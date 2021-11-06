во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:15

В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере

Подняться на гору Хийденвуори и изучить два карельских острова на захватывающей групповой экскурсии

5
53 отзыва
Мини-группа
Если верить легенде, на островах Ладожского озера духи древних волхвов спрятали несметные сокровища.

Попробуем их отыскать? В группе до 20 человек вы покорите гору Хийденвуори и заглянете в её пещеру.

А затем на катере отправитесь к мраморному острову Ювень и живописному Пелотсаари, где пройдете по эко-тропе и отдохнете на пляже.
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
В поисках Ладожских сокровищ: пешком и на катере
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Что вас ожидает

Треккинг на гору Хийденвуори. Вы попытаетесь найти потайной ход, спрятанный, по преданию, на вершине Хийденвуори, и спуститесь в таинственную горную пещеру. И конечно, с высоты полюбуетесь видами на ладожские шхеры и карельскую тайгу.

Прогулка по Ладоге на мраморный остров. Пересев на катер, мы отравимся на остров Ювень, где в 18 веке добывали мрамор для строительства Петербурга. В поисках Ладожского сокровища вы прогуляетесь по берегу и прикоснетесь к фактурным скалам.

Остров Пелотсаари — наша следующая остановка. Здесь вы проведете почти 4 часа: прогуляетесь по потрясающей эко-тропе, осмотрите карьеры по добыче кварца и увидите старые финские хутора. А затем у вас будет свободное время, чтобы искупаться и отдохнуть на песчаном пляже.

Программа экскурсии

11.10 — сбор в поселке Хийденсельга
11.15 — подъем на гору Хийденвуори
12.30 — старт прогулки на катере или корабле (открытого типа)
12.45 — высадка на мраморном острове Ювень (20 минут)
14.00 — высадка на остров Пелотсаари (около 4 часов)
18.00 — отправление на катерах в Хийденсельга
18.40 — окончание программы

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • До поселка Хийденсельга вы добираетесь самостоятельно на такси (30 км от Сортавала). Также возможно организовать групповой трансфер.
  • Для прохождения пешеходной части маршрута нужны аккуратность и минимальная физическая подготовка. Всего мы пройдем около 7 км.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия проводится в период с мая по октябрь

Прогулка по ладожским шхерам

  • Катание проходит на рыбацких катерах или небольшом корабле «открытого типа» в зависимости от количества человек в группе. Прогулка на катере включена в стоимость.
  • Если погодные условия не позволяют провести экскурсию (это определяется капитаном катера) или посещение некоторых объектов угрожает безопасности группы, гид может изменить программу, заменив некоторые объекты или полностью исключив их из маршрута

Эту экскурсию можно провести в индивидуальном формате в любой день недели (уточняйте в переписке с гидом).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в поселке Хийденсельга
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 11:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 53 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
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Настя
6 ноя 2021
Это было очень классное приключение! Мы очень много ходили по лесам, карабкались и спускались, заходили даже в пещеру! Были на острове, в лесу, где видели гигантские следы медведя на дереве! Собирали кусочки кварца, грибы, фоткались, слушали удивительные фольклорные (и не только) истории. Весь день прошел на одном дыхании, он был воистину наполнен волшебством.

Экскурсовод Наталья очень приятная женщина, интересно и завораживающе рассказывает. Это не пустой безэмоциональный текст, которым часто грешат экскурсоводы, а душевный дружесский разговор.

