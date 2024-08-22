На Рождество – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ростове-на-Дону, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Центральный квадрат Ростова-на-Дону
Пешая
25 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Большой Садовой: исторический маршрут
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: От Соборной площади
9 сен в 08:30
11 сен в 08:00
5 200 за всё до 6 чел.
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
Пешая
93 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
4 800 за всё до 3 чел.
Весь Ростов за 3 часа
Пешая
202 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
«Весь Ростов за 3 часа»: Погружение в историю и культуру южной столицы
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    22 августа 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    👍👍👍
  • Т
    Тельнова
    21 августа 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Татьяна профессиональна, отлично знает историю Ростова, при этом замечательный рассказчик, приятна в общении. После её экскурсии
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    захотелось поглубже изучить историю этого города, в котором мы были впервые. Не смогли удержаться, чтобы не поделиться впечатлениями со своей квартирной "хозяйкой". Оказалось, что она много не знала и сразу захотела побывать на этой экскурсии, тем белее её сын школьник увлекается историей. Попросила телефон фирмы и Татьяны. Мы, конечно, дали.

  • Н
    Наталия
    16 августа 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Нам очень понравилось с Татьяной гулять по родному городу. Очень внимательная к детям, Татьяна старалась рассказывать все самое интересное. Большое спасибо за увлекательную экскурсию!
  • В
    Вера
    16 августа 2024
    Весь Ростов за 3 часа
    Потрясающая экскурсия! Большое спасибо Даниилу за содержательную, интересную и эмоциональную экскурсию! Обязательно вернёмся в Ростов-на-Дону и закажем ещё одну у Даниила!
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2024
    Центральный квадрат Ростова-на-Дону
    Замечательная экскурсия. Внимательный гид Елена, очень интересный рассказчик, продуманный маршрут. Были с ребенком, Елена подстраивалась под её темп. Это очень
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    важно, потому что для нас, взрослых, это единственная возможность сходить на экскурсию. В конце ждал подарок. Везём его домой, с теплыми воспоминаниями о Ростове-на-Дону.

  • Е
    Елена
    14 августа 2024
    Центральный квадрат Ростова-на-Дону
    Очень понравилось! Спасибо!
    Очень понравилось! Спасибо!Очень понравилось! Спасибо!Очень понравилось! Спасибо!Очень понравилось! Спасибо!Очень понравилось! Спасибо!Очень понравилось! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    12 августа 2024
    Весь Ростов за 3 часа
    4 августа 2024г. были проездом в городе Ростов-на-Дону и чтобы провести время с пользой заказали экскурсию "Весь Ростов за 3
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    часа". На вокзале нас встретил очень приятный молодой человек Даниил. Работа гида заслуживает всяческих похвал. Заботливый, внимательный, ответит на любой вопрос, видно, что Даниил влюблен в свой город и знает о нём всё. Мы не заметили как пролетело время. Спасибо команде Tripster и нашему гиду.

  • Е
    Елена
    12 августа 2024
    Весь Ростов за 3 часа
    Выражаю огромную благодарность гиду Данилу Ковалеву за прекрасную 4х часовую экскурсию по улицам Ростова, было очень интересно слушать и познавать
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    историю нашего прекрасного города. Гостям из Челябинска также очень понравилось повествование о старинных зданиях нашего города, экскурсия прошла с удовольствием. Всем рекомендую.

  • О
    Оксана
    7 августа 2024
    Центральный квадрат Ростова-на-Дону
    Лена - прекрасно проводит эту экскурсию. Бронируйте - не сомневайтесь.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Центральный квадрат Ростова-на-Дону
  2. Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
  3. Весь Ростов за 3 часа
Какие места ещё посмотреть в Ростове-на-Дону
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Линия «Миус-фронта»
  8. Памятник Водопроводу
  9. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в сентябре 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ростове-на-Дону на 2024 год на рождество, 320 ⭐ отзывов, цены от 4800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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