Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Светлогорске, цены от 1555 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
Пешая
2 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Баланс стихий и древние практики
Погрузитесь в мир даосских мудрецов и откройте для себя простые техники для снятия стресса и улучшения самочувствия. Присоединяйтесь к нам в Светлогорске
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1555 ₽ за человека
Светлогорск - город-сказка
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Светлогорск - город-сказка
Путешествие в Светлогорск - это встреча с морем, прогулка по лесным тропам и открытие тайн старинных вилл. Насладитесь историей и природой города
Начало: Напротив вокзала Светлогорск-2
Расписание: в субботу в 10:00
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
2000 ₽ за человека
Сказка Балтики: Янтарный и Светлогорск
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказка Балтики: Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в атмосферу Балтики, посетив Янтарный и Светлогорск. Узнайте о добыче янтаря и насладитесь курортной атмосферой этих мест
10 окт в 08:30
17 окт в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секреты императоров и лёгкие практики даосских мудрецов
  2. Светлогорск - город-сказка
  3. Сказка Балтики: Янтарный и Светлогорск
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Набережная
  4. Солнечные часы «Зодиак»
  5. Танцующий лес
  6. Озеро Тихое
  7. Высота Эфа
  8. Высота Мюллера
  9. Крепость Пиллау
  10. Балтийская коса
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в сентябре 2025
Сейчас в Светлогорске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 1555 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 13 ⭐ отзывов, цены от 1555₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь