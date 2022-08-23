Карелия — это сакральное место, обитель знахарей и мистиков моего народа, вепсов. Я расскажу, как это нашло отражение в нашем укладе жизни, стану вашим проводником по трансформационной горе Паасо и поделюсь целительскими практиками своего народа. Сквозь могучие ели мы заберемся на верх горы, где встретим закат — и заново обретем себя.

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Описание

Что вас ожидает

На место силы с ведуньей

Я современная ведунья, сохранившая знания своего народа — вепсов. Вепсы исповедуют православие с элементами двоеверия, для нас священной является сама природа: деревья в рощах, камни и огонь. Я расскажу, какое отражение это нашло в укладе жизни и какие ритуалы и традиции соблюдаются испокон веков. Вы узнаете, как наши предки ходили в лес, ветви какого дерева используются в качестве оберега и кто на самом деле главный в карельском доме.

Практики на горе

У нас считается, что человек — часть природы. А болезни происходят тогда, когда он отрывается от природы. Гора Паасо — это место силы, где трансформации происходят мягко, благодаря его живой энергии. Во время маршрута я покажу, как взаимодействовать с камнями, деревьями, земной и водной энергией, и научу применять родовые знания для самоисцеления. Перед началом я спрошу вас о самочувствии, чтобы сравнить результаты до и после прогулки.

А по пути нас ждет встреча с могучими елями, старыми нетуристическими тропами и закатом на самой верхушке.

Организационные детали