Всем советую, но обязательно нужна удобная обувь (карабкаться придется много), минимум вещей с собой, обязательно возьмите еду и питьё. Кстати, у нас были рюкзаки, и перед взбиранием на холм мы их сдали, чтобы было удобно. Нам вернули все в целости и сохранности, так что не бойтесь, никто ничего не украдет)
И
3 сен 2021
На катере покататься не получилось, т. к. погода была неподходящая. Ярослав предложил провести взамен экскурсию "на суше". Мы посмотрели на Ладогу с панорамных мест, залезли на гору с замечательным видом, посетили шахту, водопады, гидроэлектростанцию, собственноручно добыли гранаты и побывали на гематитовом карьере (а он поинтересней и менее заполнен туристами, чем Рускеала). Гид рассказал обо всех объектах, и прокатил нас на собственном замечательном уазике. Спасибо за классный и насыщенный день, а также за то, что экскурсия была переориентирована по погодным условиям и получилась не менее интересной, чем предполагалось изначально.
О
1 сен 2021
К сожалению, не смог попасть на данную экскурсию из-за поломки катера, но надо отдать должное организаторам - они заранее предупредили об этом и предложили в качестве альтернативы экскурсию по водопадам, на тот же день и за ту же цену. Вот она мне очень понравилась. Гид Наталья - профессионал своего дела, интересно рассказывает, с юмором, отвечает на все задаваемые ей вопросы. Маршрут весьма живописен, есть на что посмотреть. В общем, остался доволен.
М
30 авг 2021
Была экскурсовод Наталья, очень интересно и подробно про всё рассказывает. Хорошая организация, помогли с трансфером из Сортавала. Сам маршрут тоже весьма удачен можно и погулять и посмотреть на острова с озера. Есть свободное время для фотографирования. Рекомендую:)
Елена
26 авг 2021
Прекрасная экскурсия, интересный маршрут и замечательный экскурсовод Наталья - эрудированная, позитивная и очень любящая Карелию!
И
23 авг 2021
Красоты Карелии, конечно, можно созерцать и без гида. Но, поверьте, когда ваше знакомство с этим дивным краем сопровождается преданьями и легендами, когда на бесчисленно возникающие вопросы, типа "а что это за камень? ", "а что это за цветочек? " вам дают подробный ответ, то впечатления намного ярче. Да и кто, как не человек, выросший в Карелии, покажет вам красивейшие виды и скал и Ладоги. Некоторые скажут: "Все можно прочитать в интернете" и будут абсолютно не правы. Наталья, наш гид, вкладывает в рассказ о своём родном крае всю душу. Вспоминая о нашей прогулке не хочется даже говорить о ней, как о гиде: она была гостеприимной хозяйкой рассказывающей своим гостям о искренне любимой Карелии. Спасибо Наталье, все было интересно и душевно. Узнали много нового и интересного.
А еще хочется поблагодарить нашего капитана Андрея. Ладожские шхеры - это великолепнейшее творение природы и спасибо Андрею, что мы смогли полюбоваться ими.
А
22 авг 2021
Когда слышишь слово "экскурсия", то представляешь толпу людей, которые занудно идут за бубнящей что-то скучное тёткой) Ну или мне просто по жизни не везло на экскурсии) Но в этот раз было что-то потрясающее. Небольшая приятная компания, небанальный маршрут, интересный и ненавязчивый рассказ гида о своих родных местах. За весь день мы не встретили ни одной группы, если вы хотите посмотреть природу Карелии без толп туристов, то это идеальный вариант! Ни одна из сделанных фотографий не смогла передать той неописуемой красоты, которая нас окружала! Каждый из нас нашёл что-то для себя. Кто-то успел порыбачить, кто-то после маршрута ушёл с целым пакетом грибов, кто-то сделал прекрасную фотосессию))) Я же насладилась потрясающей панормаой Ладоги под шум волн)) Большое спасибо за этот прекрасный день!
Я
22 авг 2021
Экскурсия очень понравилась. Все рассказы гида Натальи пронизаны любовью к природе и Карелии. Дети слушали с интересом. Маршруты не сложные, 6летний ребёнок не испытывал никаких затруднений ни с подъёмом в гору, ни с другими перемещениями. Красота была везде! Маршруты практически дикие, люди попадались крайне редко. Наслаждаться красотой природы не мешали суета и скученность, как часто бывает на разрекламированных маршрутах. Очень жаль, что погода не дала искупаться на красивейшем пляже, всёж холодновато и ветер был сильный.
Познакомились с Ладожской стихией.
В течении нескольких минут попали на резиновой лодке под волну, она окатывала с головы до ног. Сверху были одеты дождевики, но лицо, волосы, штаны, обувь,рюкзаки и вещи в них, были мокрые совершенно. Потом отжимали воду из вещей))). Потом плыли совершенно спокойно. Мы отнеслись к этому как к весёлому приключению, на улице было не холодно, но в более холодную погоду, было бы весьма неприятно, особенно, когда после этой экскурсии нужно было бы куда-то ехать, а не сразу в тёплый дом переодеваться. Ну, и люди бывают разные, мы привыкшие к походам, а у кого-то это могло вызвать панику и недовольство. Конечно для таких межостровных путешествий нужно какой-то катер или какие-то непромокаемые гамаши сверху на ноги и обувь))))
Мы очень довольны поездкой, масса впечатлений и красоты!
М
18 авг 2021
Отличная экскурсия. Ходили 17.08.21 всей семьёй. Дети 10,12 лет также были впечатлены. Пешие прогулки просто супер, чистый воздух, маршрут не сложный, а по пути ещё и грибов набрали. Гид Наталья знает своё дело на 5, ее рассказы подробны, слажены, интересны. Капитан корабля Владимир Сергеевич не только доставил на остров, но и напоил всю команду туристов чаем с конфетами. Что касается острова, красота неописуемая. Рекомендую всем данную экскурсию
Д
18 авг 2021
Отличная экскурсия! Очень интересный маршрут, почти во всех местах мы были единственными туристами, что очень приятно.
Анна
17 авг 2021
Очень понравилась прогулка с гидом - Натальей. Интересный маршрут с подъемом на гору за впечатляющим видом, далее прогулка на катере, а потом спокойная прогулка по острову с отдыхом на пляже. Мы довольны! Спасибо!
П
13 авг 2021
Искренне хочется поблагодарить за данную экскурсию! Все было четко организовано, перемещения проходили без заминок. Экскурсовод Наталья смогла создать приятную атмосферу, которая сопровождала нас на протяжении всего дня. Маршрут проходил по очень красивым местам, которые я пожелаю увидеть каждому. Спасибо Ярославу за предоставленный трансфер до Хийденсельги. Рекомендуем всем эту экскурсию!
К
12 авг 2021
Экскурсия очень понравилась! Ярослав отличный гид, показал Карелию всей своей красой! Забирались на гору с потрясающими видами на острова, катались по Ладожскому озеру, купались в Ладоге и нашли место силы! С удовольствием буду рекомендовать Вас своим знакомым!
Е
12 авг 2021
10 августа были на Экскурсии с сыном. Нас встретила гид Наталья - прирождённая рассказчица. Рассказывала с интересом и увлечением; Очень понравилось, гуляли по горе, посмотрели великолепный лес и виды на Ладогу; затем на катере переплыли на остром и прошлись по заповедной тропе. там сказочно; погуляли по пляжу и по шхерам; смогли все потрогать; сокровищ не нашли но кусочек кварцита прихватили. гид предупредил заранее чтобы взяли еду с собой. Поездка на катере в одну сторону заняла не более 30 минут -получилось приятно и не утомительно. В 17-30 закончили на берегу. Очень рекомендую
И
6 авг 2021
К сожалению, погода не позволила покататься на катере по шхерам, Но экскурсовод Ярослав перестроил маршрут. Мы посмотрели удивительные места прекрасной Карелии
Ещё 38 отзывов

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