Что вас ожидает

В гости к лесному озеру

Вы увидите чистейший кристалл в лесной оправе, узнаете об особых показателях воды и ее ценности для местной флоры и фауны. Пройдете по светловодной глади с исключительной видимостью. И откроете чарующие виды заповедной природы. А еще услышите рыбацкие истории карельских народов о мистической рыбе, обитавшей на дне озера. Разберемся, что за невидимый зверь глотал наживу и бесследно исчезал.

Специальная физическая подготовка не требуется. Наша цель — отдых, удовольствие и атмосферные фотосессии. Будем идти в комфортном для вас темпе. В вашем распоряжении будут двухместные каяки для прогулок в тандеме.

Организационные детали

Каякинг проводится с начала мая до октября.