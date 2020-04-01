Экскурсии по пригородам Сортавала

Что вас ожидает

Восторг от карельских пейзажей

Рассекая водную гладь, мы полюбуемся отвесными скалами и шумным водопадом, заглянем в живописную Петровскую бухту, выйдем в открытую Ладогу и даже разглядим вдалеке остров Валаам. Высадимся на один из островков и устроим мини-пикник, а летом искупаемся в радоновом озере. А еще есть шанс увидеть краснокнижных ладожских нерп (лучшее время для фотоохоты — май и июнь).

Интересное и комфортное приключение

Перед отплытием наш капитан расскажет о технике безопасности на воде. Прогулки проходят в камерной атмосфере: мы делимся впечатлениями, подсказываем ракурсы для фото и уголки острова для созерцания красот. Вы, конечно, узнаете о флоре, фауне и истории Ладоги — например, о том, что здесь делал Пётр I. Услышите мифы и легенды края, древние и современные.