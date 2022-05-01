Каякинг по заповедному Урозеру

Отправиться в путешествие по самому прозрачному озеру Карелии и отдохнуть среди красот заказника

Индивидуальная
Всего в 25 км от города находится первый в регионе гидрологический памятник природы — Урозеро.

Просматриваемость его глубин достигает 15 метров, а в окружающих лесах обитают растения и животные из Красной книги.

Моторные лодки тут запрещены, поэтому вы отправитесь исследовать скалистые берега на каяках, наслаждаясь дикими пейзажами Русского Севера и слушая легенды о древней котловине.
Каякинг по заповедному Урозеру
Каякинг по заповедному Урозеру
Каякинг по заповедному Урозеру
Каякинг по заповедному Урозеру
Каякинг по заповедному Урозеру
Каякинг по заповедному Урозеру
Каякинг по заповедному Урозеру
Каякинг по заповедному Урозеру
Каякинг по заповедному Урозеру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

В гости к лесному озеру

Вы увидите чистейший кристалл в лесной оправе, узнаете об особых показателях воды и ее ценности для местной флоры и фауны. Пройдете по светловодной глади с исключительной видимостью. И откроете чарующие виды заповедной природы. А еще услышите рыбацкие истории карельских народов о мистической рыбе, обитавшей на дне озера. Разберемся, что за невидимый зверь глотал наживу и бесследно исчезал.

Специальная физическая подготовка не требуется. Наша цель — отдых, удовольствие и атмосферные фотосессии. Будем идти в комфортном для вас темпе. В вашем распоряжении будут двухместные каяки для прогулок в тандеме.

Организационные детали

Каякинг проводится с начала мая до октября.

  • Рекомендую надеть комфортную одежду, не стесняющую движения. Непромокаемые плащи и нетонущие влагозащитные сумки для ценных вещей я предоставлю.
  • На берегу причала есть места для смены одежды и туалет
  • До причала легко добраться на такси из города, есть парковочные места для автовладельцев

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Урозере
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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