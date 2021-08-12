Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Что вас ожидает

Сакральные лабиринты Севера

Недалеко от поселка Алхо вы увидите протосаамский лабиринт и выясните, как предки нынешних саамов проникали в будущее или прошлое, находясь внутри спиралевидных каменных комплексов. Я расскажу, как исцеляли смертельно больных воинов, используя силу священного Камня-ступа. Также поговорим о значении сейдов и мегалитов — некоторые из них вы увидите. А на месте древнего капища встретите идола, которому поклоняются неоязычники.

Другие места силы и обители карельских духов

Гуляя по дивному острову Койонсаари с песочными пляжами, светлым сосновым лесом и гранитными скалами, вы попробуете ощутить положительную энергию, благодаря которой это место привлекает разных практиков и эзотериков. Дойдете до скалы Хийси, где обитает одноименный злобный дух, спуститесь в мир его доброго брата и услышите об их давнем противостоянии. Побываете на высшей точке острова — горе Лишайников, где растет более 300 видов мхов и лишайников. Увидите остров Линнасаари, на котором несколько столетий назад было карельское городище. А по пути в Сортавалу заедете посмотреть на несколько порогов и водопадиков.

Программа с таймингом

9.30 — выезд из Сортавалы.

11.00 — подъезжаем к дамбе на остров Койонсаари, дальше идем пешком. Прогулка около 3.5 часов. Остров представляет собой уникальный памятник природы. Я покажу интересные видовые точки, с которых хорошо видна Ладога и ладожские шхеры. Дойдем до дальней точки острова — скалы Хийси, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. Ну а если устанете, сможете искупаться и отдохнуть на песочном пляже. Также я покажу остров Линнасаари, или «Шапка Мономаха».

15.00 — обед 30 минут.

15.30 — исследуем место силы Алхо. Вы увидите языческого идола, при желании прогуляетесь по протосаамскому лабиринту у подножья горы. И кроме того, отыщете несколько священных камней — мегалитов, на которых, по поверью, можно излечится от болезней.

17.30 — на обратном пути заезжаем в эко-парк «Долина водопадов» на реке Иййоки.

19.00 — остановка у водопада в Метсямикли.

20.00 — возвращение в Сортавалу.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспорт и работа гида включены в стоимость

Дополнительно оплачивается комплексный обед — 360 руб. /человека; вход в эко-парк «Долина водопадов» — 200 руб. /взрослого

Условия проведения и формат