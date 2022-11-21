Карельский вояж

Тур для тех, кто хочет устроить себе настоящий отпуск в окружении карельской природы

5
3 отзыва
Тур для тех, кто хочет устроить себе настоящий отпуск в окружении карельской природы.

Авиаперелёты из Москвы и обратно уже включены в стоимость, а вам осталось только решить, как пройдут эти 8 дней и чего в них будет больше.

Активных приключений и адреналина? Или тишины и гармонии с природой? Выберите то, что лучше подходит именно вам!
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Карельский вояж
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Панорамы горного парка "Рускеала"
Панорамы горного парка "Рускеала"
Прогуляемся по самой известной достопримечательности Карелии и восхитимся живописным видам
В гости к хаски и корелам
В гости к хаски и корелам
Познакомимся с профессиональным питомником ездовых собак и оленьей фермой
Целительная сила Марциальных вод
Целительная сила Марциальных вод
Попробуем и оценим вкус целебной воды из 3-х подземных источников
Карельское чаепитие
Карельское чаепитие
Отведаем вкусных карельских блюд в местной деревне и выпьем чая, заваренного на родниковой воде
Драйв или релакс
Драйв или релакс
Устроим отдых на свой вкус — от прогулок и плавания на каноэ до поездки с ветерком на квадроциклах!
Таинственная Воттоваара
Таинственная Воттоваара
При желании посетим загадочную гору Воттоваара, про которую ходит множество легенд

Программа тура по дням

1 день

Домодедово - Встреча в аэропорту - Трассовая экскурсия - Размещение в отеле

13:00 – 13:45 Вылет из аэропорта “Домодедово”.

Точное время вылета будет указано в авиабилетах, которые мы отправим вам накануне вылета.

15:00 Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия.

17:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

Заселение в отели города.

Мы предусмотрели не слишком позднее размещение в отелях, чтобы вы могли приятно провести вечер по вашему усмотрению.

Домодедово - Встреча в аэропорту - Трассовая экскурсия - Размещение в отеле
2 день

Водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - Сортавала

08:00 Завтрак. Освобождение номеров.

09:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

09:20 Подача автобуса в центре города.

09:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

13:30 Рускеальские водопады Ахвенкоски.

Увидим каскад из нескольких водопадов с гранитными уступами в окружении хвойного леса. Эти места послужили природными декорациями для нескольких художественных фильмов, самый известный из которых — военная драма «А зори здесь тихие…».

По желанию, за доп. плату вы сможете посетить экологический маршрут «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами прямо над водопадами.

14:30 Горный парк Рускеала. Экскурсия и свободное время.

Горный парк Рускеала — главная достопримечательность Карелии, поражающая своей красотой в любое время года. Вы услышите подробную историю Мраморного каньона и узнаете, какие ещё интересные места можно посетить в свободное время, которое ждёт вас после экскурсии. Чтобы ничего не забыть, во время прогулки можете заглянуть в список ниже:

  • Красивые места вокруг Мраморного Каньона;
  • тайные тропы земли Калевала;
  • водная прогулка по Мраморному озеру;
  • попробовать активные развлечения в горном парке;
  • отправиться на экскурсию «Подземный космос» по пещерам Рускеалы к подземному озеру;
  • посетить сувенирные ряды и уютные кафе.

17:30 Сортавала. Автобусная трассовая экскурсия.

На подъезде к городу, а также пока автобус будет проезжать по городским улицам, наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет вам об истории этих краёв и достопримечательностях Сортавалы, которые стоит посетить.

Фирменный магазин форелевого хозяйства.

По пути в обратную сторону наш автобус сделает остановку в фирменном магазине местного форелевого хозяйства. Вы сможете познакомиться с карельской кухней и купить вкусных сувениров друзьям и родным.

19:30 Прибытие в загородный отель Ладога-фьорд.

Размещение.

Свободное время.

Водопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - СортавалаВодопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - СортавалаВодопады Ахвенкоски - горный парк Рускеала - магазин форелевого хозяйства - Сортавала
3 день

Свободный день в отеле или экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната

В третий день тура вы сможете самостоятельно решить, как провести этот день: полюбоваться удивительной природой Карелии и остаться на этот день в отеле или отправиться в настоящую экспедицию к лесным водопадам и месторождению полудрагоценного камня гранат!

