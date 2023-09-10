Велосипедная поездка на Голубые озёра и в долину Казанки

Отправиться в мини-путешествие со знатоком велодорог Татарстана

5
1 отзыв
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Я живу в Казани.

Вдоль и поперёк исколесил республику на велосипеде, создал крутые безопасные маршруты и предлагаю отправиться со мной в один из них. Мы поедем до Голубых озёр мимо деревушек, лугов, лесов и меандр Казанки.

Пригородные улочки, лесные тропинки, неторопливая река – обещаю, эта поездка наполнит вас позитивными эмоциями и невероятной внутренней энергией.
Велосипедная поездка на Голубые озёра и в долину Казанки
Велосипедная поездка на Голубые озёра и в долину Казанки
Велосипедная поездка на Голубые озёра и в долину Казанки
Велосипедная поездка на Голубые озёра и в долину Казанки
Велосипедная поездка на Голубые озёра и в долину Казанки
Велосипедная поездка на Голубые озёра и в долину Казанки
Велосипедная поездка на Голубые озёра и в долину Казанки
Велосипедная поездка на Голубые озёра и в долину Казанки
Велосипедная поездка на Голубые озёра и в долину Казанки
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лёгкий живописный маршрут

Проверенными велосипедными дорогами мы проедем деревни Малые и Большие Дербышки, Дербышкинский лес, который встретит нас свежими ароматами соснового бора и подлеском с берёзами, липами и осинами. Полюбуемся на изгибы реки, совершенно не похожей на ту, что закована в бетонные берега в центре Казани. И наконец выедем к Голубым озёрам. Невероятно чистая вода вырывается здесь с глубины 300 метров. По желанию в озёрах можно искупаться. Это взбодрит и придаст ещё больших сил на обратный путь.

Душевные увлекательные разговоры

Я люблю свой край и могу много рассказать о нём, например:

  • откуда появились Голубые озёра и как они выглядели раньше,
  • почему Казанка так значима для столицы республики и как она повлияла на становление города,
  • какой вклад в формирование Казани как города-миллионника внёс железнодорожный путь,
  • как в Татарстане с начала 20 века развивалась индустрия отдыха.

Дальность маршрута зависит от места аренды велосипеда и использования электрички. Есть два варианта:

1. Дальность 20 км и минимальные выезды на проезжую часть: вы арендуете велосипед в центре города и доезжаете до станции 804 километр, где я вас и встречу. Возвращаетесь электричкой, автобусом или своим ходом.
2. Дальность 40 км с проездом по городским улицам: вы арендуете велосипед в парке Горького. Старт и финиш маршрута – со мной из этой локации.

Важно понимать, что мы отправимся в длительную велосипедную поездку. Рассчитайте свои силы. Маршрут доступен здоровому человеку с опытом подобных заездов.

Организационные детали

  • В велоэкскурсию включено: сопровождение гида, фото- и видеосъёмка, здоровый перекус, техническая поддержка при необходимости
  • Участники арендуют велосипеды самостоятельно
  • С собой возьмите 1 литр воды и обед при необходимости. Магазинов и кафе на маршруте нет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции Компрессорный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
YANG
10 сен 2023
Было действительно здорово в 08 сентября!!
Тимур мне рассказал об архитектуре советского периода (например: о домах хрущевского и сталинского периодов в Казани) когда мы покатались по городу. И потом мы уехали.
По дороге, мы обсуждали различия и особенности деревень Китая и Татарстана. И он мне объяснил, как согреваются зимой в Татарстане жители деревень.
Мы проехали несколько точек, поели и попили воды, чтобы иметь силы продолжать катание. (На самом деле, у меня уже были опыты - кататься на велосипеде. Это уже давно давно, было в Пекине. Я с друзьями проехали более 20 км. Фактически, могли бы еще ехать дальше, но жизнь в Пекине слишком насыщенная, поэтому время не хватает, да, и сила не хватает.)
Тимур очень внимательный парнеь, всегда время от времени оглядывается назад, чтобы узнать, в безопасности ли я и нет ли каких-нибудь проблем. Конечно, что-то пошло не так. (Цепь моего велосипеда шумела, и шумела, и шумела….) Но Тимур все решил💪.
У меня велосипед (когда в Китае) на одну опору меньше, чем у велосипеда, который я арендовал в Казани. Мне всегда было сложно слезть с велосипеда (это было связано с разными стилями велосипедов, во вторыы, я и не мог сразу оторваться от старой привычки катания)
мы встречали на дороге разных животных (коров, овцы, собаки, кошки, утки и летающие жуки 😅) Тимур еще мне сказал "секрет" о собаках Казани: собак большие, и лают, но они домашние! И так что не надо бояться!!
Тимур сказал мне, что в Голубом озере разрешено купаться. К сожалению, плавки я не приготовил. По моему характеру, если я был готов, обязательно приму вызов искупаться там в озере. Но как только я опустил руку в воду, я подумал, что хорошо, что не взял с собой плавки (Вода очень холодная).
У Тимура познания в географии, он еще рассказал, откуда берется вода в Голубом озере, а также где источник.
Он еще указал мне где вода выходила. А я видел только один из них. Главным образом потому, что свет днем очень яркий. Даже мы стояли на склоне холма, чтобы нашли, но я все равно ничего не видел. Ха-ха.
Когда мы собирались вернуться в город, Тимур спросил меня, хочу ли я сесть на поезд. Я очень ненавижу ездить на поездах. Наконец мы поехали на автобусе. В автобусе, Тимур рассказал мне об узоре на своей банковской карте и о одеялах, которые в Татарстане любят вешать на стены и расстелить на полу.
Затем он взглянул на меня и набрался смелости громко сказать людям в машине, что мы выходим из автобуса. У нас есть два велосипеда. Пожалуйста, помогите… После того, как он закончил говорить, я увидел его лицо, потому что он стеснялся … и покраснеть. Хаха, он такой милый парень!!
Наконец мы попрощались в офисе, где я арендовал велосипед: Парк Горького «Урам».
Вечером мы поделились сделанными фото и видео. Честно говоря, я не очень хорошо умею находиться перед камерой. Так что больших ожиданий от съемок Тиму у меня не было. Но когда он прислал мне фото через WhatsApp, я был в шоке!! Фотографии, которые он сделал красивые!!!
Он восторженный, и внимательный к эмоциям других людей и любящий смеяться мальчик!
Он специально приготовил горячий чай и сладкий. На последней точке мы также увидели руины Дома Одыха советского периода. Сейчас там остались лишь несколько поврежденных статуй. Вот где Тимур в видео упомянул, что в пятницу никого нет!
Проведите с ним время, и воспоминания останутся!!

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