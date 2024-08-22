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захотелось поглубже изучить историю этого города, в котором мы были впервые. Не смогли удержаться, чтобы не поделиться впечатлениями со своей квартирной "хозяйкой". Оказалось, что она много не знала и сразу захотела побывать на этой экскурсии, тем белее её сын школьник увлекается историей. Попросила телефон фирмы и Татьяны. Мы, конечно, дали.