Наша «Пешка выходит в ферзи» — шутили авиастроители в годы ВОВ. «Пе-2», выпускаемый в Казани, был признан лучшим бомбардировщиком тех лет. Здесь производили и пассажирский «Ил-62», служивший бортом №1 для первых лиц СССР.
О достижениях казанцев в авиастроении свидетельствуют история и архитектура микрорайона Соцгород, с которым мы и познакомимся на экскурсии.
О достижениях казанцев в авиастроении свидетельствуют история и архитектура микрорайона Соцгород, с которым мы и познакомимся на экскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Соцгород был спроектирован московскими архитектурными мастерскими для казанских авиастроителей как прообраз города мечты. Микрорайон и сегодня представляет собой идеальное пространство для проживания горожан. И вы поймёте — почему.
Вы увидите:
- Как выглядит пространство города мечты
- Как жили специалисты, причастные к созданию советского авиапрома
- Какими дорогами ходил создатель цельнометаллического самолётостроения СССР Андрей Туполев
Вы узнаете:
- Где в Соцгороде жили лётчики — Герои Советского Союза Михаил Симонов и Александр Васильченко
- Как связан Соцгород с «ночными ведьмами» и «дневными фуриями»
- Где жил основатель космической отрасли Советского Союза Сергей Королев
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Крылья Советов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 220 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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