Прогулки на SUP-борде по Ладожским шхерам

Водно-походное приключение в поисках скрытых красот Северного Приладожья

5
24 отзыва
Мини-группа
Вы отправитесь в путешествие по малоизвестным местам знаменитого скалистого архипелага.

Пройдете по живописным заливам сквозь маленькие острова, увидите карельские фьорды с воды и высоты скал.

А если повезет, встретитесь с ладожской нерпой.

Будет весело, необычно и очень красиво!
Прогулки на SUP-борде по Ладожским шхерам
Прогулки на SUP-борде по Ладожским шхерам
Прогулки на SUP-борде по Ладожским шхерам
Прогулки на SUP-борде по Ладожским шхерам
Прогулки на SUP-борде по Ладожским шхерам
Прогулки на SUP-борде по Ладожским шхерам
Прогулки на SUP-борде по Ладожским шхерам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Авторские маршруты

Мы составили несколько интересных маршрутов, которые отображают многообразие и красоту природы Карелии. Большинство из них проходят вдали от общеизвестных туристических мест. Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывает турист, увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях.

🏞 В зависимости от погодных условий и ваших предпочтений, мы предложим следующие варианты: «На самом севере Ладоги — залив Кирьявалахти», «Жерло кирьявалахтинского вулкана — озеро Ристиярви», «Душевное равновесие залива Кекринлахти», «История в заливе Токкарлахти», «Панорама города Сортавала — озеро Ляппяярви» и «Закат на озере Айранне».

Необычные приключения

Вы стоите на доске и наблюдаете за тем, как ведет себя вода. Над вами только небо и солнце, на горизонте красивейшие виды природы — скалы, леса, водопады, а внизу — бурлящая жизнь. Добавьте сюда шум озера, брызги и блики на воде, и часы SUP-бординга останутся в памяти самыми яркими картинками отпуска.

Новый опыт

Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.

Классные фотографии

Снимками на популярных туристических маршрутах никого не удивишь, а вот кадры, где вы рассекаете на SUP-е, обязательно сделают вашу фотоколлекцию особенной. И даже несмотря на то, что позировать на доске сложно, фотографии с сёрфинга всегда получаются живыми и передают настоящие эмоции.

