во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:15

Что вас ожидает

Треккинг на гору Хийденвуори. Вы попытаетесь найти потайной ход, спрятанный, по преданию, на вершине Хийденвуори, и спуститесь в таинственную горную пещеру. И конечно, с высоты полюбуетесь видами на ладожские шхеры и карельскую тайгу.

Прогулка по Ладоге на мраморный остров. Пересев на катер, мы отравимся на остров Ювень, где в 18 веке добывали мрамор для строительства Петербурга. В поисках Ладожского сокровища вы прогуляетесь по берегу и прикоснетесь к фактурным скалам.

Остров Пелотсаари — наша следующая остановка. Здесь вы проведете почти 4 часа: прогуляетесь по потрясающей эко-тропе, осмотрите карьеры по добыче кварца и увидите старые финские хутора. А затем у вас будет свободное время, чтобы искупаться и отдохнуть на песчаном пляже.

Программа экскурсии

11.10 — сбор в поселке Хийденсельга

11.15 — подъем на гору Хийденвуори

12.30 — старт прогулки на катере или корабле (открытого типа)

12.45 — высадка на мраморном острове Ювень (20 минут)

14.00 — высадка на остров Пелотсаари (около 4 часов)

18.00 — отправление на катерах в Хийденсельга

18.40 — окончание программы

Организационные детали

Как проходит экскурсия

До поселка Хийденсельга вы добираетесь самостоятельно на такси (30 км от Сортавала). Также возможно организовать групповой трансфер.

Для прохождения пешеходной части маршрута нужны аккуратность и минимальная физическая подготовка. Всего мы пройдем около 7 км.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Экскурсия проводится в период с мая по октябрь

Прогулка по ладожским шхерам

Катание проходит на рыбацких катерах или небольшом корабле «открытого типа» в зависимости от количества человек в группе. Прогулка на катере включена в стоимость.

Если погодные условия не позволяют провести экскурсию (это определяется капитаном катера) или посещение некоторых объектов угрожает безопасности группы, гид может изменить программу, заменив некоторые объекты или полностью исключив их из маршрута

Эту экскурсию можно провести в индивидуальном формате в любой день недели (уточняйте в переписке с гидом).