрономией
5900
₽
за чел.
Познакомиться с историей, культурой и вкусами столицы Карелии
4.9
8 отзывов
от
23000
₽
за всё
Подняться на гору, заехать в старинное село, увидеть первый курорт страны и прогуляться по экотропам
4.9
28 отзывов
11000
₽
за всё
Водопад Кивач, гора Сампо, палеовулкан Гирвас и Марциальные воды - за 1 день
4.9
57 отзывов
19000
₽
за всё
Мистические зайцы, волшебная гора, минеральная вода и живописный водопад
5
8 отзывов
2975
₽
за чел.
Откройте для себя удивительный мир Карелии комфортно в мини группе! В нашем туре вы сможете насладиться красотой исторического центра города, узнать о...
5
3 отзыва
от
10000
₽
за всё
Устроить перезагрузку, не выезжая из города, и узнать интересные факты о природе и гастрономии края
Последние отзывы об экскурсиях по Карелии
С
Дата посещения: 19 июл 2026
Маргарита прекрасна! Мы как-то сразу попали с ней в одну волну и два часа гуляли по городу как со старым другом. Очень приятное впечатление от экскурсии. Огромное спасибо!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Дата посещения: 19 июл 2026
Экскурсия была очень познавательная, экскурсовод хороший, очень интересно рассказывала
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Дата посещения: 18 июл 2026
Огромное Спасибо Константину за доброжелательность, готовность корректировать маршрут по запросу, человеческое обаяние и знание и любовь к Родному краю
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 22 июл 2026
Мастер-класс прошёл замечательно! Всё понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 18 июл 2026
Экскурсия прошла на отлично! Было познавательно и увлекательно, и просто здорово
Вам был полезен этот отзыв?
К
Дата посещения: 14 июл 2026
Очень понравилась прогулка! Спасибо Роману!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Дата посещения: 9 июл 2026
Поездка вышла замечательная: повезло с погодой, дождь пошёл, когда мы уже возвращались; водитель - гид Кирилл очень интересно рассказывал и
Вам был полезен этот отзыв?
З
Дата посещения: 9 июл 2026
Все было прекрасно! Узнали о жизни народа карел, историю Карельского края, посетили музей Любовь и голуби, Кижи, Петровские штольни, набрали
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 11 июл 2026
Отлично
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 22 мая 2026
Очень рады, что нашим экскурсоводом была Светлана.
Мы погрузились в историю города, у знали много нового, прошли по самому интересному маршруту.
Светлана
Мы погрузились в историю города, у знали много нового, прошли по самому интересному маршруту.
Светлана
Вам был полезен этот отзыв?