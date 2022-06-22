Исследуйте Ладожские шхеры с суши, прогуливаясь по одному из островов, и с воды – на мотолодках или закрытых катерах. Все это днем, а вечерами вас ждут уютные номера глэмпинга, откуда вы можете смотреть, как солнце уходит готовиться к новому дню, а ему на смену приходит Большая медведица и другие небесные обитатели.
Декорациями вашей поездки станет осенняя палитра карельской природы в сочетании с отличным саундтреком – шумом волн Ладоги и шелестом карельского леса.
Преимущества этого путешествия:
При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
Встречаемся на вокзале Петрозаводска, рассаживаемся по внедорожникам и отправляемся в г. Сортавала, по пути посещая знаковые природные и исторические места.
Первая остановка на маршруте – неофициальная столица юмора, карельская деревня Киндасово!
Здесь проводят фестивали, юморины, на которых жители Карелии соревнуются в шутках и прибаутках.
Далее нас ждет экскурсия по Кинерме, одной из самых красивых деревень России, основанной более 440 лет назад.
Гуляем по тихим деревенским улочкам среди старинных карельских домов, посещаем часовню Смоленской Богоматери с иконостасом XVIII века и знакомимся с крестьянским бытом.
Обедаем блюдами национальной кухни в доме-музее.
Продолжаем путешествие!
Следующая достопримечательность — самый высокий водопад в Карелии «Белые мосты», Юканкоски.
Его высота — 19 м.
К вечеру мы прибываем на пристань и отправляемся на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Проводим 10-20 минут в пути на моторных лодках или катере.
Размещаемся в уютных шатрах-полусферах.
Ужинаем блюдами карельской кухни.
Завтракаем.
В сопровождении гида идем природной тропой по карельской тайге вглубь острова Хавус, видим геологические породы, возраст которых достигает 2,5 млрд. лет.
Выходим на 40-метровую скалу Хауккариутта («соколиный риф») и наслаждаемся прекрасным видом на Ладожские шхеры.
Обедаем в специально оборудованном месте в районе скалы копченой рыбой и пробуем местные ягоды свежего урожая.
После пикника мы продолжаем лесное путешествие.
Возвращаемся в глэмпинг, ужинаем и отдыхаем.
Завтракаем.
Сегодня мы отправляемся на кольцевой маршрут на мотолодках (в случае непогоды на закрытых катерах) по Ладожским шхерам, живописному архипелагу на севере Ладожского озера, состоящему из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время водной прогулки мы видим несколько маяков и поднимаемся на гору, откуда можем финально полюбоваться неповторимыми просторами Ладоги.
На маршруте нас ждет горячий обед на природе.
К вечеру мы возвращаемся в глэмпинг.
Ужинаем и при желании отдыхаем в бане-фурако.
Завтракаем.
Слушаем рассказ о каменной истории Ладоги: узнаем, какие камни здесь добывали и каково их происхождении.
По окончании лекции гид показывает нам гранатовую жилу, которая проходит прямо по территории глэмпинга.
Отправляемся на катере на причал. Пересаживаемся на микроавтобусы и едем на наземную экскурсию в горный парк «Рускеала» (1 час в пути).
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.
Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
После экскурсии по горному парку «Рускеала» мы обедаем в кафе и едем в деревню Пуйколла смотреть авторский «сад камней», уникальную коллекцию которого хозяин собирал на протяжении 30 лет.
После экскурсии нас ждет трансфер на вокзал г.Сортавала и отъезд вечерними поездами.
Тур предусматривает проживание в глэмпинге.
Стоимость тура на 1 человека при группе от четырех человек, руб:
|Размещение в номере
|Цена на человека
|2 человека в двухместном купольном шатре
|65 500
|доплата за одноместное размещение
|запрос
1. Рюкзак без станка или дорожную сумку.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
3. Форма одежды во поездках на лодке:
4. Комплект одежды для переодевания:
5. Одежда для ночлега в палатке:
6. Для похода в туристскую баню:
7. Обувь:
8. Личные вещи:
9. Документы в герметичной упаковке:
10. Деньги:
Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
олнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва).
Отправление в заключительный день тура из г. Сортавала (по времени отправления поезда №160А).