Солнечный Кисловодск - удивительное и уютное место для проведения вашего отдыха! Мы предлагаем посетить этот город-курорт с целью ознакомления с его историей, парками и живописными пейзажами.

Зеркальный пруд, речка Ольховка, мостик «Дамский каприз», - удивительно милые и уютные места создают атмосферу этого города. Его гостеприимство вы сможете ощутить в Главной Нарзанной галерее, где можно будет отведать разновидности Кисловодского нарзана.

Мы также с вами отправимся в окутанное легендами ущелье, где течет река Аликиновка, и можно увидеть столбы «Замка коварства и любви».

Природный памятник гора - Кольцо, известное благодаря повести М. Ю. Лермонтова «Княжна Мери» также не оставит никого равнодушным. Сюда писатель отправлял своих героев провожать закат, а местные поговаривают, что он и сам любил здесь бывать.

Вы также сможете увидеть Рим-гору, и насладится живописными видами Медовых водопадов. Историю возникновения названий, а также местные легенды, вам обязательно расскажут наши экскурсоводы.