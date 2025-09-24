Мини-группа
до 5 чел.
Баланс стихий и древние практики
Погрузитесь в мир даосских мудрецов и откройте для себя простые техники для снятия стресса и улучшения самочувствия. Присоединяйтесь к нам в Светлогорске
Начало: У озера Тихое
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1555 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Светлогорск - город-сказка
Путешествие в Светлогорск - это встреча с морем, прогулка по лесным тропам и открытие тайн старинных вилл. Насладитесь историей и природой города
Начало: Напротив вокзала Светлогорск-2
Расписание: в субботу в 10:00
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказка Балтики: Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в атмосферу Балтики, посетив Янтарный и Светлогорск. Узнайте о добыче янтаря и насладитесь курортной атмосферой этих мест
10 окт в 08:30
17 окт в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
