Экскурсии по пригородам Сортавала

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Покориться красоте карельской природы и узнать местные легенды в дружеском приключении

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Отправляйтесь на Ладогу за вдохновением! Мы с радостью покажем наш уголок Карелии на водной экскурсии — она пройдет на моторной лодке в компании харизматичного гида-капитана.

Приготовьтесь проплыть вдоль отвесных скал, по узким «переулкам» и мимо водопада, высадиться на остров и даже встретить нерпу.

Открыть историю и легенды края и увезти сотни фотографий.
1500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти
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Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам

Что вас ожидает

Восторг от карельских пейзажей
Рассекая водную гладь, мы полюбуемся отвесными скалами и шумным водопадом, заглянем в живописную Петровскую бухту, выйдем в открытую Ладогу и даже разглядим вдалеке остров Валаам. Высадимся на один из островков и устроим мини-пикник, а летом искупаемся в радоновом озере. А еще есть шанс увидеть краснокнижных ладожских нерп (лучшее время для фотоохоты — май и июнь).

Интересное и комфортное приключение
Перед отплытием наш капитан расскажет о технике безопасности на воде. Прогулки проходят в камерной атмосфере: мы делимся впечатлениями, подсказываем ракурсы для фото и уголки острова для созерцания красот. Вы, конечно, узнаете о флоре, фауне и истории Ладоги — например, о том, что здесь делал Пётр I. Услышите мифы и легенды края, древние и современные.

Организационные детали

  • Прогулки проводятся в период открытой навигации (начало мая — начало ноября)
  • Старт — в деревне Кирконкюля. Это около 50 км от Сортавала: вы можете добраться до нас на личном авто или такси.
  • Плаваем на моторных лодках Korsar Admiral. Все участники обязательно получают спасательные жилеты.
  • Прогулка подойдет для путешественников любого возраста (спас. жилеты есть даже на младенцев)
  • Мы dog-friendly, поэтому четвероногие друзья частые гости на борту!
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам
Водная прогулка по Ладожским шхерам

Экскурсия проводится ежедневно в 12:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в деревне Кирконкюля недалеко от Импилахти.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Вот уже 5-ый сезон я и моя команда живем и работаем в чудесном уголке Северного Приладожья! В 2016 году построили Zip-Line и организовали прыжки c веревкой со скалы (Rope Jumping). Сейчас основное направление — водные прогулки по шхерам и проведение экскурсий. К каждой группе подходим с душой и моментально находим общий язык с любым гостем. Мы находимся прямо на берегу одной из шхер, в окружении лесов и скал. Любим свою работу, Карелию и Ладогу!
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Карелия — удивительный край. Стремительные бурные реки соседствуют здесь с первозданным лесом, а суровые гранитные скалы — с большими и малыми озерами. Вы насладитесь разнообразием местной сказочной природы, ощутите поэзию камня и воды и погуляете по знаменитому на всю страну горному парку Рускеала.

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