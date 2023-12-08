Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии

Групповой тур в Сортавале

Промчаться по льду Ладожского озера, увидеть Валаамский архипелаг и посетить «Рускеалу»

Любите активно и незаурядно знакомиться с новыми местами? Мы придумали и идеально спланировали ваше зимнее путешествие по Карелии — вы узнаете край, катаясь на снегоходах, собачьих упряжках и катере на воздушной подушке! Промчитесь по льду Ладожского озера, заснеженным тропам, заброшенным дорогам и сказочному лесу. Полюбуетесь «Рускеалой» с подсветкой и проедете вокруг островов Валаамского архипелага. Около 130 км преодолеете на снегоходах, найдёте Финляндию в Сортавале и следы диких животных.
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
Карелия на снегоходах, собачьих упряжках и катере-амфибии
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8
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дек
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет61 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для вашего комфорта просим внимательно отнестись к выбору одежды. Может быть сильный ветер, осадки. Рекомендуем взять индивидуальные лекарства с собой, так как не везде по пути встречается аптека.

Программа тура по дням

1 день

Ладожские шхеры на катере-амфибии, собачьи упряжки и экскурсия по Сортавале

Встретим вас на ж. -д. вокзале Сортавалы в 08:30. За завтраком познакомимся, а затем запрыгнем на судно на воздушной подушке и помчим по открытому пространству мимо шхер Ладоги. Рассмотрим гранитные скалы, гряды торосов, деревья в инее. Продолжим активный день катанием на собачьих упряжках, попробуем самостоятельно управлять и пообщаемся с животными. Прогуляемся по Сортавале и познакомимся с историей города: узнаем о переплетении культур, заглянем на старые улочки и найдём кусочек Финляндии.

Ладожские шхеры на катере-амфибии, собачьи упряжки и экскурсия по СортавалеЛадожские шхеры на катере-амфибии, собачьи упряжки и экскурсия по СортавалеЛадожские шхеры на катере-амфибии, собачьи упряжки и экскурсия по СортавалеЛадожские шхеры на катере-амфибии, собачьи упряжки и экскурсия по СортавалеЛадожские шхеры на катере-амфибии, собачьи упряжки и экскурсия по СортавалеЛадожские шхеры на катере-амфибии, собачьи упряжки и экскурсия по Сортавале
2 день

«Рускеала» на снегоходах

Сегодня посетим знаменитый горный парк «Рускеала»! Но нас ждёт не стандартная экскурсия, а на снегоходах. Распределимся по 2 человека, пройдём инструктаж и насладимся поездкой по заснеженным тропам, сказочному лесу, заброшенным дорогам к озеру Вахваярви. Увидим таинственный каньон, «хребет дракона», финские хутора, мельницу, реку Тохма и Рускеальские водопады. Есть большая вероятность встретить следы лосей и других диких животных. Поездка займёт 4 часа (30 км).

После обеда у вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по парку в комфортном вам темпе, сходить на дополнительные экскурсии (подземный маршрут, например) и прокатиться на зиплайне. Вечером «Рускеалу» украшает симпатичная подсветка — сделаем эффектные фото!

«Рускеала» на снегоходах«Рускеала» на снегоходах«Рускеала» на снегоходах«Рускеала» на снегоходах«Рускеала» на снегоходах«Рускеала» на снегоходах«Рускеала» на снегоходах«Рускеала» на снегоходах
3 день

На снегоходах к Валааму

После завтрака вновь готовимся к активной поездке на снегоходах — нас ждёт Валаамский архипелаг! Промчимся по льду Ладожского озера, рассмотрим Спасо-Преображенский монастырь с голубыми куполами, скит Александра Невского, соседние острова и насладимся бескрайними просторами. Проедем около 100 км, что займёт 6 часов.

Завершим путешествие прощальным ужином в ресторане в Сортавале.

На снегоходах к ВалаамуНа снегоходах к ВалаамуНа снегоходах к ВалаамуНа снегоходах к Валааму

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Сортавалы, 08:30
Завершение: Сортавала, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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