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Наша «Пешка выходит в ферзи» — шутили авиастроители в годы ВОВ. «Пе-2», выпускаемый в Казани, был признан лучшим бомбардировщиком тех лет. Здесь производили и пассажирский «Ил-62», служивший бортом №1 для первых лиц СССР.



О достижениях казанцев в авиастроении свидетельствуют история и архитектура микрорайона Соцгород, с которым мы и познакомимся на экскурсии.