Приглашаю пройти на комфортабельном кораблике по водам реки Дон и рассмотреть мосты и берега. Вы увидите самый длинный, самый большой, самый старый и другие мосты и узнаете, как их строили, разрушали и восстанавливали. Я расскажу, почему мост Американец так называется и чем важна переправа через Нахичеванскую протоку.

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Описание водной прогулки

Железнодорожный мост, построенный в 1899 году. Считается одним из самых значимых железнодорожных архитектурных сооружений города. Я расскажу, как он был разрушен во время Великой Отечественной войны.

Американец — один из самых длинных автомобильных мостов Ростова-на-Дону, построенный в 1965 году. Вы узнаете, почему у моста такое название и что случилось с ним в 2010 году.

Ворошиловский мост — один из крупнейших в городе. Его неоднократно перестраивали и модернизировали для улучшения транспортной инфраструктуры.

Западный мост, построенный в 1964 году и соединяющий различные районы. Он — важный элемент сети городских дорог.

Железнодорожный мост через Нахичеванскую протоку. Его построили в 1876 году, и он — один из старейших мостов Ростова-на-Дону. Я расскажу, кто восстанавливал его после Гражданской войны.

Аксайский мост. Получил своё название от реки Аксай, через которую перекинут. После разрушительного наводнения в 1972 году мост был восстановлен и усилен.

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