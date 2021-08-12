Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Языческая Карелия: групповая экскурсия

Погрузиться в мир саамских ритуалов и верований в автобусном путешествии по древним местам силы

5
1 отзыв
Экскурсия посвящена одной из самых притягательных сторон Русского Севера.

В группе до 19 человек вы посетите протосаамский лабиринт и узнаете о магических путешествиях загадочных лопарей.

Увидите неоязыческого идола, погуляете по особенному острову и услышите легенды о противоборствующих силах таежных лесов.

Откроете сказочные пейзажи и ощутите дух древней Карелии.
Языческая Карелия: групповая экскурсия
Языческая Карелия: групповая экскурсия
Языческая Карелия: групповая экскурсия
Языческая Карелия: групповая экскурсия
Языческая Карелия: групповая экскурсия
Языческая Карелия: групповая экскурсия
Языческая Карелия: групповая экскурсия
Языческая Карелия: групповая экскурсия
Языческая Карелия: групповая экскурсия
Языческая Карелия: групповая экскурсия
Языческая Карелия: групповая экскурсия
Языческая Карелия: групповая экскурсия

Что вас ожидает

Сакральные лабиринты Севера

Недалеко от поселка Алхо вы увидите протосаамский лабиринт и выясните, как предки нынешних саамов проникали в будущее или прошлое, находясь внутри спиралевидных каменных комплексов. Я расскажу, как исцеляли смертельно больных воинов, используя силу священного Камня-ступа. Также поговорим о значении сейдов и мегалитов — некоторые из них вы увидите. А на месте древнего капища встретите идола, которому поклоняются неоязычники.

Другие места силы и обители карельских духов

Гуляя по дивному острову Койонсаари с песочными пляжами, светлым сосновым лесом и гранитными скалами, вы попробуете ощутить положительную энергию, благодаря которой это место привлекает разных практиков и эзотериков. Дойдете до скалы Хийси, где обитает одноименный злобный дух, спуститесь в мир его доброго брата и услышите об их давнем противостоянии. Побываете на высшей точке острова — горе Лишайников, где растет более 300 видов мхов и лишайников. Увидите остров Линнасаари, на котором несколько столетий назад было карельское городище. А по пути в Сортавалу заедете посмотреть на несколько порогов и водопадиков.

Программа с таймингом

9.30 — выезд из Сортавалы.
11.00 — подъезжаем к дамбе на остров Койонсаари, дальше идем пешком. Прогулка около 3.5 часов. Остров представляет собой уникальный памятник природы. Я покажу интересные видовые точки, с которых хорошо видна Ладога и ладожские шхеры. Дойдем до дальней точки острова — скалы Хийси, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. Ну а если устанете, сможете искупаться и отдохнуть на песочном пляже. Также я покажу остров Линнасаари, или «Шапка Мономаха».
15.00 — обед 30 минут.
15.30 — исследуем место силы Алхо. Вы увидите языческого идола, при желании прогуляетесь по протосаамскому лабиринту у подножья горы. И кроме того, отыщете несколько священных камней — мегалитов, на которых, по поверью, можно излечится от болезней.
17.30 — на обратном пути заезжаем в эко-парк «Долина водопадов» на реке Иййоки.
19.00 — остановка у водопада в Метсямикли.
20.00 — возвращение в Сортавалу.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт и работа гида включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается комплексный обед — 360 руб. /человека; вход в эко-парк «Долина водопадов» — 200 руб. /взрослого

Условия проведения и формат

  • Будем много ходить (около 9 км за весь день)
  • Если погодные условия угрожают безопасности путешественников, гид может изменить программу, заменив одни объекты на другие или полностью исключив из маршрута
  • Экскурсию можно провести в индивидуальном формате в любую дату по запросу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: на ж/д вокзале Сортавалы
Время проведения: во вторник, четверг и субботу в 09:30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Ярослав
Ярослав
Я организовываю и вместе с моими коллегами (профессиональными гидами) провожу авторские экспедиционные туры. Идея моих туров — популяризация труднодоступных туристических объектов. Достигаю я этого за счет использования в своих экспедициях полноприводных автобусов, что позволяет мне выставлять невысокие, доступные для большинства цены.
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1 реальный отзыв

И
12 авг 2021
Экскурсия очень понравилась! В ней были и подъёмы на вершины с великолепными видами, и причудливые скалы, и песчаные берега, и прекрасный парк с каскадами водопадов и ручными оленями, и языческий лабиринт. Разнообразно. Интересно. Здорово, что предусмотрено время для комплексного обеда. Единственно, Ярославу надо продумать доставку туристов с дальней точки острова, чтобы не тратить время и силы на 3, 5 км дороги, чтобы вернуться к автобусу.

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