Соцгород: сталинский ампир и самолёты

Погулять по городу мечты и окунуться в историю казанского авиастроения
Наша «Пешка выходит в ферзи» — шутили авиастроители в годы ВОВ. «Пе-2», выпускаемый в Казани, был признан лучшим бомбардировщиком тех лет. Здесь производили и пассажирский «Ил-62», служивший бортом №1 для первых лиц СССР.

О достижениях казанцев в авиастроении свидетельствуют история и архитектура микрорайона Соцгород, с которым мы и познакомимся на экскурсии.
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Соцгород: сталинский ампир и самолёты
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Соцгород был спроектирован московскими архитектурными мастерскими для казанских авиастроителей как прообраз города мечты. Микрорайон и сегодня представляет собой идеальное пространство для проживания горожан. И вы поймёте — почему.

Вы увидите:

  • Как выглядит пространство города мечты
  • Как жили специалисты, причастные к созданию советского авиапрома
  • Какими дорогами ходил создатель цельнометаллического самолётостроения СССР Андрей Туполев

Вы узнаете:

  • Где в Соцгороде жили лётчики — Герои Советского Союза Михаил Симонов и Александр Васильченко
  • Как связан Соцгород с «ночными ведьмами» и «дневными фуриями»
  • Где жил основатель космической отрасли Советского Союза Сергей Королев

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка «Крылья Советов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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