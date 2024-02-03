Покататься по трассам курортов "Аджигардак" и "Завьялиха" и отдохнуть в компании единомышленников
Не важно, какой у тебя опыт, комплексы оснащены трассами всех уровней сложности, в том числе учебным склоном и фрирайд-зоной для профи.
Можно кататься даже после заката и делать эффектные фото с подсветкой! А в этом поможет фотограф, который никого не оставит без классных снимков.
В стоимость уже включено вводное занятие с инструктором, желающие смогут взять дополнительные уроки, покататься на ватрушках, сходить в баню и сменить лыжи и сноуборд на коньки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8 990 ₽
Описание
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.
Программа тура по дням
Выезд
Отправление автобуса от ТЦ «Мега» (Казань) в 19:00. Присоединиться можно и в Набережных Челнах. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Но переживать не стоит, едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.
Горнолыжный комплекс «Аджигардак» и вечеринка
В гостиницу приедем ориентировочно к 09:00. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Аджигардак», где есть 9 трасс различного уровня сложности (частично с подсветкой) и фрирайд-маршрут для профессионалов общей протяжённостью около 3600 метров. Занятие фрирайдом допустимо только подготовленным и опытным туристам. Доступ на фрирайд-зону запрещён без сопровождения инструктора комплекса.
Сегодня для всех будет проведено вводное занятие, после чего до 17:00 будем знакомиться с трассами курорта и наслаждаться активным отдыхом. Желающие смогут задержаться на склонах и прокатиться по склонам с подсветкой. Гостиница находится в шаговой доступности. Все дни путешествия с нами будет фотограф, который никого не оставит без классных снимков. На территории комплекса есть кафе, ресторан, каток, прокат снаряжения, горка для тюбинга, бани.
В 19:00 соберёмся вместе на ужин и устроим вечеринку.
Горнолыжный курорт «Завьялиха» и отправление в Казань
В 09:00 соберёмся вместе на завтрак. В 10:00 выезжаем в сторону горнолыжного курорта «Завьялиха», где в нашем распоряжении будет 8 трасс различного уровня сложности. Хвойные деревья, пушистый и блестящий на солнце снежок, отличная компания, фотограф и около 15 км для катания на лыжах и сноуборде — что ещё нужно для счастья? Сегодня на склонах мы до 15:00.
На комфортабельном автобусе возвращаемся в Казань. По дороге ночью остановимся в Набережных Челнах.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00Завершение: Прибытие ночью на следующий день после тура - Набережные Челны 02:30 / Казань, ТЦ «Мега», 05:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.