Гастрономическое путешествие «Что любо, тем и потчуем!»

Гастрономическое путешествие «Что любо, тем и потчуем!»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Гастрономическое путешествие "Что любо, тем и потчуем!"

Суздаль — это город, который погружает вас в атмосферу сказки и загадки. Прогуливаясь по его узким улочкам, вы словно попадаете в прошлое, где местные жители одеты в наряды XIX века, а вывески лавок напоминают о давно ушедших временах. Вокруг вас возвышаются церкви, среди которых выделяется музей Деревянного Зодчества, где можно увидеть уникальные строения, возведенные без единого гвоздя.

Посещение Кремля

Не упустите возможность посетить Кремль, где с смотровой площадки открывается захватывающий вид на окружающие просторы. Высокое небо и завораживающие пейзажи создают неповторимую атмосферу, а истории, связанные с Покровским монастырем, заставляют задуматься о глубине и значимости этого места.

Гаврилов Посад

Недалеко от Суздаля находится маленький, но очень значимый городок — Гаврилов Посад. Этот населенный пункт славится своей богатой историей. Здесь была выведена знаменитая порода лошадей — Владимирский тяжеловоз, а купцы первыми в России начали использовать хмель для пивоварения, что стало важным шагом в развитии этой отрасли.

Музей Российских национальных напитков

Вы сможете попробовать историю на вкус, посетив музей Российских национальных напитков, расположенный в здании бывшего Дворцового конезавода. Здесь вы узнаете много интересного о традициях и культуре, связанных с напитками, которые так важны для нашей страны.

Цена может меняться в зависимости от даты и времени начала тура.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Суздаль
  • Гаврилов Посад
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • "Обед", "Спасо-Евфимиев монастырь", " Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в медовых погребах
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владимир, Россия, Дворянская улица 4
Завершение: Владимир
Когда и сколько длится?
Когда: Цена может меняться в зависимости от даты и времени начала тура.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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