Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахвенкоски за 1 день

Посетить «визитные карточки» Карелии на автобусной экскурсии с профессиональным гидом

Приглашаем в насыщенное путешествие по краю рек, озер и лесов! В группе до 35 человек вы познакомитесь с водопадами Ахвенкоски, историческими достопримечательностями Сортавалы и главным украшением Карелии — горным парком Рускеала. Наш гид расскажет о местных традициях, культуре, кухне и природе.
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахвенкоски за 1 день
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахвенкоски за 1 день
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахвенкоски за 1 день
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахвенкоски за 1 день
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахвенкоски за 1 день
Парк Рускеала, Сортавала и водопады Ахвенкоски за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водопады Ахвенкоски — каскад из нескольких водопадов на реке Тохмайоки. Вы полюбуетесь бурно стекающими по гранитным уступам потокам воды в окружении хвойного леса. По желанию, также погуляете по экотропе «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и деревянными скульптурами сказочных героев.

Горный парк Рускеала — вы оцените знаменитый Мраморный каньон. Это большое озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами из настоящего мрамора. А мы раскроем связанные с ним интересные факты.

Обзорная экскурсия по Сортавале — мы покажем творения известного финского архитектора Уно Ульберга, церковь Николая Чудотворца, ратушу, деревянное пожарное депо и памятник Рунопевцу. Кроме того, у вас останется время самостоятельно погулять по городу и сходить на набережную.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 35 человек
  • Дополнительные расходы (по желанию): экотропа у водопадов Ахвенкоски — 350 руб. взрослые, 300 руб. пенсионеры, студенты и дети до 14 лет, дети до 7 лет бесплатно, активные развлечения в Рускеале (прокат лодок, веревочный парк итд) — по ценам парка
  • Еда и напитки не включены в стоимость. Комплексный обед — около 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь день🏞КарелияРускеала🍀Природа и пейзажи💧Водопады🏞Парки

Похожие туры в Петрозаводске

Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Карелия в миниатюре: водопад Кивач Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
1 750 за 1 человека
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Приглашаем в сказочное путешествие на 3 дня! Вы посетите самые живописные места Карелии: от водопада Кивач до горного
Сегодня
Завтра
26 июня
27 июня
от 11 450 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия Марциальные воды и водопад Кивач
7 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия Марциальные воды и водопад Кивач
Смешанная: автобусная и пешеходная
8 600 за экскурсию
Деревня викингов и горный парк Рускеала
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
1 отзыв
Деревня викингов и горный парк Рускеала
Погрузиться в нордический быт в крепости Черного медведя и влюбиться в пейзажи мраморного каньона
15 авг
5 сен
6 сен
7 сен
8 000 за всё до 6 чел.
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Жемчужина Карелии - Рускеала из Петрозаводска
Рускеала - одно из знаковых мест в Карелии, которое стоит увидеть хотя бы раз. Зимой
2 990 за 1 человека
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
4.7
6 отзывов
Путешествие по Золотому кольцу Карелии
Послушать водопад Кивач, пройти по лавовым полям Гирваса и посетить Марциальные воды за один день
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
7 500 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
4.8
9 отзывов
Часто заказывают
Групповая экскурсия из Петрозаводска в Рускеалу
Удобный способ побывать в мраморном каньоне и узнать Карелию поближе
Завтра
28 июня
29 июня
30 июня
3 300 за 1 человека
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Посмотреть все топовые места Карелии и насладиться красотой Севера
28 июня
1 июля
8 июля
12 июля
24 805 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в каньон Рускеала
Смешанная: автомобильная и пешеходная
16 200 за экскурсию
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
Нет отзывов
Главное в Карелии за 3 дня: от водопада Кивач до Валаама
Тур для тех кто хочет, чтобы выходные были так же плотно насыщенны впечатлениями как будни делами
1 июля
5 июля
8 июля
12 июля
от 20 900 за 1 человека
Добро пожаловать в Карелию
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию
Водопад Кивач, магическая гора Сампо и курорт Марциальные Воды с профессиональным гидом
14 июля
17 июля
18 июля
19 июля
5 000 за всё до 3 чел.
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Artem
Artem
5
7 отзывов
Красоты Северного Приладожья и горный парк Рускеала
Открыть лучшие природные фасады Карелии, забраться на «гору лешего» и узнать об истории края
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
7 000 за всё до 18 чел.
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