В гости к пасечнику

Познакомиться с традициями пчеловодства и узнать о его секретах от увлеченного человека

Суздальское Ополье испокон веков славилось своими медами: вы побываете на деревенской пасеке и убедитесь, что дело предков не забыто. Наш пасечник раскроет, как добывали мед в прошлом, покажет прообраз современного улья. Вы заглянете и в современный домик для пчел и узнаете об устройстве этого сообщества. И обязательно отведаете нашего медку с чаем на травах.
В гости к пасечнику
В гости к пасечнику
В гости к пасечнику
В гости к пасечнику
В гости к пасечнику
В гости к пасечнику
В гости к пасечнику
В гости к пасечнику
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Описание

Что вас ожидает

Пчеловодство: азы ремесла

Экскурсию для вас проведет пасечник с опытом более 20 лет. Интерес к этому делу у него с детства: на пасеке у него появилась возможность объединить его любовь к пчеловодству и творческие способности.
Легко и доступно он расскажет об истории промысла и о том, какие сложности ожидают пчеловода в наши дни. Покажет старинную колоду — прообраз современного улья: наш мастер изготовил ее своими руками, чтобы вы могли понять, как в прошлом работали бортники.

Вы безопасно осмотрите пчелиный улей, увидите, как добывается мед. Как устроена жизнь в пчелином общежитии, какую роль выполняет каждая пчела в улье, что такое «биология пчелы» — разберетесь с этими и другими вопросами.
В сезон даже сможете поучаствовать в процессе откачки мёда. И конечно, будет дегустация его разных сортов, дополнит которую травяной чай, приготовленный на костре.
А в конце вас ждет небольшая викторина с медовыми призами за участие!

Кому подойдет экскурсия

Как взрослым, так и детям от 6 лет.

Организационные детали

  • Просим перед экскурсией не употреблять алкоголь, не курить, желательно не использовать парфюм — из уважения к пчелкам
  • Рекомендации по одежде: одежда не должна быть ворсистой (шерстяной), лучше светлых цветов; руки и ноги должны быть закрыты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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