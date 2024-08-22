2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Большой Садовой: исторический маршрут
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по историческому центру Ростова-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: От Соборной площади
9 сен в 08:30
11 сен в 08:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
4 800₽ за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор«Весь Ростов за 3 часа»: Погружение в историю и культуру южной столицы
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил22 августа 2024👍👍👍
- ТТельнова21 августа 2024Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Татьяна профессиональна, отлично знает историю Ростова, при этом замечательный рассказчик, приятна в общении. После её экскурсии
- ННаталия16 августа 2024Нам очень понравилось с Татьяной гулять по родному городу. Очень внимательная к детям, Татьяна старалась рассказывать все самое интересное. Большое спасибо за увлекательную экскурсию!
- ВВера16 августа 2024Потрясающая экскурсия! Большое спасибо Даниилу за содержательную, интересную и эмоциональную экскурсию! Обязательно вернёмся в Ростов-на-Дону и закажем ещё одну у Даниила!
- ЕЕкатерина14 августа 2024Замечательная экскурсия. Внимательный гид Елена, очень интересный рассказчик, продуманный маршрут. Были с ребенком, Елена подстраивалась под её темп. Это очень
- ЕЕлена14 августа 2024Очень понравилось! Спасибо!
- ЮЮлия12 августа 20244 августа 2024г. были проездом в городе Ростов-на-Дону и чтобы провести время с пользой заказали экскурсию "Весь Ростов за 3
- ЕЕлена12 августа 2024Выражаю огромную благодарность гиду Данилу Ковалеву за прекрасную 4х часовую экскурсию по улицам Ростова, было очень интересно слушать и познавать
- ООксана7 августа 2024Лена - прекрасно проводит эту экскурсию. Бронируйте - не сомневайтесь.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «На Рождество»
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Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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