ЭКСПЕДИЦИЯ К ЛЕСНЫМ ВОДОПАДАМ И МЕСТОРОЖДЕНИЮ ГРАНАТА (не входит в стоимость, приобретается по желанию).

В ходе экскурсии вы увидите одни из самых высоких водопадов Карелии:

  • Водопады Юканкоски (Белые Мосты);
  • водопады Койриноя — Мельничный и Земляничный;
  • Молочный водопад.

Также в программе вас ждёт традиционное чаепитие у костра с калитками и чаем из карельских трав.

Посещение месторождения полудрагоценного камня граната.

В районе лесных водопадов находится старый рудник, где когда-то добывали полудрагоценный камень гранат. Красивых, но не ювелирного качества, камней здесь все еще очень много и все они лежат на поверхности. Достаточно просто отбить кусочек и увезти с собой на память о щедрой Карелии. Сопровождающий группы подскажет место и поможет с добычей камня.

14:00 Прибытие в отель. Свободное время.

Свободный день в отеле или экспедиция к лесным водопадам и месторождению гранатаСвободный день в отеле или экспедиция к лесным водопадам и месторождению гранатаСвободный день в отеле или экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната
4 день

Свободный день или экскурсия на Валаам и ладожские шхеры - Возвращение в Петрозаводск - Размещение в отеле

В четвёртый день тура вы сможете провести день самостоятельно или воспользоваться возможностью посетить одно из самых знаковых мест Карелии — остров Валаам. Отличным бонусом станет водный путь до острова на 10-местном катере, с которого вы увидите “визитную карточку” Ладожского озера — ладожские шхеры.

ЭКСКУРСИЯ НА ВАЛААМ И ЛАДОЖСКИЕ ШХЕРЫ (не входит в стоимость тура, приобретается по желанию).

10:50 Сбор группы на причале отеля.

Причал с которого вы отправитесь на Валаам расположен прямо на территории отеля. На причале вас встретит гид и поможет с посадкой на катер.

11:00 Отправление на Валаам на катере.

Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа. В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.

12:00 Прибытие в Центральную усадьбу.

Пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.

На гору Фавор кцентральной усадьбе Валаамского монастыря вы проследуете от причала Монастырской бухты. Пройдя через цветущий сад к Знаменской часовне, а от неё кСвятым вратам, увенчанным надвратной Петропавловской церковью, вы попадаете в центральную усадьбу. У вас будет достаточно времени, чтобы посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь.

В конце экскурсии вы сможете посетить сувенирные лавочки и приобрести на память местные сувениры.

15:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.

16:00 Ладожские шхеры.

Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые и называются шхерами. Они очень похожи на неприступные холодные фьорды и, непременно, оставят только лучшие впечатления!

18:00 Возвращение с экскурсии.

Свободное время.

19:30 Сбор группы. Отправление в Петрозаводск.

22:00-23:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

Размещение в отеле.

Свободный день или экскурсия на Валаам и ладожские шхеры - Возвращение в Петрозаводск - Размещение в отелеСвободный день или экскурсия на Валаам и ладожские шхеры - Возвращение в Петрозаводск - Размещение в отелеСвободный день или экскурсия на Валаам и ладожские шхеры - Возвращение в Петрозаводск - Размещение в отеле
5 день

Свободный день или программы отдыха на выбор

08:00 Завтрак.

В этот день вы можете выбрать отдых, который придётся по душе именно вам: провести свободное время в столице Карелии — Петрозаводске или воспользоваться одной из программ на выбор:

  • Посещение музея-заповедника Кижи;
  • сплав по р. Шуя;
  • экскурсионный джип-тур к вулкану Гирвас и водопаду Кивач;
  • прогулка на каноэ по озеру Белое;
  • треккинг с собаками хаски;
  • катание на квадроциклах.

Подробную информацию о каждой программе можно узнать в разделе «Важно знать».

Свободный день или программы отдыха на выборСвободный день или программы отдыха на выборСвободный день или программы отдыха на выборСвободный день или программы отдыха на выборСвободный день или программы отдыха на выборСвободный день или программы отдыха на выбор
6 день

Экскурсия «В гости к хаски и корелам»: Вотчина Талви Укко - Киндасово - Минеральный центр карельского шунгита

10:00 Сбор туристов от отелей Петрозаводска.

10:30 Отправление автобуса из Петрозаводска.

11:30 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.

