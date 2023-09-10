Было действительно здорово в 08 сентября!!

Тимур мне рассказал об архитектуре советского периода (например: о домах хрущевского и сталинского периодов в Казани) когда мы покатались по городу. И потом мы уехали.

По дороге, мы обсуждали различия и особенности деревень Китая и Татарстана. И он мне объяснил, как согреваются зимой в Татарстане жители деревень.

Мы проехали несколько точек, поели и попили воды, чтобы иметь силы продолжать катание. (На самом деле, у меня уже были опыты - кататься на велосипеде. Это уже давно давно, было в Пекине. Я с друзьями проехали более 20 км. Фактически, могли бы еще ехать дальше, но жизнь в Пекине слишком насыщенная, поэтому время не хватает, да, и сила не хватает.)

Тимур очень внимательный парнеь, всегда время от времени оглядывается назад, чтобы узнать, в безопасности ли я и нет ли каких-нибудь проблем. Конечно, что-то пошло не так. (Цепь моего велосипеда шумела, и шумела, и шумела….) Но Тимур все решил💪.

У меня велосипед (когда в Китае) на одну опору меньше, чем у велосипеда, который я арендовал в Казани. Мне всегда было сложно слезть с велосипеда (это было связано с разными стилями велосипедов, во вторыы, я и не мог сразу оторваться от старой привычки катания)

мы встречали на дороге разных животных (коров, овцы, собаки, кошки, утки и летающие жуки 😅) Тимур еще мне сказал "секрет" о собаках Казани: собак большие, и лают, но они домашние! И так что не надо бояться!!

Тимур сказал мне, что в Голубом озере разрешено купаться. К сожалению, плавки я не приготовил. По моему характеру, если я был готов, обязательно приму вызов искупаться там в озере. Но как только я опустил руку в воду, я подумал, что хорошо, что не взял с собой плавки (Вода очень холодная).

У Тимура познания в географии, он еще рассказал, откуда берется вода в Голубом озере, а также где источник.

Он еще указал мне где вода выходила. А я видел только один из них. Главным образом потому, что свет днем очень яркий. Даже мы стояли на склоне холма, чтобы нашли, но я все равно ничего не видел. Ха-ха.

Когда мы собирались вернуться в город, Тимур спросил меня, хочу ли я сесть на поезд. Я очень ненавижу ездить на поездах. Наконец мы поехали на автобусе. В автобусе, Тимур рассказал мне об узоре на своей банковской карте и о одеялах, которые в Татарстане любят вешать на стены и расстелить на полу.

Затем он взглянул на меня и набрался смелости громко сказать людям в машине, что мы выходим из автобуса. У нас есть два велосипеда. Пожалуйста, помогите… После того, как он закончил говорить, я увидел его лицо, потому что он стеснялся … и покраснеть. Хаха, он такой милый парень!!

Наконец мы попрощались в офисе, где я арендовал велосипед: Парк Горького «Урам».

Вечером мы поделились сделанными фото и видео. Честно говоря, я не очень хорошо умею находиться перед камерой. Так что больших ожиданий от съемок Тиму у меня не было. Но когда он прислал мне фото через WhatsApp, я был в шоке!! Фотографии, которые он сделал красивые!!!

Он восторженный, и внимательный к эмоциям других людей и любящий смеяться мальчик!

Он специально приготовил горячий чай и сладкий. На последней точке мы также увидели руины Дома Одыха советского периода. Сейчас там остались лишь несколько поврежденных статуй. Вот где Тимур в видео упомянул, что в пятницу никого нет!

Проведите с ним время, и воспоминания останутся!!