Маршрут экскурсии проходит в сопровождении опытного экскурсовода и начинается от гостиницы «Северная», далее по улице Энгельса до площади Ленина. По проспекту Карла Маркса до площади Кирова. От памятника Петру I, по набережной Онежского озера до Ротонды.
Важно знать:
За 24 часа до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.
Точный адрес места встречи вам сообщит организатор после подтверждения экскурсии.
Цены на экскурсию
Для одного человека
Для группы 2-3 человек
Для группы 3-4 человек
Стандартное предложение
1 700 ₽
2 100 ₽
2 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: пр. Ленина, 21 или по договоренности с туристами.
Завершение: пр. Ленина, 21
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.