Промчаться по льду Ладожского озера, увидеть Валаамский архипелаг и посетить «Рускеалу»
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|61 300 ₽
Описание
Организационные детали
Для вашего комфорта просим внимательно отнестись к выбору одежды. Может быть сильный ветер, осадки. Рекомендуем взять индивидуальные лекарства с собой, так как не везде по пути встречается аптека.
Программа тура по дням
Ладожские шхеры на катере-амфибии, собачьи упряжки и экскурсия по Сортавале
Встретим вас на ж. -д. вокзале Сортавалы в 08:30. За завтраком познакомимся, а затем запрыгнем на судно на воздушной подушке и помчим по открытому пространству мимо шхер Ладоги. Рассмотрим гранитные скалы, гряды торосов, деревья в инее. Продолжим активный день катанием на собачьих упряжках, попробуем самостоятельно управлять и пообщаемся с животными. Прогуляемся по Сортавале и познакомимся с историей города: узнаем о переплетении культур, заглянем на старые улочки и найдём кусочек Финляндии.
«Рускеала» на снегоходах
Сегодня посетим знаменитый горный парк «Рускеала»! Но нас ждёт не стандартная экскурсия, а на снегоходах. Распределимся по 2 человека, пройдём инструктаж и насладимся поездкой по заснеженным тропам, сказочному лесу, заброшенным дорогам к озеру Вахваярви. Увидим таинственный каньон, «хребет дракона», финские хутора, мельницу, реку Тохма и Рускеальские водопады. Есть большая вероятность встретить следы лосей и других диких животных. Поездка займёт 4 часа (30 км).
После обеда у вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по парку в комфортном вам темпе, сходить на дополнительные экскурсии (подземный маршрут, например) и прокатиться на зиплайне. Вечером «Рускеалу» украшает симпатичная подсветка — сделаем эффектные фото!
На снегоходах к Валааму
После завтрака вновь готовимся к активной поездке на снегоходах — нас ждёт Валаамский архипелаг! Промчимся по льду Ладожского озера, рассмотрим Спасо-Преображенский монастырь с голубыми куполами, скит Александра Невского, соседние острова и насладимся бескрайними просторами. Проедем около 100 км, что займёт 6 часов.
Завершим путешествие прощальным ужином в ресторане в Сортавале.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30Завершение: Сортавала, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.