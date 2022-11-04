Улётные выходные в Карелии. Зима

Вы проведете три активных дня вдали от шумного города в Северном Приладожье - одном из самых красивых районов Карелии

Вы проведете три активных дня вдали от шумного города в Северном Приладожье – одном из самых красивых районов Карелии.

Пройдёте живописный зимний маршрут на снегоходах, вместе с гидом прогуляетесь пешком или на лыжах авторской тропой, увидите Ладогу в снежном наряде, будете жить на острове, в уютном купольном глэмпинге.
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Улётные выходные в Карелии. Зима
Ближайшие даты:
9
дек
23
дек
20
янв
17
фев
17
мар
31
мар

Что вас ожидает 🤩

Райский уголок на острове Хавус
Райский уголок на острове Хавус
Проживание в шатрах-полусферах в окружении соснового леса
По Ладожским шхерам на аэролодках
По Ладожским шхерам на аэролодках
Поднимемся на обзорные точки с панорамным видом
На снегоходах по карельской тайге
На снегоходах по карельской тайге
Увидим заброшенные финские деревни, старинные водяные мельницы, замерзшие водопады
Еда с костра на свежем воздухе
Еда с костра на свежем воздухе
Инструктора закоптят свежую ладожскую форель и угостят вас знаменитыми карельскими пирожками-калитками
Поход по лесной природной тропе
Поход по лесной природной тропе
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (в переводе с финского – «соколиный риф»)
Мраморный карьер
Мраморный карьер
Устроим фотосессию на фоне огромных глыб мрамора

Программа тура по дням

1 день

Снегоходный маршрут по карельской тайге

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

Важно: встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы. Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и отправитесь к месту старта снегоходного маршрута (не более часа в пути). Прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберёте снегоходную экипировку.

Вас ждёт увлекательный зимний маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B).

* Маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.

Снегоходный маршрут займет около 5 часов. Вы увидите заброшенные финские деревни, старинные водяные мельницы, замерзшие водопады. Кульминацией путешествия станет посещение мраморного карьера, где вы сможете сделать памятные фотографии на фоне огромных глыб мрамора.

В пути для вас будет организован перекус с горячим чаем и бутербродами.

После окончания маршрута вы сдадите снегоходную экипировку и отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт короткий трансфер на аэролодках (10-15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Вы поужинаете блюдами карельской кухни и сможете отдохнуть в большом куполе за просмотром фильмов или настольными играми.

Ночь проведёте в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Снегоходный маршрут по карельской тайгеСнегоходный маршрут по карельской тайгеСнегоходный маршрут по карельской тайгеСнегоходный маршрут по карельской тайгеСнегоходный маршрут по карельской тайгеСнегоходный маршрут по карельской тайге
2 день

Зимний маршрут по природной тропе

После завтрака в сопровождении гида вы отправитесь пешком / на лыжах или снегоступах (в зависимости от снежного покрова) на маршрут по лесной природной тропе. Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.

Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.

Обед для вас будет организован на природе. Наши инструктора закоптят свежую ладожскую форель и угостят вас знаменитыми карельскими пирожками-калитками. Также вы сможете согреться у костра кружкой горячего вкусного глинтвейна!

Далее вы продолжите маршрут и вернётесь в глэмпинг по побережью Ладожского озера или по льду. У вас будет свободное время, чтобы покататься на лыжах, попробовать снегоступы, финские сани или спокойно посидеть у камина.

Вечером вас будет ждать вкусный ужин от шеф-повара. По желанию вы также сможете отдохнуть в бане-фурако прямо на берегу Ладоги (за дополнительную плату).

Зимний маршрут по природной тропеЗимний маршрут по природной тропеЗимний маршрут по природной тропеЗимний маршрут по природной тропеЗимний маршрут по природной тропеЗимний маршрут по природной тропеЗимний маршрут по природной тропе
3 день

Ладожские шхеры на аэролодках

После завтрака в глэмпинге вы отправитесь на кольцевой маршрут на аэролодках по Ладожским шхерам.

Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер с панорамным видом. С них открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).

Во время экскурсии вы также увидите мысы острова Хонкасало и живописные «инстаграмные» узкие проливы Ладожских шхер.

На маршруте у вас будет горячий обед на природе.

К вечеру вы вернётесь в глэмпинг, откуда отправитесь в г. Сортавала. После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.

Ладожские шхеры на аэролодкахЛадожские шхеры на аэролодкахЛадожские шхеры на аэролодкахЛадожские шхеры на аэролодках

Проживание

Вы будете жить в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом
живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.

Варианты проживания

Купольный глэмпинг Lago Ladoga

2 ночи
  • Панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин. Внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми.
  • 10 купольных шатров, каждый рассчитан на 2-3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова.
  • Стильные и комфортные душевые и туалеты.
  • Баня-фурако – подогреваемая открытая купель прямо на берегу озера. Здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом.
  • Костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
Купольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago LadogaКупольный глэмпинг Lago Ladoga

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в глэмпинге
  • Трёхразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
  • Трансферы по программе
  • Аренда аэролодок, снегоходов, снегоступов и лыж
  • Организация снегоходного, пешего / лыжного маршрутов и маршрута на аэролодках
  • Работа персонала глэмпинга, поваров, капитанов и гидов
Что не входит
  • Ж/д билеты в Сортавала и обратно в Москву / Санкт-Петербург
  • Посещение бани-фурако (+ 5 000 руб. / сеанс до 2-х часов, до 4-х чел.)
  • Одноместное размещение в шатре +15 000 руб. (по желанию)
  • Одноместное размещение на снегоходе + 10 000 руб. (по желанию)
  • Сувениры и дополнительные услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личные вещи и снаряжение:

• документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
• рюкзак или дорожную сумку;
• индивидуальную аптечку;
• средства личной гигиены;
• купальные принадлежности (для посещения фурако);
• сменное бельё.

Одежда и обувь зимой:

• теплую зимнюю куртку и брюки, желательно непродуваемые (подойдет горнолыжный костюм);
• 2 пары удобной и теплой обуви, одну из пар обуви лучше с защитой от воды;
• теплую и легкую шапку;
• перчатки или рукавицы (2 пары);
• шерстяные носки (2 пары);
• термобельё.

Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Кто будет сопровождать меня в путешествии?

Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:

  • профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
  • опытные водители и капитаны будут управлять аэролодками на Ладоге;
  • повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
Как будут кормить?

В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.

Какой транспорт используется на маршруте?

Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Путешествие по Зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 чел). Маршрут по карельской тайге пройдёт на снегоходах.

* Маршрут на снегоходах средней сложности, для водителей требуются права категории B и желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.

Будет ли мобильная связь?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Какая будет погода?

В декабре на Ладоге дневная температура в среднем -3°С, а ночью может опуститься до -9°С. В начале января на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Также могут быть холодные ветра и метели. В феврале на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Аномальные колебания температуры бывают редко. В марте днём в среднем +3°, ночью -4°.

Есть ли возрастные ограничения?

С целью безопасности в зимних турах действуют возрастные ограничения для детей до 7 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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