Необычные маршруты по Твери

Что вас ожидает

Увлекательное знакомство с главными достопримечательностями

Афанасий Никитин, тверской купец и путешественник 15 века, приготовил для вас послание-загадку. Используя её, мы проследуем по историческому центру города. Точного маршрута нет, ведь от точки к точке вас будут вести ответы на задания квеста. Но вы обязательно полюбуетесь дивной набережной Волги, увидите Путевой дворец, погрузитесь в историю с Салтыковым-Щедриным, узнаете о Трехсвятской улице и не только.

Тверь на ощупь и вкус

Вы не только изучите город в деталях, но и своими руками сделаете деревянные сувениры на мастер-классе. В финале прогулки нас ждут в уютном ресторане рядом с бывшей Аваевской богадельней. Вы попробуете сульчины, картофельные кокорки и коврижку, а я расскажу, как в Твери с давних времен готовят эти блюда.