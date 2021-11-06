во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:15

Треккинг на гору Хийденвуори. Вы попытаетесь найти потайной ход, спрятанный, по преданию, на вершине Хийденвуори, и спуститесь в таинственную горную пещеру. И конечно, с высоты полюбуетесь видами на ладожские шхеры и карельскую тайгу.
Прогулка по Ладоге на мраморный остров. Пересев на катер, мы отравимся на остров Ювень, где в 18 веке добывали мрамор для строительства Петербурга. В поисках Ладожского сокровища вы прогуляетесь по берегу и прикоснетесь к фактурным скалам.
Остров Пелотсаари — наша следующая остановка. Здесь вы проведете почти 4 часа: прогуляетесь по потрясающей эко-тропе, осмотрите карьеры по добыче кварца и увидите старые финские хутора. А затем у вас будет свободное время, чтобы искупаться и отдохнуть на песчаном пляже.
11.10 — сбор в поселке Хийденсельга
11.15 — подъем на гору Хийденвуори
12.30 — старт прогулки на катере или корабле (открытого типа)
12.45 — высадка на мраморном острове Ювень (20 минут)
14.00 — высадка на остров Пелотсаари (около 4 часов)
18.00 — отправление на катерах в Хийденсельга
18.40 — окончание программы
Эту экскурсию можно провести в индивидуальном формате в любой день недели (уточняйте в переписке с гидом).