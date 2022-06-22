Карелия откроется для вас по-новому, когда вы проведете 4 дня в глэмпинге на Ладожских шхерах. Этот архипелаг скалистых островов называют норвежскими фьордами, а в его составе насчитывают около 650 скалистых островков и скал. Скучать здесь не придётся!

Описание

Исследуйте Ладожские шхеры с суши, прогуливаясь по одному из островов, и с воды – на мотолодках или закрытых катерах. Все это днем, а вечерами вас ждут уютные номера глэмпинга, откуда вы можете смотреть, как солнце уходит готовиться к новому дню, а ему на смену приходит Большая медведица и другие небесные обитатели.

Декорациями вашей поездки станет осенняя палитра карельской природы в сочетании с отличным саундтреком – шумом волн Ладоги и шелестом карельского леса.

Преимущества этого путешествия:

увидим неповторимые просторы Ладоги и красоту Ладожских шхер, самый высокий водопад в Карелии, деревню, входящую в состав Ассоциации самых красивых деревень России, и мраморный карьер "Рускеала";

узнаем, где находится неофициальная столица юмора, что растет в карельской тайге, какие на вкус местные ягоды свежего урожая, каково наслаждаться видом на Ладогу из бани-фурако под открытым небом;

почувствуем счастье, когда будем лежать на кровати внутри уютного шатра-полусферы на берегу самого большого озера Европы и смотреть на звездное небо, свободу, когда будете стоять на самой высокой горе Ладожских шхер и загадаем самое заветное желание, и энергию, ощущая брызги волн и дуновение ветра на своем лице!

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.