Кисловодский комплекс

Кисловодский комплекс
Кисловодский комплекс
Кисловодский комплекс
Кисловодский комплекс
Кисловодский комплекс

Что вас ожидает 🤩

  • Средний парк
  • Нижний парк
  • Лермонтовская площадка
  • Нарзанная галерея
  • Ущелье реки Альконовки
  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Солнечный Кисловодск - удивительное и уютное место для проведения вашего отдыха! Мы предлагаем посетить этот город-курорт с целью ознакомления с его историей, парками и живописными пейзажами.

Зеркальный пруд, речка Ольховка, мостик «Дамский каприз», - удивительно милые и уютные места создают атмосферу этого города. Его гостеприимство вы сможете ощутить в Главной Нарзанной галерее, где можно будет отведать разновидности Кисловодского нарзана.

Мы также с вами отправимся в окутанное легендами ущелье, где течет река Аликиновка, и можно увидеть столбы «Замка коварства и любви».

Природный памятник гора - Кольцо, известное благодаря повести М. Ю. Лермонтова «Княжна Мери» также не оставит никого равнодушным. Сюда писатель отправлял своих героев провожать закат, а местные поговаривают, что он и сам любил здесь бывать.

Вы также сможете увидеть Рим-гору, и насладится живописными видами Медовых водопадов. Историю возникновения названий, а также местные легенды, вам обязательно расскажут наши экскурсоводы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экологический сбор - 60 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Пятница, Воскресенье в 08:20
Экскурсия длится около 9.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница, Воскресенье в 08:20

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