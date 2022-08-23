Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей

Познакомиться с целителем, пройти по месту силы и узнать о верованиях коренного населения Карелии

5
1 отзыв
Карелия — это сакральное место, обитель знахарей и мистиков моего народа, вепсов.

Я расскажу, как это нашло отражение в нашем укладе жизни, стану вашим проводником по трансформационной горе Паасо и поделюсь целительскими практиками своего народа. Сквозь могучие ели мы заберемся на верх горы, где встретим закат — и заново обретем себя.
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
Закат солнца на горе Паасо с гидом-ведуньей
Ближайшие даты:
29
сен
1
окт
2
окт
3
окт
4
окт
6
окт
8
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На место силы с ведуньей

Я современная ведунья, сохранившая знания своего народа — вепсов. Вепсы исповедуют православие с элементами двоеверия, для нас священной является сама природа: деревья в рощах, камни и огонь. Я расскажу, какое отражение это нашло в укладе жизни и какие ритуалы и традиции соблюдаются испокон веков. Вы узнаете, как наши предки ходили в лес, ветви какого дерева используются в качестве оберега и кто на самом деле главный в карельском доме.

Практики на горе

У нас считается, что человек — часть природы. А болезни происходят тогда, когда он отрывается от природы. Гора Паасо — это место силы, где трансформации происходят мягко, благодаря его живой энергии. Во время маршрута я покажу, как взаимодействовать с камнями, деревьями, земной и водной энергией, и научу применять родовые знания для самоисцеления. Перед началом я спрошу вас о самочувствии, чтобы сравнить результаты до и после прогулки.

А по пути нас ждет встреча с могучими елями, старыми нетуристическими тропами и закатом на самой верхушке.

Организационные детали

  • Необходимо заранее купить входной билет на гору — 150 руб.
  • Добраться до горы от станции Сортавала можно на такси (около 100 руб.) или личном транспорте. По предварительной договоренности я могу забрать вас на своем автомобиле из центра города (входит в стоимость).
  • Рекомендую взять с собой немного еды (птичий корм), чтобы задобрить духов леса
  • На прогулку допускаются дети старшего школьного возраста

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа на гору Паасо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
23 авг 2022
Великолепная экскурсия! Остались в восторге от видов, пейзажей и конечно от гида Виктории! Виктория встретила нас в национальном костюме, поприветствовала на вепском языке, что сразу нас погрузило в атмосферу местного колорита. Очень много полезной, интересной информации, любителям необычных и мистических экскурсий маст хэв!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🌇Вечерние🌃Ночные🏡Выездные🥾Треккинг и походы🍀Природа и пейзажиГородище Паасо🗽Популярные места🏞Карелия

Похожие туры в Сортавале

Места силы
9 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
5
10 отзывов
Очень популярно сейчас
Места силы
Погрузиться в мир саамских ритуалов, верований и побывать на необычном острове
Ул. Кирова, 8
23 сен
25 сен
28 сен
30 сен
26002 340 за 1 человека
Рускеала, гора Паасо и водопад Ахвенкоски за 1 день
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Эдуард
Эдуард
5
9 отзывов
Рускеала, гора Паасо и водопад Ахвенкоски за 1 день
Посетить «визитные карточки» Карелии и узнать историю края на авто-пешеходной экскурсии
у Ж/Д вокзала
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
от 6 000 за всё до 2 чел.
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
7 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии YAROTUR
YAROTUR
5
1 отзыв
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
В этой экскурсии, вы посетим несколько древних городищ Карел 12-13 веков, находящиеся вокруг Сортавала
на Ж/Д вокзале г. Сортавала
12 000 за всё до 4 чел.
Сила природы Карелии
3 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Сила природы Карелии
Вся природа южной Карелии в одном туре
Россия, Санкт-Петербург
Завтра
23 сен
24 сен
27 сен
от 11 250 за 1 человека
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
8 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 28 чел.
Организатор экскурсии YAROTUR
YAROTUR
4.9
28 отзывов
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Единственный однодневный экспедиционный тур в Карелии
на Ж/Д вокзале г. Сортавала
23 сен
25 сен
26 сен
28 сен
2 600 за 1 человека
Четыре шага к сердцу Карелии
4 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Четыре шага к сердцу Карелии
Продуманный тур, вобравший в себя все лучшее от карельской природы и все самое интересное от туристских площадок Карелии
Россия, Санкт-Петербург
Завтра
23 сен
24 сен
27 сен
от 14 950 за 1 человека
Карельские пейзажи за 3 дня
2 дня 18 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.9
14 отзывов
Карельские пейзажи за 3 дня
В трехдневной экскурсии в Карелию вас ждут самые живописные места
Ж/Д вокзал Сортавала
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 8 550 за 1 человека
Семь чудес Карелии за два дня
2 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.9
12 отзывов
Семь чудес Карелии за два дня
Хотите побывать на природе в Карелии, суровой и прекрасной
Ж/Д вокзал Сортавала
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 6 450 за 1 человека
Природа Карелии, драйв и свежий воздух
10 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Природа Карелии, драйв и свежий воздух
Я предлагаю отправиться в живописную Карелию и провести день
Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
от 18 700 за 1 человека
Отдых в Северном Приладожье
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Отдых в Северном Приладожье
Красота северной природы, дикие места, чистейший воздух Карелии
г. Сортавала
11 янв
18 янв
25 янв
1 фев
от 23 400 за 1 человека
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
2 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
Продуманная программа с посещением культовой святыни Северо-Запада России и знакомством с великолепной природой Карелии
Россия, Санкт-Петербург
Завтра
23 сен
25 сен
27 сен
от 11 950 за 1 человека
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Эллина
Эллина
Нет отзывов
Рускеала и окрестности: известное и нетуристическое Приладожье
Шедевры горного парка, красота водопадов на реке Тохмайоки, древнее городище карелов и Сад камней
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
14 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сортавале
ХОРОШО
🧭
ТАМ