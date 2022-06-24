Водопады Ахвенкоски — каскад из нескольких водопадов на реке Тохмайоки. Вы полюбуетесь бурно стекающими по гранитным уступам потокам воды в окружении хвойного леса. По желанию, также погуляете по экотропе «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и деревянными скульптурами сказочных героев.
Горный парк Рускеала — вы оцените знаменитый Мраморный каньон. Это большое озеро с кристально чистой водой и отвесными берегами из настоящего мрамора. А мы раскроем связанные с ним интересные факты.
Обзорная экскурсия по Сортавале — мы покажем творения известного финского архитектора Уно Ульберга, церковь Николая Чудотворца, ратушу, деревянное пожарное депо и памятник Рунопевцу. Кроме того, у вас останется время самостоятельно погулять по городу и сходить на набережную.