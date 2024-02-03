В гостиницу приедем ориентировочно к 09:00. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Аджигардак», где есть 9 трасс различного уровня сложности (частично с подсветкой) и фрирайд-маршрут для профессионалов общей протяжённостью около 3600 метров. Занятие фрирайдом допустимо только подготовленным и опытным туристам. Доступ на фрирайд-зону запрещён без сопровождения инструктора комплекса.

Сегодня для всех будет проведено вводное занятие, после чего до 17:00 будем знакомиться с трассами курорта и наслаждаться активным отдыхом. Желающие смогут задержаться на склонах и прокатиться по склонам с подсветкой. Гостиница находится в шаговой доступности. Все дни путешествия с нами будет фотограф, который никого не оставит без классных снимков. На территории комплекса есть кафе, ресторан, каток, прокат снаряжения, горка для тюбинга, бани.

В 19:00 соберёмся вместе на ужин и устроим вечеринку.