Приглашаем в насыщенное путешествие по краю рек, озер и лесов! В группе до 35 человек вы познакомитесь с водопадами Ахвенкоски, историческими достопримечательностями Сортавалы и главным украшением Карелии — горным парком Рускеала. Наш гид расскажет о местных традициях, культуре, кухне и природе.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водопады Ахвенкоски — каскад из нескольких водопадов на реке Тохмайоки. Вы полюбуетесь бурно стекающими по гранитным уступам потокам воды в окружении хвойного леса. По желанию, также погуляете по экотропе «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и деревянными скульптурами сказочных героев.

Горный парк Рускеала — вы оцените знаменитый Мраморный каньон. Это большое озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами из настоящего мрамора. А мы раскроем связанные с ним интересные факты.

Обзорная экскурсия по Сортавале — мы покажем творения известного финского архитектора Уно Ульберга, церковь Николая Чудотворца, ратушу, деревянное пожарное депо и памятник Рунопевцу. Кроме того, у вас останется время самостоятельно погулять по городу и сходить на набережную.

Организационные детали