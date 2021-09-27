Что вас ожидает

Авторские маршруты

Мы составили несколько интересных маршрутов, которые отображают многообразие и красоту природы Карелии. Большинство из них проходят вдали от общеизвестных туристических мест. Отправляясь с нами, вы можете быть уверены, что принимаете участие в эксклюзивном путешествии. Вы побываете там, куда редко заглядывает турист, увидите то, что не покажут на обычных экскурсиях.

🏞 В зависимости от погодных условий и ваших предпочтений, мы предложим следующие варианты: «На самом севере Ладоги — залив Кирьявалахти», «Жерло кирьявалахтинского вулкана — озеро Ристиярви», «Душевное равновесие залива Кекринлахти», «История в заливе Токкарлахти», «Панорама города Сортавала — озеро Ляппяярви» и «Закат на озере Айранне».

Необычные приключения

Вы стоите на доске и наблюдаете за тем, как ведет себя вода. Над вами только небо и солнце, на горизонте красивейшие виды природы — скалы, леса, водопады, а внизу — бурлящая жизнь. Добавьте сюда шум озера, брызги и блики на воде, и часы SUP-бординга останутся в памяти самыми яркими картинками отпуска.

Новый опыт

Чтобы начать заниматься SUP-бордингом, не нужна специальная подготовка. Научиться стоять на доске можно буквально за 5-10 минут. Всё, что нужно — балансировать на воде. Если что-то не получается, можно в любой момент сесть или встать на колени и продолжать грести.

Классные фотографии

Снимками на популярных туристических маршрутах никого не удивишь, а вот кадры, где вы рассекаете на SUP-е, обязательно сделают вашу фотоколлекцию особенной. И даже несмотря на то, что позировать на доске сложно, фотографии с сёрфинга всегда получаются живыми и передают настоящие эмоции.

Организационные детали