Организационные детали

  • Трансфер от г. Сортавала входит в стоимость прогулки
  • Каждому участнику прогулки мы предоставляем SUP-борд, лёгкое карбоновое весло, спасательный жилет, герморюкзак для вещей на 30 литров и водонепроницаемый чехол для телефона
  • На всех маршрутах вас сопровождает гид-инструктор
  • Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погодных условий (мы не выходим на воду при сильном ветре и волне из соображений безопасности)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Эльмира
27 сен 2021
Хотели сказать огромное спасибо Наталье и Александру за потрясающую, одну из лучших в жизни экскурсию. )
Тут переплетается все:
- радость от того что ты делаешь что-то новое (впервые встали на sup surf);
- восторг от окружающей тебя красоты;
- удовлетворение от физической активности;
- интерес от новой информации которая поступает от ребят
И ещё много много всего. )
Это было очень круто в моменте, а пересматривать фото которые сделала Наталья - отдельный вид удовольствия.
В общем- очень круто.
Спасибо ещё раз)
Т
27 сен 2021
Сделала мужу подарок-сюрприз в виде прогулке на SUP-борде по осеннему маршруту. Вернулся в полном восторге, с интересными рассказами. Место удивительное и с историей. Теперь все друзья будут слушать рассказ о данном мероприятии 😁👍
А
15 сен 2021
Отличное приключение! Спасибо большое, все было чудесно. Впервые за долгое время смог послушать тишину. Фотки получились просто 10/10
М
1 сен 2021
Очень рекомендую эту экскурсию! Все понравилось! Красиво, профессионально, незабываемо!
С
27 авг 2021
Спасибо большое Наталье и Александру! Всё рассказали, показали, помогли справиться с ветром) Хотя погода была не волшебная (облачно, иногда дождь, +14), прогулка удалась.
Н
25 авг 2021
Прогулка очень понравилась. Наталья хороший рассказчик и просто приятный энергичный человек. Виды, где подходила прогулка, потрясающие.
Е
25 авг 2021
Прогулка по озеру Ристиярви прошла замечательно! Гиды - Наталья и Александр - профессионалы своего дела, знатоки Карелии и интересные собеседники)) Даже если вы никогда не стояли на сапе, это не проблема, Наталья вас проинструктирует, все покажет и будет всегда готова помочь. Это незабываемое приключение, время пролетело незаметно, хотелось бы повторить!
Спасибо за возможность увидеть дикие места Карелии и необычно провести время в тёплой компании. ))))
P.S. Также очень порадовала возможность трансфера туда-обратно из места, где вы остановились)
Е
18 авг 2021
Одно из самых ярких впечатлений за путешествие! Чудесные виды, волшебная природа, внимательные и общительные гиды. Хочется возвращаться и не раз.
Y
15 авг 2021
C SUP-бордом познакомилась впервые. Пошла на экскурсию без опыта. Могу сказать, что было тяжеловато. Нужно время, чтобы привыкнуть к доске. Поначалу ноги тряслись и очень напрягались. Но потом начинаешь получать удовольствие от прогулки, от видов, от красоты вокруг. Сделали потрясающие фотографии. Для меня это был самый запоминающийся день со всей поездки в Карелию. На следующий день все тело болело.
Р
12 авг 2021
Мы впервые пробовали сапборд, Наталья и Александр провели инструктаж и мы отправились. Прошли около 7 километров, погода позволила, было весело и красиво! Большущее спасибо!
О
10 авг 2021
Замечательный, приятный опыт! Особенно здорово попробовать что- то новое в свой день рождения! Наша разновозрастная компания впервые встала на САП и отлично справилась с новой задачей. Наталья и Александр - семейная пара, друзья, единомышленники. Очень приятно было с ними общаться. Организовано все отлично, существенный плюс - цена трансфера до места старта входит в стоимость экскурсии. Прогулка на сап- борде доступна практически любому человеку - это необычно, это вдохновляет, это умиротворяет. Прекрасная затея! Желаем процветания этому семейному делу и всем рекомендуем такой досуг!
П
6 авг 2021
Это была великолепная, удивительная и познавательная прогулка. ) Наталья и ее муж Александр, отличные люди и профессионалы своего дела) Всем кто сомневается, не сомневаться, а ехать и кататься. )
Н
2 авг 2021
Мы видели красоту Карельской природы, катаясь на сап-бордах с Натальей. Катались мы на озере Ристиярви - жипописнейшее место! Это был наш первый опыт катания на сапах. С нами были дети 6 и 13 лет. 6тилетка с удовольствием сидела на одном борде с папой и даже смогла сама погрести. Перед отплытием Наталья провела нам подробнейший инструктаж, выдала жилеты и весло. С ней мы были в полной безопасности! Если закончатся силы грести, то Наталья может привязать ваш борд к своему и дотянуть до берега. Нам это не пригодилось, но было спокойно от того, что она рядом)) Озеро безумно красивое. Кроме нас на нем больше никого не было. Это - не передаваемые ощущения единения с природой, которые лучше один раз испытать самому чем читать об этом)) Рекомендуем эту прогулку с Натальей на все 100%. А ещё большое ей спасибо за то, что фотографировала нас во время заплыва - фотки просто супер!
Д
2 авг 2021
Нам очень все понравилось! Наталья организовала трансфер от удобного нам места до места прогулки, провела подробный инструктаж по плаванию на борде вместе с ее дружелюбным мужем Александром, т. к. мы становились на сап впервые. Нас снабдили необходимым оборудованием, рассказали много интересных фактов о месте, где мы плавали и о Карелии в целом. А еще Наталья сделала нам несколько классных групповых снимков) Поэтому если вы хотите поплавать на сапбордах - мы очень советуем выбрать именно ее.
Эльвира
1 авг 2021
Мы с сыном впервые встали на SUP-board. Оказалось, что все мои опасения о падении в холодную воду и т. д. были напрасны. Если не захотите упасть - вряд ли упадёте. Очень понравился наш заплыв. Маршрут оптимальный, чтобы успеть насладиться новыми и ощущениями и не устать. Наталья очень приятная, позитивная и увлеченная своим делом девушка и отличный собеседник, время пролетело незаметно. Смело рекомендую. Ещё раз, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо Наталье за прогулку и фотографии. Было круто!
Ещё 9 отзывов

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