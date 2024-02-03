Из Казани к склонам Урала: горнолыжная тусовка с фотографом и вечеринкой

Индивидуальный тур в Казани

Покататься по трассам курортов "Аджигардак" и "Завьялиха" и отдохнуть в компании единомышленников

За 2 дня обкатаем трассы сразу двух курортов Урала — «Аджигардак» и «Завьялиха».

Не важно, какой у тебя опыт, комплексы оснащены трассами всех уровней сложности, в том числе учебным склоном и фрирайд-зоной для профи.

Можно кататься даже после заката и делать эффектные фото с подсветкой! А в этом поможет фотограф, который никого не оставит без классных снимков.

В стоимость уже включено вводное занятие с инструктором, желающие смогут взять дополнительные уроки, покататься на ватрушках, сходить в баню и сменить лыжи и сноуборд на коньки.
Из Казани к склонам Урала: горнолыжная тусовка с фотографом и вечеринкой
Из Казани к склонам Урала: горнолыжная тусовка с фотографом и вечеринкой
Из Казани к склонам Урала: горнолыжная тусовка с фотографом и вечеринкой
Из Казани к склонам Урала: горнолыжная тусовка с фотографом и вечеринкой
Из Казани к склонам Урала: горнолыжная тусовка с фотографом и вечеринкой
Из Казани к склонам Урала: горнолыжная тусовка с фотографом и вечеринкой
Из Казани к склонам Урала: горнолыжная тусовка с фотографом и вечеринкой
Из Казани к склонам Урала: горнолыжная тусовка с фотографом и вечеринкой
Из Казани к склонам Урала: горнолыжная тусовка с фотографом и вечеринкой
Ближайшие даты:
3
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.

Программа тура по дням

0 день

Выезд

Отправление автобуса от ТЦ «Мега» (Казань) в 19:00. Присоединиться можно и в Набережных Челнах. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Но переживать не стоит, едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.

1 день

Горнолыжный комплекс «Аджигардак» и вечеринка

В гостиницу приедем ориентировочно к 09:00. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Аджигардак», где есть 9 трасс различного уровня сложности (частично с подсветкой) и фрирайд-маршрут для профессионалов общей протяжённостью около 3600 метров. Занятие фрирайдом допустимо только подготовленным и опытным туристам. Доступ на фрирайд-зону запрещён без сопровождения инструктора комплекса.

Сегодня для всех будет проведено вводное занятие, после чего до 17:00 будем знакомиться с трассами курорта и наслаждаться активным отдыхом. Желающие смогут задержаться на склонах и прокатиться по склонам с подсветкой. Гостиница находится в шаговой доступности. Все дни путешествия с нами будет фотограф, который никого не оставит без классных снимков. На территории комплекса есть кафе, ресторан, каток, прокат снаряжения, горка для тюбинга, бани.

В 19:00 соберёмся вместе на ужин и устроим вечеринку.

Горнолыжный комплекс «Аджигардак» и вечеринкаГорнолыжный комплекс «Аджигардак» и вечеринкаГорнолыжный комплекс «Аджигардак» и вечеринкаГорнолыжный комплекс «Аджигардак» и вечеринкаГорнолыжный комплекс «Аджигардак» и вечеринка
2 день

Горнолыжный курорт «Завьялиха» и отправление в Казань

В 09:00 соберёмся вместе на завтрак. В 10:00 выезжаем в сторону горнолыжного курорта «Завьялиха», где в нашем распоряжении будет 8 трасс различного уровня сложности. Хвойные деревья, пушистый и блестящий на солнце снежок, отличная компания, фотограф и около 15 км для катания на лыжах и сноуборде — что ещё нужно для счастья? Сегодня на склонах мы до 15:00.

На комфортабельном автобусе возвращаемся в Казань. По дороге ночью остановимся в Набережных Челнах.

Горнолыжный курорт «Завьялиха» и отправление в КазаньГорнолыжный курорт «Завьялиха» и отправление в КазаньГорнолыжный курорт «Завьялиха» и отправление в КазаньГорнолыжный курорт «Завьялиха» и отправление в Казань

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00
Завершение: Прибытие ночью на следующий день после тура - Набережные Челны 02:30 / Казань, ТЦ «Мега», 05:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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