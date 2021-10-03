Весь Петрозаводск на индивидуальном транспорте

Добро пожаловать в столицу Карелии! История и современность, так удивительно сочетаются в облике...

5
12 отзывов
Добро пожаловать в столицу Карелии! История и современность, так удивительно сочетаются в облике Петрозаводска.

Вы прогуляетесь по улицам, по которым ходили такие известные личности, как Петр Первый, святейший князь Меньшиков, Гаврила Державин.

Услышите рассказ о том, как город строился, менялся и каким он стал.

И, конечно, познакомитесь с самыми значимыми достопримечательностями города.
Весь Петрозаводск на индивидуальном транспорте
Весь Петрозаводск на индивидуальном транспорте
Весь Петрозаводск на индивидуальном транспорте
Весь Петрозаводск на индивидуальном транспорте
Весь Петрозаводск на индивидуальном транспорте

Что вы увидите 🤩

  • Круглая площадь
  • Губернаторский сад
  • Соборная площадь
  • Кафедральный собор
  • Онежская набережная

Что вас ждет:

    Вас познакомят с архитектурным ансамблем Круглой площади (пл. Ленина). Вы побываете в Губернаторском саду, узнаете о Соборной
    площади (пл. Кирова), в Кафедральном Соборе Александра Невского познакомитесь со Святыми Просветителями земли карельской.
    Прогуляетесь по знаменитой набережной Онежского озера. Здесь рождалась история Петровской слободы, здесь же оживает современность, в уникальной экспозиции авангардных скульптурных памятников, подаренных городами-побратимами.

    Важно знать:

    • За 24 часа до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
    • Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.
    • Точный адрес места встречи вам сообщит организатор после подтверждения экскурсии.

    Цены на экскурсию

    Для одного человекаДля группы 2-3 человекДля группы 5-7 человекДля 4 человек
    Индивидуальная экскурсия
    3 250 ₽
    3 950 ₽
    7 700 ₽
    5 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспорт
    • Экскурсионные услуги
    Что не входит
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем
    Начало: По договоренности с туристами
    Завершение: пр. Ленина, 21
    Когда и сколько длится?
    Когда: По согласованию с гидом
    Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По согласованию с гидом

    Сааристо Т.
    Сааристо Т.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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