Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур

Карелия откроется для вас по-новому, когда вы проведете 4 дня в глэмпинге на Ладожских шхерах

5
3 отзыва
Карелия откроется для вас по-новому, когда вы проведете 4 дня в глэмпинге на Ладожских шхерах.

Этот архипелаг скалистых островов называют норвежскими фьордами, а в его составе насчитывают около 650 скалистых островков и скал. Скучать здесь не придётся!
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Золотая осень в глэмпинге. Комбинированный тур
Ближайшие даты:
03
ноя

Описание

Исследуйте Ладожские шхеры с суши, прогуливаясь по одному из островов, и с воды – на мотолодках или закрытых катерах. Все это днем, а вечерами вас ждут уютные номера глэмпинга, откуда вы можете смотреть, как солнце уходит готовиться к новому дню, а ему на смену приходит Большая медведица и другие небесные обитатели. 

Декорациями вашей поездки станет осенняя палитра карельской природы в сочетании с отличным саундтреком – шумом волн Ладоги и шелестом карельского леса.

Преимущества этого путешествия:

  • увидим неповторимые просторы Ладоги и красоту Ладожских шхер, самый высокий водопад в Карелии, деревню, входящую в состав Ассоциации самых красивых деревень России, и мраморный карьер "Рускеала";
  • узнаем, где находится неофициальная столица юмора, что растет в карельской тайге, какие на вкус местные ягоды свежего урожая, каково наслаждаться видом на Ладогу из бани-фурако под открытым небом;
  • почувствуем счастье, когда будем лежать на кровати внутри уютного шатра-полусферы на берегу самого большого озера Европы и смотреть на звездное небо, свободу, когда будете стоять на самой высокой горе Ладожских шхер и загадаем самое заветное желание, и энергию, ощущая брызги волн и дуновение ветра на своем лице!

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
Старинная деревня Кинерма и водопад Белые мосты

Встречаемся на вокзале Петрозаводска, рассаживаемся по внедорожникам и отправляемся в г. Сортавала, по пути посещая знаковые природные и исторические места.

Первая остановка на маршруте – неофициальная столица юмора, карельская деревня Киндасово!

Здесь проводят фестивали, юморины, на которых жители Карелии соревнуются в шутках и прибаутках.

Далее нас ждет экскурсия по Кинерме, одной из самых красивых деревень России, основанной более 440 лет назад.

Гуляем по тихим деревенским улочкам среди старинных карельских домов, посещаем часовню Смоленской Богоматери с иконостасом XVIII века и знакомимся с крестьянским бытом.

Обедаем блюдами национальной кухни в доме-музее.

Продолжаем путешествие!

Следующая достопримечательность — самый высокий водопад в Карелии «Белые мосты», Юканкоски.

Его высота — 19 м.

К вечеру мы прибываем на пристань и отправляемся на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Проводим 10-20 минут в пути на моторных лодках или катере.

Размещаемся в уютных шатрах-полусферах.

Ужинаем блюдами карельской кухни.

Старинная деревня Кинерма и водопад Белые мостыСтаринная деревня Кинерма и водопад Белые мостыСтаринная деревня Кинерма и водопад Белые мостыСтаринная деревня Кинерма и водопад Белые мосты
2 день
Треккинг по острову Хавус

Завтракаем.

В сопровождении гида идем природной тропой по карельской тайге вглубь острова Хавус, видим геологические породы, возраст которых достигает 2,5 млрд. лет.

Выходим на 40-метровую скалу Хауккариутта («соколиный риф») и наслаждаемся прекрасным видом на Ладожские шхеры.

Обедаем в специально оборудованном месте в районе скалы копченой рыбой и пробуем местные ягоды свежего урожая.

После пикника мы продолжаем лесное путешествие.

Возвращаемся в глэмпинг, ужинаем и отдыхаем.

Треккинг по острову ХавусТреккинг по острову ХавусТреккинг по острову ХавусТреккинг по острову Хавус
3 день
Путешествие по Ладожским шхерам

Завтракаем.

Сегодня мы отправляемся на кольцевой маршрут на мотолодках (в случае непогоды на закрытых катерах) по Ладожским шхерам, живописному архипелагу на севере Ладожского озера, состоящему из множества небольших скалистых островов, разделенных проливами.

Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».

Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.

Во время водной прогулки мы видим несколько маяков и поднимаемся на гору, откуда можем финально полюбоваться неповторимыми просторами Ладоги.

На маршруте нас ждет горячий обед на природе.

К вечеру мы возвращаемся в глэмпинг.

Ужинаем и при желании отдыхаем в бане-фурако.

Путешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерамПутешествие по Ладожским шхерам
4 день
Каменная история Ладоги и горный парк Рускеала

Завтракаем.

Слушаем рассказ о каменной истории Ладоги: узнаем, какие камни здесь добывали и каково их происхождении.

По окончании лекции гид показывает нам гранатовую жилу, которая проходит прямо по территории глэмпинга.

Отправляемся на катере на причал. Пересаживаемся на микроавтобусы и едем на наземную экскурсию в горный парк «Рускеала» (1 час в пути).

Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России.

Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.

Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.

После экскурсии по горному парку «Рускеала» мы обедаем в кафе и едем в деревню Пуйколла смотреть авторский «сад камней», уникальную коллекцию которого хозяин собирал на протяжении 30 лет.

После экскурсии нас ждет трансфер на вокзал г.Сортавала и отъезд вечерними поездами.

Каменная история Ладоги и горный парк РускеалаКаменная история Ладоги и горный парк РускеалаКаменная история Ладоги и горный парк РускеалаКаменная история Ладоги и горный парк Рускеала

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге.

Стоимость тура на 1 человека при группе от четырех человек, руб:

Размещение в номереЦена на человека
2 человека в двухместном купольном шатре65 500
доплата за одноместное размещениезапрос

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в двухместных купольных шатрах в глэмпинге (3 ночи)
  • Трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни (кроме завтрака в день 1)
  • Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов и шеф-повара
  • Все трансферы по маршруту
  • Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, экспедиционные внедорожники, моторные лодки и катер)
  • Экскурсии и активные программы
  • Входные платы на экскурсионные объекты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и из г. Сортавала
  • Проживание в гостинице Петрозаводска в случае прибытия накануне дня начала программы
  • Одноместное размещение в глэмпинге
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов (от 100 руб. /чел. /сутки)
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак без станка или дорожную сумку.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).

3. Форма одежды во поездках на лодке:

  • На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
  • Резиновые сапоги ЗАПРЕЩЕНЫ, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
  • В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем НЕ брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
  • Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
  • На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
  • На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
  • Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
  • Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.

4. Комплект одежды для переодевания:

  • Комплект сухой удобной верхней одежды.
  • Сухая удобная обувь и носки.
  • Шапочка/бандана/баф.
  • Комплект запасного нижнего белья.

5. Одежда для ночлега в палатке:

  • Теплая свободная одежда (если есть, термобелье).
  • Теплые носки (можно шерстяные) и тонкая шапочка (ночи бывают прохладными).
  • На вечер флисовая кофта/толстовка/куртка.

6. Для похода в туристскую баню:

  • Индивидуальное полотенце,
  • Купальник (в баню мальчики/девочки идут все вместе, группы по 8-10 человек),
  • Сланцы/сандали спортивные.

7. Обувь:

  • удобная обувь БЕЗ каблуков, 3 пары:
    • одна для сплава по реке,
    • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь),
    • третья -"городская".

8. Личные вещи:

  • наколенники (при сплаве на катамаране) - не обязательно,
  • репелленты (комары, мошка),
  • фонарик с комплектом запасных батареек,
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно,
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу),
  • индивидуальную аптечку,
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения,
  • портативное зарядное устройство,
  • личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).

9. Документы в герметичной упаковке:

  • паспорт,
  • страховой медицинский полис (можно ксерокопию).

10. Деньги:

  • рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Будет ли мобильная связь на маршруте?

Устойчивый сигнал на протяжении всего маршрута у сотового оператора «Мегафон». Остальные операторы могут «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.

Включена ли страховка в стоимость тура?

олнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где происходит встреча в туре?

Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск (по времени прибытия поезда №018 из г. Москва).

Отправление в заключительный день тура из г. Сортавала (по времени отправления поезда №160А).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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