Во время интерактивной программы вас познакомят с музыкальной культурой Карелии. Познакомитесь с пастушеской традицией и древними инструментами пастухов, на которых всем желающим разрешается поиграть.

Вам покажут знаменитую карельскую куклу Катти да Василь. А также угостят карельской домашней выпечкой с чаем на родниковой воде.

14:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте по желанию).

В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки. В их вотчине вас встретят сказочная атмосфера и занимательные экспозиции.

15:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме. Свободное время.

Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски. На территории также обитают северные олени. Вы также сможете отправиться в саамскую деревню и посмотреть на яранги и чумы, традиционные жилища северного народа.

17:30 Посещение минерального центра карельского шунгита.

Познакомитесь с загадочным минералом шунгитом и его свойствами, оздоровитесь и зарядитесь энергией в шунгитовой комнате. Кроме того, вы сможете приобрести для себя и близких изделия из этого удивительного камня и поучаствуете в дегустации карельского травяного чая.

18:30 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск.

Свободное время.

Экскурсия «В гости к хаски и корелам»: Вотчина Талви Укко - Киндасово - Минеральный центр карельского шунгитаЭкскурсия «В гости к хаски и корелам»: Вотчина Талви Укко - Киндасово - Минеральный центр карельского шунгитаЭкскурсия «В гости к хаски и корелам»: Вотчина Талви Укко - Киндасово - Минеральный центр карельского шунгитаЭкскурсия «В гости к хаски и корелам»: Вотчина Талви Укко - Киндасово - Минеральный центр карельского шунгита
7 день

Свободный день или поездка на мистическую гору Воттоваара

Свободный день.

ПОЕЗДКА НА МИСТИЧЕСКУЮ ГОРУ ВОТТОВААРА (не входит в стоимость тура, приобретается по желанию).

Воттоваара — загадочное место, которое не входит в стандартные туристические маршруты. Гора хранит в себе множество тайн — это многочисленные «сейды», деревья причудливой формы, каменный бассейн, «мёртвая» тишина и особенная таинственная атмосфера.

09:00 Отправление из Петрозаводска в поселок Гимолы.

13:00 Прибытие Гимолы.

13:30 Отправление на УАЗ "Буханка" к горе Воттоваара.

14:30 Прибытие к подножию горы.

Начало пешеходного треккинга с гидом. Вы подниметесь к вершине, увидите древние лабиринты и алтари, услышите рассказы гида о Гиперборее и НЛО.

19:30 Посадка в УАЗ "Буханка" и отправление в Гимолы.

20:00 Ужин по-домашнему (в летний период).

Ужин не входит в стоимость и заказывается перед отправлением на гору, при желании — 500 руб. /чел.

20:30 Отправление в Петрозаводск;

00:00 Прибытие в Петрозаводск.

Свободный день или поездка на мистическую гору ВоттоваараСвободный день или поездка на мистическую гору Воттоваара
8 день

Кивач - Марциальные воды - Трансфер в аэропорт - Домодедово

08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

09:30 Сбор группы в автобусе. Отправление к водопаду Кивач.

10:30 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.

Полюбуемся на величественный водопад и при желании познакомимся с животным и растительным миром Карелии в музее природы.

13:00 Посещение бальнеологических источников “Марциальные воды”.

В рамках экскурсии гид расскажет об источниках и горнодобывающем деле Карелии, покажет памятники деревянного зодчества петровских, екатерининских и николаевских времен, в том числе избу смотрителя.

Вы сможете попробовать и сравнитьнесколько видов воды, которая отличается по вкусу из-за разной концентрации минералов. Целебные свойства источников, свежий воздух и первозданная природа, окружающая курорт, улучшат ваше общее самочувствие.

Трансфер в аэропорт.

15:45 Прибытие в аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву.

Кивач - Марциальные воды - Трансфер в аэропорт - ДомодедовоКивач - Марциальные воды - Трансфер в аэропорт - Домодедово

Проживание

Тур предполагает:

  • Проживание в отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отеля) — 5 ночей;
  • проживание в загородном отеле Ладога-фьорд — 2 ночи.

Уровень комфорта при размещении предоставляется на выбор — «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум».

