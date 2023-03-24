Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган

Совершить восхождение на пятигорские возвышенности и раскрыть их таинственное прошлое

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На Кавказе есть вулканы? Да! К северу от Эльбруса расположен район, называемый Пятигорьем, где возвышаются 17 вулканических гор. В их недрах хранятся запасы минеральных вод, на склонах можно увидеть несколько пещер. Из Пятигорска мы отправимся к трём ближайшим горам-лакколитам. Обсудим особенности ландшафта, растительный мир и древние легенды о вулканах и их происхождении.
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
Потухшие вулканы Кавказа: на внедорожнике к горам Юца, Джуца и Золотой Курган
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Описание

Что вас ожидает

Вулканы Ставрополья

Если смотреть на вершины, окружающие Пятигорск, можно заметить, что ближайшие из них образуют идеально ровную линию с Машуком и лежащим в отдалении Эльбрусом. Все они — часть большого «каменного моря», родившегося много миллионов лет назад. Сегодня благодаря природным богатствам вокруг этих гор созданы здравницы. А еще здесь возник известный всей России дельтаплановый «аэродром».

К вершинам «железного котла»

В этой поездке вам покорятся сразу три горных вершины — Юца, Джуца и Золотой Курган. Это будет несложно: на две из них мы заедем на внедорожнике, на третью поднимемся пешком. По пути исследуем дороги этого колоритного кавказского района, почувствуем запах разнотравья. Удобное расположение на окраине города и солидная высота (до 1000 м) делают их великолепным обзорным пунктом, откуда открываются лучшие виды на Пятигорск. Также при желании мы устроим пикник на одной из вершин.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия с элементами треккинга. Продолжительность пешеходного маршрута около 3 км, уровень сложности — низкий.
  • Я заберу вас от любого удобного адреса в пределах Пятигорска и привезу обратно. Если вы едете с детьми до 12 лет, то об этом нужно предупредить заранее.
  • Для пикника я обычно делаю два больших термоса с чаем или кофе. А вы можете взять небольшой перекус (бутерброды, фрукты, печенье).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Необычные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
Джиппинг

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