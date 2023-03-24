На Кавказе есть вулканы? Да! К северу от Эльбруса расположен район, называемый Пятигорьем, где возвышаются 17 вулканических гор. В их недрах хранятся запасы минеральных вод, на склонах можно увидеть несколько пещер. Из Пятигорска мы отправимся к трём ближайшим горам-лакколитам. Обсудим особенности ландшафта, растительный мир и древние легенды о вулканах и их происхождении.

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Описание

Что вас ожидает

Вулканы Ставрополья

Если смотреть на вершины, окружающие Пятигорск, можно заметить, что ближайшие из них образуют идеально ровную линию с Машуком и лежащим в отдалении Эльбрусом. Все они — часть большого «каменного моря», родившегося много миллионов лет назад. Сегодня благодаря природным богатствам вокруг этих гор созданы здравницы. А еще здесь возник известный всей России дельтаплановый «аэродром».

К вершинам «железного котла»

В этой поездке вам покорятся сразу три горных вершины — Юца, Джуца и Золотой Курган. Это будет несложно: на две из них мы заедем на внедорожнике, на третью поднимемся пешком. По пути исследуем дороги этого колоритного кавказского района, почувствуем запах разнотравья. Удобное расположение на окраине города и солидная высота (до 1000 м) делают их великолепным обзорным пунктом, откуда открываются лучшие виды на Пятигорск. Также при желании мы устроим пикник на одной из вершин.

Организационные детали