Отправиться в мини-путешествие со знатоком велодорог Татарстана
Вдоль и поперёк исколесил республику на велосипеде, создал крутые безопасные маршруты и предлагаю отправиться со мной в один из них. Мы поедем до Голубых озёр мимо деревушек, лугов, лесов и меандр Казанки.
Пригородные улочки, лесные тропинки, неторопливая река – обещаю, эта поездка наполнит вас позитивными эмоциями и невероятной внутренней энергией.
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Описание
Что вас ожидает
Лёгкий живописный маршрут
Проверенными велосипедными дорогами мы проедем деревни Малые и Большие Дербышки, Дербышкинский лес, который встретит нас свежими ароматами соснового бора и подлеском с берёзами, липами и осинами. Полюбуемся на изгибы реки, совершенно не похожей на ту, что закована в бетонные берега в центре Казани. И наконец выедем к Голубым озёрам. Невероятно чистая вода вырывается здесь с глубины 300 метров. По желанию в озёрах можно искупаться. Это взбодрит и придаст ещё больших сил на обратный путь.
Душевные увлекательные разговоры
Я люблю свой край и могу много рассказать о нём, например:
- откуда появились Голубые озёра и как они выглядели раньше,
- почему Казанка так значима для столицы республики и как она повлияла на становление города,
- какой вклад в формирование Казани как города-миллионника внёс железнодорожный путь,
- как в Татарстане с начала 20 века развивалась индустрия отдыха.
Дальность маршрута зависит от места аренды велосипеда и использования электрички. Есть два варианта:
1. Дальность 20 км и минимальные выезды на проезжую часть: вы арендуете велосипед в центре города и доезжаете до станции 804 километр, где я вас и встречу. Возвращаетесь электричкой, автобусом или своим ходом.
2. Дальность 40 км с проездом по городским улицам: вы арендуете велосипед в парке Горького. Старт и финиш маршрута – со мной из этой локации.
Важно понимать, что мы отправимся в длительную велосипедную поездку. Рассчитайте свои силы. Маршрут доступен здоровому человеку с опытом подобных заездов.
Организационные детали
- В велоэкскурсию включено: сопровождение гида, фото- и видеосъёмка, здоровый перекус, техническая поддержка при необходимости
- Участники арендуют велосипеды самостоятельно
- С собой возьмите 1 литр воды и обед при необходимости. Магазинов и кафе на маршруте нет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции Компрессорный
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Тимур мне рассказал об архитектуре советского периода (например: о домах хрущевского и сталинского периодов в Казани) когда мы покатались по городу. И потом мы уехали.
По дороге, мы обсуждали различия и особенности деревень Китая и Татарстана. И он мне объяснил, как согреваются зимой в Татарстане жители деревень.
Мы проехали несколько точек, поели и попили воды, чтобы иметь силы продолжать катание. (На самом деле, у меня уже были опыты - кататься на велосипеде. Это уже давно давно, было в Пекине. Я с друзьями проехали более 20 км. Фактически, могли бы еще ехать дальше, но жизнь в Пекине слишком насыщенная, поэтому время не хватает, да, и сила не хватает.)
Тимур очень внимательный парнеь, всегда время от времени оглядывается назад, чтобы узнать, в безопасности ли я и нет ли каких-нибудь проблем. Конечно, что-то пошло не так. (Цепь моего велосипеда шумела, и шумела, и шумела….) Но Тимур все решил💪.
У меня велосипед (когда в Китае) на одну опору меньше, чем у велосипеда, который я арендовал в Казани. Мне всегда было сложно слезть с велосипеда (это было связано с разными стилями велосипедов, во вторыы, я и не мог сразу оторваться от старой привычки катания)
мы встречали на дороге разных животных (коров, овцы, собаки, кошки, утки и летающие жуки 😅) Тимур еще мне сказал "секрет" о собаках Казани: собак большие, и лают, но они домашние! И так что не надо бояться!!
Тимур сказал мне, что в Голубом озере разрешено купаться. К сожалению, плавки я не приготовил. По моему характеру, если я был готов, обязательно приму вызов искупаться там в озере. Но как только я опустил руку в воду, я подумал, что хорошо, что не взял с собой плавки (Вода очень холодная).
У Тимура познания в географии, он еще рассказал, откуда берется вода в Голубом озере, а также где источник.
Он еще указал мне где вода выходила. А я видел только один из них. Главным образом потому, что свет днем очень яркий. Даже мы стояли на склоне холма, чтобы нашли, но я все равно ничего не видел. Ха-ха.
Когда мы собирались вернуться в город, Тимур спросил меня, хочу ли я сесть на поезд. Я очень ненавижу ездить на поездах. Наконец мы поехали на автобусе. В автобусе, Тимур рассказал мне об узоре на своей банковской карте и о одеялах, которые в Татарстане любят вешать на стены и расстелить на полу.
Затем он взглянул на меня и набрался смелости громко сказать людям в машине, что мы выходим из автобуса. У нас есть два велосипеда. Пожалуйста, помогите… После того, как он закончил говорить, я увидел его лицо, потому что он стеснялся … и покраснеть. Хаха, он такой милый парень!!
Наконец мы попрощались в офисе, где я арендовал велосипед: Парк Горького «Урам».
Вечером мы поделились сделанными фото и видео. Честно говоря, я не очень хорошо умею находиться перед камерой. Так что больших ожиданий от съемок Тиму у меня не было. Но когда он прислал мне фото через WhatsApp, я был в шоке!! Фотографии, которые он сделал красивые!!!
Он восторженный, и внимательный к эмоциям других людей и любящий смеяться мальчик!
Он специально приготовил горячий чай и сладкий. На последней точке мы также увидели руины Дома Одыха советского периода. Сейчас там остались лишь несколько поврежденных статуй. Вот где Тимур в видео упомянул, что в пятницу никого нет!
Проведите с ним время, и воспоминания останутся!!