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Варианты размещенияДвухместноеОдноместноеТрёхместное (доп. место)

Стандарт отели (без завтрака)

Петрозаводск: Руна, Петрозаводск, Ауринко, Маски, Турист Инн

Сортавала: Ладога Фьорд

38 25053 10036 150

Комфорт отели

Петрозаводск: Вилла Айно, Заречная, Илма, Ладога, Акватика

Сортавала: Ладога Фьорд

39 95054 10037 850

Премиум отели

Петрозаводск: 13 стульев, Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж, Северная, Гостеприимство, Спа отель Карелия, Космос

Сортавала: Ладога Фьорд

45 55064 70043 450

Варианты проживания

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"

5 ночей

Отели категории «Стандарт» в г. Петрозаводск (без завтрака). Во всех номерах есть тв, мебель для хранения вещей, а также собственная ванная комната.

Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"Отели "Руна", "Петрозаводск", "Маски", "Турист Инн"

Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"

5 ночей

Варианты размещения категории «Комфорт» в г. Петрозаводск. Современные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната. По утрам сервируются завтраки.

Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"Вилла "Айно", Гостиницы "Заречная", "Илма", "Ладога"

Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"

5 ночей

Отели категории «Премиум» в г. Петрозаводск. Комфортные меблированные номера, тв с плоским экраном, собственная ванная комната, письменный стол. По утрам сервируются завтраки.

Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"Отели "13 стульев", "Онежский замок", "Саквояж"

Ладога Фьорд

2 ночи

К услугам гостей частный пляж и номера с бесплатным Wi-Fi. В ресторане подают блюда итальянской кухни. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

В каждом номере есть платяной шкаф, а в некоторых — кухня с посудомоечной машиной, холодильником и плитой. В номерах гостевого дома «Ладога Фьорд» предоставляется постельное белье и полотенца.

В окрестностях популярны пешие прогулки и лыжный спорт. В гостевом доме можно взять напрокат лыжное снаряжение и велосипеды.

Ладога ФьордЛадога ФьордЛадога ФьордЛадога Фьорд

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги, включённые в тур:
  • Билеты:
Что не входит
  • Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • Оплачивается по желанию при заказе тура:
  • Оплачивается по желанию на месте:
Место начала и завершения?
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • Оригинал российского паспорта;
  • для граждан других стран: иностранный паспорт, миграционная карта;
  • свидетельство о рождении для детей до 14 лет;
  • медицинский полис.

Вещи в дорогу для основной программы:

  • Наличные деньги, так как на объектах маршрута могут отсутствовать терминалы оплаты или интернет;
  • удобная обувь на плоской нескользящей подошве; рекомендуем взять запасную сменную обувь;
  • так как погода в Карелии переменчива, желательно иметь при себе дождевик или зонт;
  • к вечеру и во время поездки по воде может быть прохладно, рекомендуем взять теплую одежду по сезону;
  • репелленты (средства от насекомых);
  • солнцезащитные средства;
  • необходимые медикаменты;
  • страховка от невыезда — на случай, если у вас не получится поехать в тур.

Для дополнительных программ:

  • При посещении монастырей соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у мужчин, наличие платков и юбок у женщин, не разрешается открытая одежда: шорты, майки, короткие юбки и т. п.
  • Для сплавов на реке Шуя необходимо иметь при себе запасной комплект одежды и спортивной обуви. При использовании фото, видео аппаратуры рекомендуется иметь при себе герметичную упаковку (плотный полиэтиленовый пакет, который при прохождении порогов, необходимо убрать под спасательный жилет).
  • При посещении Воттоваары понадобятся: термос с чаем и бутерброды, обувь и одежда для треккинга, накидки от дождя, запасные носки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

В стоимость тура входят перелёты Москва аэропорт Домодедово — Петрозаводск — Москва аэропорт Домодедово. Авиа- и ж/д билеты в Москву при необходимости вы можете приобрести самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какие дополнительные программы отдыха можно выбрать на 5-й день тура?

При желании вы можете дополнить свой отдых любой из указанных программ на выбор (оплачивается дополнительно при покупке тура):

ПРОГРАММА 1. ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА КИЖИ.

10:15 Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.

Для посадки на «Метеор» вам необходимо будет предъявить распечатанный ваучер, который вы получите заранее на электронную почту или в офисе компании.

11:30 Прибытие на о. Кижи. Экскурсионная программа по острову с местным гидом.

Знакомство с островом Кижи начнется с пешеходной экскурсии (2 часа 15 минут).

На острове расположен музей традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.

