Необычные маршруты по Твери

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Задания от Афанасия Никитина, ожившая старина города и обед с тверскими блюдами

Кирилл
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Кирилл – представитель гидов
Вооружитесь смекалкой и отправляйтесь знакомиться со старинной Тверью в нескучном иммерсивном формате! Вы с головой погрузитесь в исследование нового города, став активными участниками экскурсии.

Разгадаете загадки от славного купца, пообщаетесь с местными жителями и сделаете свой сувенир, а попутно узнаете самое любопытное об истории и именах Твери.
От 5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у речного вокзала
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Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Исследовать Тверь на прогулке-квесте

Что вас ожидает

Увлекательное знакомство с главными достопримечательностями
Афанасий Никитин, тверской купец и путешественник 15 века, приготовил для вас послание-загадку. Используя её, мы проследуем по историческому центру города. Точного маршрута нет, ведь от точки к точке вас будут вести ответы на задания квеста. Но вы обязательно полюбуетесь дивной набережной Волги, увидите Путевой дворец, погрузитесь в историю с Салтыковым-Щедриным, узнаете о Трехсвятской улице и не только.

Тверь на ощупь и вкус
Вы не только изучите город в деталях, но и своими руками сделаете деревянные сувениры на мастер-классе. В финале прогулки нас ждут в уютном ресторане рядом с бывшей Аваевской богадельней. Вы попробуете сульчины, картофельные кокорки и коврижку, а я расскажу, как в Твери с давних времен готовят эти блюда.

Организационные детали

  • Мастер-класс и обед из 3 тверских блюд включены в стоимость
  • По желанию вы можете посетить смотровую площадку на 24-ом этаже БЦ «Тверь» (оплачивается отдельно — 200 руб. с человека). На площадке выполним ритуал с загадыванием желания и оставим свой красочный след в облике города!
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Исследовать Тверь на прогулке-квесте
Исследовать Тверь на прогулке-квесте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у речного вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Приветствую всех путешественников! Меня зовут Кирилл. Я родился в Тверской области и являюсь фанатом своего родного края. Тяга к путешествиям и новым открытиям предопределила мое географическое образование. Мне нравится открывать новые места для людей, сообщать им новую информацию и помогать радоваться. Квест-экскурсии провожу вместе с коллегой: они направлены на полное вовлечение людей в жизнь города. Жду встречи с вами!
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