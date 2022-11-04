1 день

Снегоходный маршрут по карельской тайге

Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы. Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.

Важно: встречаемся в 08:19 на вокзале Сортавалы. Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.

После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и отправитесь к месту старта снегоходного маршрута (не более часа в пути). Прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберёте снегоходную экипировку.



Вас ждёт увлекательный зимний маршрут по карельской тайге (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B).



* Маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.



Снегоходный маршрут займет около 5 часов. Вы увидите заброшенные финские деревни, старинные водяные мельницы, замерзшие водопады. Кульминацией путешествия станет посещение мраморного карьера, где вы сможете сделать памятные фотографии на фоне огромных глыб мрамора.



В пути для вас будет организован перекус с горячим чаем и бутербродами.



После окончания маршрута вы сдадите снегоходную экипировку и отправитесь к причалу на берег Ладожского озера, откуда вас ждёт короткий трансфер на аэролодках (10-15 минут) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.



Вы поужинаете блюдами карельской кухни и сможете отдохнуть в большом куполе за просмотром фильмов или настольными играми.



Ночь проведёте в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.