Вы сможете познакомиться с памятниками деревянного зодчества: старинными домами, амбарами, мельницами. Полюбуетесь на 22-главую Преображенскую церковь. В соседней Покровской церкви вы увидите сохранившиеся шедевры карельской иконописи. Гид покажет вам древнейшую церковь Воскрешения Лазаря Муромского XIV века и расскажет ее историю.

Также у вас будет возможность сфотографироваться в сохранившемся интерьере крестьянского дома, где вам продемонстрируют традиционные карельские ремёсла.

14:00 Свободное время на острове Кижи.

Вы сможете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.

Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.

15:45 Трансфер на «Метеоре» в Петрозаводск.

После экскурсий вы сможете отдохнуть на комфортабельном «Метеоре» и сделать потрясающие фотографии панорам Онежского озера.

17:00 Прибытие в Петрозаводск. Свободное время.

ПРОГРАММА 2. СПЛАВ ПО РЕКЕ ШУЯ.

  • Сплав по участку реки 8 км с 3 порогами 1-2-й категории сложности.
  • Выезд от гостиницы «Питер Инн» к началу сплава м. Юманишки (1 час).
  • Инструктаж по технике безопасности — выдача снаряжения (спасательные жилеты, шлемы).
  • Сплав на рафтах по реке Шуя — 8 км (1,5 — 2 час).
  • Прибытие в местечко Поляна — сдача снаряжения — переодевание.
  • Пикник у костра, включающий в себя уху с зеленью, макароны по-флотски, нарезку овощную (помидоры, огурцы), хлеб, минеральную воду, чай, кофе, печенье или сухари. Для взрослых — алкоголь: 50 гр. водки и 50 гр. вина на человека.
  • Трансфер в Петрозаводск (1 час).

Важно! В случае неблагоприятных погодных условий программа сокращается (снимается прохождение плёсового участка, где необходимо интенсивно грести всей группе).

В стоимость включено: трансфер на автобусе к началу сплава и обратно, прокат рафтов, спасательных жилетов, шлемов, вёсел, обед, разовая посуда, работа инструкторов.

ПРОГРАММА 3. ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЖИП-ТУР К ВУЛКАНУ ГИРВАС И ВОДОПАДУ КИВАЧ.

9.00 Встреча на вокзале или на парковке отеля, размещение по джипам.

Завтрак в кафе города — по желанию (не входит в стоимость)

Краткая ознакомительная экскурсия по городу, прогулка по Онежской набережной.

10.00 Выезд из города по трассе «Кола», в направлении п. Гирвас.

10.30 Короткая остановка по пути следования. Для созерцания прекрасных видов на острова Кончезера, открывающихся с горы Сампо.

11.00 Остановка в Марциальных водах. У нас будет возможность попробовать и оценить вкус целебной воды из 3-х подземных источников, а также купить сувениры карельских производителей.

12.30 ГЭС и вулкан Гирвас — спускаемся к лавовым языкам древнейшего вулкана в русле холостого водосброса ГЭС.

13.00 Начало внедорожной части маршрута — вдоль русла Пионерного канала.

Предварительный инструктаж по безопасности и основам управления автомобилем в условиях бездорожья.

Преодолеваем участки бездорожья, песчаные карьеры, заболоченный берег озера, подъёмы и спуски.

14.00 Привал и пикник на берегу Пальеозера. Разжигаем мангал и готовим шашлык на углях.

16.00 Продолжаем движение.

Совершенствуем навыки внедорожного вождения, делаем фото-остановки в интересных местах: заброшенный аэродром, а также Пор-порог — место на участке реки Суна, где в 2015 году проходили съемки современной версии фильма «А зори здесь тихие».

17.00 Посещение заповедника «Кивач». Осмотр водопада Кивач на реке Суна. Посетим дендрарий и музей карельской природы.

18.00 Выезд в Петрозаводск.

19.00 Прибытие в Петрозаводск.

ПРОГРАММА 4. ПРОГУЛКА НА КАНОЭ ПО ОЗЕРУ БЕЛОЕ.

  • Трансфер от вашего отеля в Карьяла Парк.
  • Общий сбор и брифинг по технике безопасности.
  • Трансфер к оз. Белое.
  • Прогулки на каноэ по оз. Белое (1,5 часа).
  • Перекус (чаепитие с выпечкой).
  • Купание (в зависимости от сезона).
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

ПРОГРАММА 5. ТРЕККИНГ С СОБАКАМИ ХАСКИ.

