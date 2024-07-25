Мосты Ростова-на-Дону

Водная прогулка с рассказами об истории, архитектуре и инженерных решениях
Приглашаю пройти на комфортабельном кораблике по водам реки Дон и рассмотреть мосты и берега.

Вы увидите самый длинный, самый большой, самый старый и другие мосты и узнаете, как их строили, разрушали и восстанавливали.

Я расскажу, почему мост Американец так называется и чем важна переправа через Нахичеванскую протоку.
Мосты Ростова-на-Дону
Мосты Ростова-на-Дону
Мосты Ростова-на-Дону
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание водной прогулки

Железнодорожный мост, построенный в 1899 году. Считается одним из самых значимых железнодорожных архитектурных сооружений города. Я расскажу, как он был разрушен во время Великой Отечественной войны.

Американец — один из самых длинных автомобильных мостов Ростова-на-Дону, построенный в 1965 году. Вы узнаете, почему у моста такое название и что случилось с ним в 2010 году.

Ворошиловский мост — один из крупнейших в городе. Его неоднократно перестраивали и модернизировали для улучшения транспортной инфраструктуры.

Западный мост, построенный в 1964 году и соединяющий различные районы. Он — важный элемент сети городских дорог.

Железнодорожный мост через Нахичеванскую протоку. Его построили в 1876 году, и он — один из старейших мостов Ростова-на-Дону. Я расскажу, кто восстанавливал его после Гражданской войны.

Аксайский мост. Получил своё название от реки Аксай, через которую перекинут. После разрушительного наводнения в 1972 году мост был восстановлен и усилен.

Организационные детали

  • Водная прогулка проходит на комфортабельном кораблике
  • При плохой погоде я предложу перенести экскурсию
  • Экскурсию можно провести для большего количества человека — до 10. Детали и цены уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Ворошиловского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ростова-на-Дону

ИндивидуальныеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНочныеЛетниеНа выходныеНабережнаяПопулярные местаДля студентов

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