Что вас ожидает:

Раифский Богородицкий монастырь

Монастырь основан в XVII веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье — складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.

Вы увидите:

Церковь во имя Святых преподобных Отцов в Синае и Раифе избиенных, от которой и произошло название монастыря;

Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии;

Озеро Раифское, «неквакующих» лягушек, великолепный сосновый лес;

Часовню, освящённую патриархом с источником «святой воды».

Вы посетите:

Собор Троицы Живоначальной (Троицкий собор);

Собор Грузинской иконы Божией Матери, где находится святыня монастыря — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы;

В свободное от церковной службы время можно будет услышать пение монастырского квартета «Притча».

После экскурсии у вас будет возможность посетить церковные лавки, заказать требы, помолиться у святых икон, набрать воды из святого источника, а также прогуляться по берегу Раифского озера и купить Раифские сувениры.

«Храм всех религий» (внешний осмотр)

В основе которого идея о том, что все религии Мира — едины. Все они ведут к свету и добру. Это смелая идея соединить в одном архитектурном строении, казалось бы, не сочетаемое. Комплекс объединяет 16 Мировых религий (в том числе и исчезнувших).

Если большая часть известнейших казанских соборов и мечетей была построена в эпоху Средневековья, то Храм всех религий был возведен совсем недавно. Впрочем, юный возраст не мешает этому выдающемуся сооружению вот уже на протяжении 20 лет оставаться одним из самых почитаемых туристами мест России. Сейчас Храм всех религий в Казани является одним из самых интересных архитектурных памятников города на Волге.

В нём мирно соседствуют между собой культовые сооружения:

Христианства

Иудаизма

Ислама и других религий

Этот выдающийся комплекс расположен в посёлке Старое Аракчино, который сейчас входит в городскую черту Казани. Место, где находится Храм всех религий, позволяет ему существовать в относительной дали от шума и суеты огромного мегаполиса и окружать себя атмосферой умиротворения и покоя.

Важная информация: