Экскурсия в Раифский монастырь и Храм всех религий

В 30 километрах от Казани находится уголок спокойствия - Раифский Богородицкий монастырь

5
2 отзыва
В 30 километрах от Казани находится уголок спокойствия — Раифский Богородицкий монастырь.

На сегодняшний день это самый большой мужской монастырь в Татарстане.

Вы посетите Троицкий собор, прогуляетесь по берегу озера Раифское и сможете набрать святую воду.

На обратном пути вы увидите необычный храм — Храм всех религий.

В архитектуре Храма вы сможете увидеть элементы 16 религий.
Экскурсия в Раифский монастырь и Храм всех религий
Экскурсия в Раифский монастырь и Храм всех религий
Экскурсия в Раифский монастырь и Храм всех религий
Экскурсия в Раифский монастырь и Храм всех религий
Экскурсия в Раифский монастырь и Храм всех религий
Экскурсия в Раифский монастырь и Храм всех религий

Что вы увидите 🤩

  • Храм всех религий
  • Раифский Богородицкий монастырь (комплекс)

Что вас ожидает:

    Раифский Богородицкий монастырь
    Монастырь основан в XVII веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье — складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ Пресвятой Богородицы (XVII в). На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.

    Вы увидите:

    • Церковь во имя Святых преподобных Отцов в Синае и Раифе избиенных, от которой и произошло название монастыря;
    • Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии;
    • Озеро Раифское, «неквакующих» лягушек, великолепный сосновый лес;
    • Часовню, освящённую патриархом с источником «святой воды».

    Вы посетите:

    • Собор Троицы Живоначальной (Троицкий собор);
    • Собор Грузинской иконы Божией Матери, где находится святыня монастыря — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы;
    • В свободное от церковной службы время можно будет услышать пение монастырского квартета «Притча».
    • После экскурсии у вас будет возможность посетить церковные лавки, заказать требы, помолиться у святых икон, набрать воды из святого источника, а также прогуляться по берегу Раифского озера и купить Раифские сувениры.
    «Храм всех религий» (внешний осмотр)
    В основе которого идея о том, что все религии Мира — едины. Все они ведут к свету и добру. Это смелая идея соединить в одном архитектурном строении, казалось бы, не сочетаемое. Комплекс объединяет 16 Мировых религий (в том числе и исчезнувших).
    Если большая часть известнейших казанских соборов и мечетей была построена в эпоху Средневековья, то Храм всех религий был возведен совсем недавно. Впрочем, юный возраст не мешает этому выдающемуся сооружению вот уже на протяжении 20 лет оставаться одним из самых почитаемых туристами мест России. Сейчас Храм всех религий в Казани является одним из самых интересных архитектурных памятников города на Волге.

    В нём мирно соседствуют между собой культовые сооружения:

    • Христианства
    • Иудаизма
    • Ислама и других религий
    • Этот выдающийся комплекс расположен в посёлке Старое Аракчино, который сейчас входит в городскую черту Казани. Место, где находится Храм всех религий, позволяет ему существовать в относительной дали от шума и суеты огромного мегаполиса и окружать себя атмосферой умиротворения и покоя.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду, соответствующую религиозным местам и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-40 человек
    Взрослые
    750 ₽
    Дети 7-14 лет
    700 ₽
    Пенсионеры
    700 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • проезд на комфортабельных автобусах
    • обслуживание профессиональными гидами
    • вход на территорию Раифского монастыря в составе экскурсионной группы.
    Что не входит
    • личные расходы
    • радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра – 100 руб. /чел.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Ул. Баумана, д. 19 (ст. м. "Площадь Тукая")
    Завершение: Ул. Баумана, станция метро "Площадь Тукая"
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Ежедневно в 10:00

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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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