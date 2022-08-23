Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На место силы с ведуньей
Я современная ведунья, сохранившая знания своего народа — вепсов. Вепсы исповедуют православие с элементами двоеверия, для нас священной является сама природа: деревья в рощах, камни и огонь. Я расскажу, какое отражение это нашло в укладе жизни и какие ритуалы и традиции соблюдаются испокон веков. Вы узнаете, как наши предки ходили в лес, ветви какого дерева используются в качестве оберега и кто на самом деле главный в карельском доме.
Практики на горе
У нас считается, что человек — часть природы. А болезни происходят тогда, когда он отрывается от природы. Гора Паасо — это место силы, где трансформации происходят мягко, благодаря его живой энергии. Во время маршрута я покажу, как взаимодействовать с камнями, деревьями, земной и водной энергией, и научу применять родовые знания для самоисцеления. Перед началом я спрошу вас о самочувствии, чтобы сравнить результаты до и после прогулки.
А по пути нас ждет встреча с могучими елями, старыми нетуристическими тропами и закатом на самой верхушке.
Организационные детали
Необходимо заранее купить входной билет на гору — 150 руб.
Добраться до горы от станции Сортавала можно на такси (около 100 руб.) или личном транспорте. По предварительной договоренности я могу забрать вас на своем автомобиле из центра города (входит в стоимость).
Рекомендую взять с собой немного еды (птичий корм), чтобы задобрить духов леса
На прогулку допускаются дети старшего школьного возраста
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у входа на гору Паасо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Сортавале
Провела 16 экскурсий для 24 туристов
Меня зовут Виктория. Создаю особенный вид туризма – исцеляющие путешествия. Коренная жительница Сортавалы. По образованию психолог, имею художественное образование, пою в народном хоре. Побывала в десятках стран и объездила самые самобытные уголки нашей огромной Родины. Моя жизнь – это творчество и перемены, постоянное движение вперёд.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мариэтта
23 авг 2022
Великолепная экскурсия! Остались в восторге от видов, пейзажей и конечно от гида Виктории! Виктория встретила нас в национальном костюме, поприветствовала на вепском языке, что сразу нас погрузило в атмосферу местного колорита. Очень много полезной, интересной информации, любителям необычных и мистических экскурсий маст хэв!
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