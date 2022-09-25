Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Пчеловодство: азы ремесла
Экскурсию для вас проведет пасечник с опытом более 20 лет. Интерес к этому делу у него с детства: на пасеке у него появилась возможность объединить его любовь к пчеловодству и творческие способности. Легко и доступно он расскажет об истории промысла и о том, какие сложности ожидают пчеловода в наши дни. Покажет старинную колоду — прообраз современного улья: наш мастер изготовил ее своими руками, чтобы вы могли понять, как в прошлом работали бортники.
Вы безопасно осмотрите пчелиный улей, увидите, как добывается мед. Как устроена жизнь в пчелином общежитии, какую роль выполняет каждая пчела в улье, что такое «биология пчелы» — разберетесь с этими и другими вопросами. В сезон даже сможете поучаствовать в процессе откачки мёда. И конечно, будет дегустация его разных сортов, дополнит которую травяной чай, приготовленный на костре. А в конце вас ждет небольшая викторина с медовыми призами за участие!
Кому подойдет экскурсия
Как взрослым, так и детям от 6 лет.
Организационные детали
Просим перед экскурсией не употреблять алкоголь, не курить, желательно не использовать парфюм — из уважения к пчелкам
Рекомендации по одежде: одежда не должна быть ворсистой (шерстяной), лучше светлых цветов; руки и ноги должны быть закрыты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Провели 1590 экскурсий для 4054 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.