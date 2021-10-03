Добро пожаловать в столицу Карелии! История и современность, так удивительно сочетаются в облике Петрозаводска.



Вы прогуляетесь по улицам, по которым ходили такие известные личности, как Петр Первый, святейший князь Меньшиков, Гаврила Державин.



Услышите рассказ о том, как город строился, менялся и каким он стал.



И, конечно, познакомитесь с самыми значимыми достопримечательностями города.