Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.
Важно: встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы. Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и отправитесь к месту старта снегоходного маршрута (не более часа в пути). Прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберёте снегоходную экипировку.
Вас ждёт увлекательный зимний маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B).
* Маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.
Снегоходный маршрут займет около 5 часов. Вы увидите заброшенные финские деревни, старинные водяные мельницы, замерзшие водопады. Кульминацией путешествия станет посещение мраморного карьера, где вы сможете сделать памятные фотографии на фоне огромных глыб мрамора.
В пути для вас будет организован перекус с горячим чаем и бутербродами.
После окончания маршрута вы сдадите снегоходную экипировку и отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт короткий трансфер на аэролодках (10-15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Вы поужинаете блюдами карельской кухни и сможете отдохнуть в большом куполе за просмотром фильмов или настольными играми.
Ночь проведёте в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
После завтрака в сопровождении гида вы отправитесь пешком / на лыжах или снегоступах (в зависимости от снежного покрова) на маршрут по лесной природной тропе. Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
Обед для вас будет организован на природе. Наши инструктора закоптят свежую ладожскую форель и угостят вас знаменитыми карельскими пирожками-калитками. Также вы сможете согреться у костра кружкой горячего вкусного глинтвейна!
Далее вы продолжите маршрут и вернётесь в глэмпинг по побережью Ладожского озера или по льду. У вас будет свободное время, чтобы покататься на лыжах, попробовать снегоступы, финские сани или спокойно посидеть у камина.
Вечером вас будет ждать вкусный ужин от шеф-повара. По желанию вы также сможете отдохнуть в бане-фурако прямо на берегу Ладоги (за дополнительную плату).
После завтрака в глэмпинге вы отправитесь на кольцевой маршрут на аэролодках по Ладожским шхерам.
Ладожские шхеры — живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Вы подниметесь на обзорные точки Ладожских шхер с панорамным видом. С них открывается великолепный вид на бескрайние просторы Ладоги и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
Во время экскурсии вы также увидите мысы острова Хонкасало и живописные «инстаграмные» узкие проливы Ладожских шхер.
На маршруте у вас будет горячий обед на природе.
К вечеру вы вернётесь в глэмпинг, откуда отправитесь в г. Сортавала. После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.
Вы будете жить в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом
живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.
Личные вещи и снаряжение:
• документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
• рюкзак или дорожную сумку;
• индивидуальную аптечку;
• средства личной гигиены;
• купальные принадлежности (для посещения фурако);
• сменное бельё.
Одежда и обувь зимой:
• теплую зимнюю куртку и брюки, желательно непродуваемые (подойдет горнолыжный костюм);
• 2 пары удобной и теплой обуви, одну из пар обуви лучше с защитой от воды;
• теплую и легкую шапку;
• перчатки или рукавицы (2 пары);
• шерстяные носки (2 пары);
• термобельё.
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Путешествие по Зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5-6 чел). Маршрут по карельской тайге пройдёт на снегоходах.
* Маршрут на снегоходах средней сложности, для водителей требуются права категории B и желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
В декабре на Ладоге дневная температура в среднем -3°С, а ночью может опуститься до -9°С. В начале января на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Также могут быть холодные ветра и метели. В феврале на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Аномальные колебания температуры бывают редко. В марте днём в среднем +3°, ночью -4°.
С целью безопасности в зимних турах действуют возрастные ограничения для детей до 7 лет.