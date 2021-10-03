Что вас ждет:
Вас познакомят с архитектурным ансамблем Круглой площади (пл. Ленина). Вы побываете в Губернаторском саду, узнаете о Соборной
площади (пл. Кирова), в Кафедральном Соборе Александра Невского познакомитесь со Святыми Просветителями земли карельской.
Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера. Здесь рождалась история Петровской слободы, здесь же оживает современность, в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами.
Важно знать:
- За 24 часа до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
- Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.
- Точный адрес места встречи вам сообщит организатор после подтверждения экскурсии.