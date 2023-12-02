Горнолыжная тусовка в горах Южного Урала с выездом из Казани

Обкатать трассы сразу 2 курортов, напариться в бане и попозировать фотографу

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
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Ответы на вопросы
Весёлой компанией будем кататься по склонам Уральских гор сразу на 2 горнолыжных комплексах — «Банное» и «Абзаково»! Первый является лучшим курортом на Урале, а второй представляет собой целый спортивно-оздоровительный центр с 13 трассами всех категорий. Поэтому тур подойдёт как для новичков, так и для опытных горнолыжников и сноубордистов.

По вечерам будем устраивать вечеринки с жаркой баней и прыжками в сугробы! Всё время с нами будет фотограф-видеограф, который обеспечит нас классным контентом! Выезжаем из Казани и сможем подхватить вас в Набережных Челнах и Уфе.
Горнолыжная тусовка в горах Южного Урала с выездом из Казани
Горнолыжная тусовка в горах Южного Урала с выездом из Казани
Горнолыжная тусовка в горах Южного Урала с выездом из Казани
Горнолыжная тусовка в горах Южного Урала с выездом из Казани
Горнолыжная тусовка в горах Южного Урала с выездом из Казани
Горнолыжная тусовка в горах Южного Урала с выездом из Казани
Горнолыжная тусовка в горах Южного Урала с выездом из Казани
Горнолыжная тусовка в горах Южного Урала с выездом из Казани
Горнолыжная тусовка в горах Южного Урала с выездом из Казани
Ближайшие даты:
2
дек
10
фев
16
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.

Программа тура по дням

0 день

Выезд

Отправление автобуса от ТЦ «Мега» (Казань) в 19:00. Присоединиться можно в Набережных Челнах и Уфе. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Но переживать не стоит, едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.

1 день

Горнолыжный комплекс «Банное» и вечеринка с баней

На турбазу приедем ориентировочно к 10:30. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Банное», который является лучшим курортом на Урале. Находится он недалеко от аэропорта Магнитогорска (30 минут на машине), поэтому, при желании, возможно прилететь сегодня и присоединиться к группе утром (без ночного переезда на автобусе).

Курорт оснащён всем необходимым для комфортного отдыха. За дополнительную плату желающие смогут арендовать снаряжение, взять занятия с инструктором, покататься на лыжах, коньках и ватрушках. С нами будет фотограф-видеограф, поэтому без эффектных снимков вы точно не останетесь. Катаемся до 16:00, после чего возвращаемся на базу. Вечером нас ждёт вечеринка с жаркой баней! И кульминация дня — прыжки в сугроб!

Горнолыжный комплекс «Банное» и вечеринка с банейГорнолыжный комплекс «Банное» и вечеринка с банейГорнолыжный комплекс «Банное» и вечеринка с банейГорнолыжный комплекс «Банное» и вечеринка с банейГорнолыжный комплекс «Банное» и вечеринка с баней
2 день

Горнолыжный комплекс «Абзаково», вечеринка с баней и выезд в Казань

В 08:30 соберёмся вместе на завтрак. В 09:00 выезжаем в сторону горнолыжного курорта «Абзаково», который представляет собой спортивно-оздоровительный центр с собственным аквапарком, развлекательным центром, зоопарком, саунами и 13 трассами всех категорий. Работает 7 бугельных подъёмников и 2 канатно-кресельных дороги. Катаемся сегодня до 17:00.

Вечером нас вновь ждёт жаркая баня, вечеринка и прощальный ужин. Затем на нашем комфортабельном автобусе выезжаем в Казань. По дороге ночью остановимся в Уфе и Набережных Челнах.

Горнолыжный комплекс «Абзаково», вечеринка с баней и выезд в КазаньГорнолыжный комплекс «Абзаково», вечеринка с баней и выезд в КазаньГорнолыжный комплекс «Абзаково», вечеринка с баней и выезд в КазаньГорнолыжный комплекс «Абзаково», вечеринка с баней и выезд в Казань

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00
Завершение: Прибытие ночью на следующий день после тура - Уфа / Набережные Челны 02:30 / Казань, ТЦ «Мега», 05:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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