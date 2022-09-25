Суздальское Ополье испокон веков славилось своими медами: вы побываете на деревенской пасеке и убедитесь, что дело предков не забыто. Наш пасечник раскроет, как добывали мед в прошлом, покажет прообраз современного улья. Вы заглянете и в современный домик для пчел и узнаете об устройстве этого сообщества. И обязательно отведаете нашего медку с чаем на травах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пчеловодство: азы ремесла

Экскурсию для вас проведет пасечник с опытом более 20 лет. Интерес к этому делу у него с детства: на пасеке у него появилась возможность объединить его любовь к пчеловодству и творческие способности.

Легко и доступно он расскажет об истории промысла и о том, какие сложности ожидают пчеловода в наши дни. Покажет старинную колоду — прообраз современного улья: наш мастер изготовил ее своими руками, чтобы вы могли понять, как в прошлом работали бортники.

Вы безопасно осмотрите пчелиный улей, увидите, как добывается мед. Как устроена жизнь в пчелином общежитии, какую роль выполняет каждая пчела в улье, что такое «биология пчелы» — разберетесь с этими и другими вопросами.

В сезон даже сможете поучаствовать в процессе откачки мёда. И конечно, будет дегустация его разных сортов, дополнит которую травяной чай, приготовленный на костре.

А в конце вас ждет небольшая викторина с медовыми призами за участие!

Кому подойдет экскурсия

Как взрослым, так и детям от 6 лет.

Организационные детали