  • Трансфер от вашего отеля в Карьяла парк.
  • Встреча гостей в Карьяла Парке.
  • Экскурсия по питомнику собак.
  • Инструктаж по технике безопасности
  • Треккинг с собаками по красивейшему лесу вдоль реки Шуя (3 км).
  • Чаепитие с выпечкой.
  • Трансфер в Петрозаводск.

Маршрут может корректироваться инструктором в связи с изменениями погодных условий и уровнем подготовки группы.

ПРОГРАММА 6. КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛАХ.

  • Трансфер от вашего отеля в Карьяла парк.
  • Встреча в Карьяла Парк.
  • Общий брифинг.
  • Теория и основные правила управления квадроциклом и инструктаж по технике безопасности.
  • Подбор экипировки.
  • Практические занятия — базовый курс управления квадроциклом.
  • Движение по маршруту.
  • Сдача снаряжения и переодевание.
  • Чаепитие с выпечкой.
  • Трансфер в Петрозаводск.
Как осуществляется трансфер?

В первый день тура:

13:00 Вылет из аэропорта “Домодедово”.

Вылет из Москвы будет осуществляться из аэропорта “Домодедово”. Время вылета указано ориентировочное.

Точное время вылета будет указано в авиабилетах, которые мы отправим вам накануне вылета.

15:00 Сбор группы в автобусе. Отправление в Петрозаводск. Трассовая экскурсия.

17:00 Ориентировочное время прибытия в Петрозаводск. Заселение в отели города.

По программе туристы перемещаются на групповом автобусе.

По дополнительным программам за отдельную плату:

  • экскурсия на о. Кижи, о. Валаам, по Ладожским шхерам – туристы самостоятельно добираются до точки сбора;
  • сплав на реке Шуя/джип-сафари/катание на квадроциклах/катание на каноэ/треккинг с хаски, экспедиция к лесным водопадам, поездка на мистическую гору Воттоваара – туристов забирает трансфер из отеля.

В последний день тура:

Трансфер в аэропорт.

15:00 Прибытие в аэропорт Петрозаводска. Вылет в Москву.

Внимание! Время вылета и прилета чартерного рейса может быть изменено.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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21 ноя 2022
Трансфер сначала расстроил, микроавтобус, но потом я поняла все достоинства, более мобильный, водитель Геннадий, настоящий профессионал, везде мы добирались быстрее чем автобусы, нигде не было очередей: в кафе, в туалетах и тд. Гостиница Вилла Айно, просто чудо для тех, кто хочет спокойного отдыха, завтраки в прекрасной домашней обстановке, в номерах исключительная чистота. Отдых удался. Спасибо туроператору ООО "Болшая Страна". Надеюсь в дальнейшем к ним обращаться.
Е
19 окт 2022
Поездка прошла просто замечательно, только положительные эмоции. Все четко, отлично организовано, сопровождающие были отличные. Автобусы большие, комфортабельные, водители профессионалы. На Валаам не попали по причине закрытия навигации и погодных условий, но об этом нас предупредили сразу. Зато в тур дополнительно по нашей просьбе были включены поездки на Кижи и экскурсия по ладожским шхерам. Проживали в отелях уровня "комфорт". Без шика, но все было чисто, аккуратно. Завтраки в отелях скромные, но вкусные. Но мы туда ехали за красотой природы, и получили ее в полной мере. Спасибо!
Л
19 окт 2022
Здравствуйте! Мы из Рязани. Ездили в Карелию с сыном 16 лет. Это была моя мечта. Переживала немного, что ему будет скучновато, так как тур автобусный. Но программа была очень насыщенная, разнообразная и с погодой повезло! Не смотря, что не попали на Кижи, а попали на берег Шуи к хаскам, впечатлений хватило. Ещё очень понравился Джип тур! Евгений сам яркий человек и наш день тоже сделал таким. Джип это не автобус, мы были в таких местах, где не все карельцы-то побывали! Хочется отметить гида Кирилла. Настолько увлекательно рассказывает, что даже невозможно уснуть, несмотря на вечер, усталость и укачивание в автобусе. Отдельное Спасибо девушкам-менеджерам компании - всегда были на связи. Все оперативно решали. Своим друзьям уже рассказала про Большую Страну, надеюсь, ещё попутешествуем вместе! Страна наша огромная и прекрасная!

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