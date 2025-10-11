Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Светлогорске, цены от 1450 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Очарование Раушена в Светлогорске: групповая экскурсия
Пешая
2 часа
135 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Раушена в Светлогорске: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Светлогорска и откройте для себя его исторические и современные достопримечательности
Начало: От вокзала «Светлогорск-2»
Расписание: в понедельник и среду в 11:15, в субботу в 12:00
11 окт в 12:00
13 окт в 11:15
1450 ₽ за человека
Самый медленный город России: прогулка по Светлогорску
Пешая
2 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Самый медленный город России: прогулка по Светлогорску
Познакомьтесь с историей Светлогорска от тевтонских рыцарей до наших дней. Откройте для себя уникальные места и виды, которые не оставят вас равнодушными
Начало: На улице Гагарина
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Светлогорск - любовь с первого взгляда
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Светлогорск - любовь с первого взгляда
Уникальная экскурсия по Светлогорску познакомит с историей и архитектурой курорта. Оцените визитные карточки города и насладитесь его атмосферой
Начало: У озера Тихое
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Архитектурное прошлое Раушена - в мини-группе
Пешая
1.5 часа
59 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Архитектурное прошлое Раушена: путешествие по Светлогорску
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Светлогорска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У озера Тихое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:15
Завтра в 17:15
10 окт в 17:15
1490 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в октябре 2025
Сейчас в Светлогорске в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 1450 до 6000. Туристы уже оставили гидам 248 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
