Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорно-гастрономическая прогулка по Перми
Пермь удивит своими гастрономическими изысками и историческими местами. Прогулка с гидом подарит незабываемые впечатления и вкусные открытия
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8550 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из купеческой Перми в страну Пера Маа и обратно
Погрузитесь в атмосферу губернского города, узнайте о Перми Великой и временах Колчака. Истории купцов и каторжников ждут вас на улицах города
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8550 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Квест
до 10 чел.
Квест в Перми «Один день в городе Дягилева и Пастернака» 12+
Узнать, как учился великий импресарио, и побывать в читальне, где встретились герои «Доктора Живаго»
Начало: У отеля «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8475 ₽
8921 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Квест
до 10 чел.
Квест «Пермь - любовь с первого взгляда»
Приглашаю на увлекательную прогулку по Перми, где вы узнаете об истории города, его знаменитых жителях и увидите главные достопримечательности
Начало: У гостиницы «Прикамье»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8475 ₽
8921 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Перми в категории «На китайском языке»
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